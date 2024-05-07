Сиреневый туман: ради чего толпы туристов стремятся на Алтай весной — фоторепортаж НГС о цветущих горах и необычных местах

Куст рододендрона Ледебура на фоне места слияния Катуни и Чуи Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Конец апреля — начало мая сезон цветения маральника, окрашивающего горы в оттенки от розового до светло-фиолетового. Обозреватель НГС впервые увидел это явление природы своими глазами и поделился впечатлениями о путешествии по Чуйскому тракту весной.



Маральник — народное имя растения, которое ботаники называют рододендроном Ледебура, по имени ученого, который его впервые описал. Растет он в горном Алтае много где, но поскольку природные условия в разных долинах могут отличаться, то для того, чтобы увидеть это явление, стоит навести справки непосредственно перед поездкой. Более теплая погода может вызвать цветение чуть раньше, а резкое похолодание и снег — сильно проредить цветущие кусты.

Фигура шамана и кусты маральника в парке перед отелем Сбера Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Чтобы гарантированно обеспечить постояльцев хотя бы минимумом «маральных» фото, гостиницы и турбазы даже высаживают кусты на своей территории. Например, пятизвездочный отель Сбера у горы Синюха сделал это прямо в небольшом парке, разбитом у здания. Можно, принципе, дальше никуда не ездить.



Сам отель в межсезонье выглядит пустым, но канатная дорога продолжает тянуть вверх кабинки, внутри работают ресторан, бар на верхнем этаже и кафе внизу. Всё это великолепие, правда, сочетается с раскисшей землей вокруг и обилием строительной техники, которая продолжает что-то рыть и укладывать. Но таковы уж местные особенности.

Утро на Катуни Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Рододендрон можно найти и по берегами Катуни в наиболее доступной для туристов зоне — до Чемала. Но в этом году погода, говорят, не способствовала, так что часть туристов, ограничившихся поездкой сюда, могли остаться разочарованными. То есть цветы есть, но буйство красок в наличии далеко не везде.

Хотя, если вдуматься, даже эти исхоженные вдоль и поперек туристами места, где сложно найти место без базы, кемпинга или целой гостиницы, всё равно прекрасны. Нужно только уметь эту красоту увидеть.

Лошади, коровы, овцы или козы встречаются здесь повсюду Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но Чемал или тем более Манжерок — это лишь прихожая Алтая. Туристы, не бывавшие больше нигде и уверенные, что уже знакомы с этим регионом, похожи на того самого слепца из индийской притчи, который составил себе представление о слоне, ощупав лишь его хобот.

Для того чтобы понять, насколько разнообразна и величественна природа этого края, нужно двинуться дальше по Чуйскому тракту. Это, конечно, можно уподобить осмотру Эрмитажа путем прогулки по его коридорам, но хотя бы появится представление, что зал в этом музее не один.

На Семинском перевале Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Принципиальное отличие Чуйского тракта от путешествия просто вверх по Катуни (самый простой способ знакомства с Алтаем) в том, что он пересекает сразу два перевала: Семинский и Чике-Таман. То есть путешественник оказывается в новой долине, с иными ландшафтами, флорой и вообще ощущением пространства. И это только если не сворачивать с трассы.

Чуйский тракт порадует качеством дороги Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сама дорога на всём протяжении Чуйского тракта сейчас колеблется между хорошей и идеальной — насколько это вообще возможно в горах. Ровный асфальт, ограждения, разметка, в наиболее опасных местах — стальная сетка, удерживающая камни от падения на дорогу. Опасность последнего, конечно, сохраняется, но вероятность такого события явно меньше, чем удар какого-нибудь «джигита» (в плохом смысле) в пределах Новосибирска.

Торговая улица на перевале Чике-Таман Источник: Стас Соколов / NGS.RU











С непривычки удивляет то, как после совершенно пустых пространств, где, кажется, живут только коровы, лошади и овцы с козами, в примечательных для туристов местах обнаруживаются целые коммерческие кластеры из досок и других подручных материалов. Количество торговцев и ассортимент могут меняться в зависимости от наплыва туристов. Но есть не одна точка, где вам предложат чего-нибудь съесть и даже выпить кофе.

Склон в цветах — собственно, цель путешествия Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Первые «розовые горы» были обнаружены где-то в районе села Купчегень (это за перевалом Чике-Таман). На красочность картинки, конечно, сильно влияет освещенность и яркость цвета лепестков, которая может колебаться от нежно-розового до почти фиолетового. Но всё равно, увидев такое впервые, поражаешься. Перед тобой и прямо целая гора в цветах.



Туристы в зарослях маральника Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Потом заросли маральника появляются на берегах рек, на склонах, спускающихся к дороге, и становятся почти обыденными. Его здесь действительно очень много — гораздо больше, чем туристов, которые нет-нет да облепят какую-то конкретную локацию просто потому, что сюда их организованно привезли гиды.

Вид на Чуйские меандры (изгибы реки Чуи) на фоне горного хребта Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Есть в этой части Алтая и красоты, которые доступны в любое время года. Хотя солнечный свет и ясное небо сильно увеличивают их фотогеничность. Курайская степь — совершенно особое место: огромная котловина, сжатая между Курайским хребтом и Северо-Чуйской горной грядой, расположена на высоте больше полутора километров над уровнем моря. Здесь есть и свои собственные леса, и долина реки с извивающимся руслом (меандры), и собственные холмы, с которых на эту местность открывается особенно захватывающий вид.

Гора Марс 1 Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Пожалуй, самая посещаемая достопримечательность в этом (уже довольно удаленном от зон массового туризма) районе — так называемый Марс: несколько гор с высоким содержанием оксидов в породе, которые окрашивают склоны в «марсианские цвета». Выглядит необычно и может эффектно смотреться на фото, но в целом привлекательность этой достопримечательности выглядит переоцененной. И вообще, довольно странно, проехав три сотни километров по почти пустой дороге, оказаться в толпе туристов. За осмотр самой ближней горы с вас возьмут деньги, до остальных можно доехать на машине с хорошей проходимостью (или просто большим желанием).

Красные ворота у моста через речку Чибитку Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Чуйский тракт прекрасен сам по себе, но это только коридор, по сторонам от которого находится масса красот и необычных мест. От поселка Акташ, например, в горы по узкому ущелью ведет дорога, где конечной точкой для организованного туризма часто становятся так называемые Красные ворота — проезд между двумя скальными массивами. Место заслуживает посещения, тем более, что по дороге вас будет сопровождать живописная горная речка. Но если есть время, то лучше проехать немного дальше — до целого семейства горных озер: Узункёль, Киделю и т.д.

Инсталляция турбазы «У Михалыча» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Кроме совершенно особенной красоты, которая видна даже весной, когда сами озера покрыты льдом, эти места сулят встречу и с необычными людьми. Ну или хотя бы плодами их странноватого творчества. На берегу озера Узункёль, где следы присутствия человека по сторонам дороги, казалось, исчезают, вдруг появляется целая «стая» старых автомобилей, парящих в воздухе. Видно, что люди делали это не столько для завлечения туристов, сколько просто для души. От Маймы (первое село на въезде в Горный Алтай) до этого озера больше 370 километров, большого потока туристов здесь уже нет.

Дача миллиардера рядом с селом Чибит Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Алтай вообще привлекает людей неординарных. Свою неординарность они, правда, проявляют по-разному — всё зависит от личных вкусов и количества лишних денег. Например, неподалеку от поселка Чибит есть настоящий замок. Не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле — хоть сейчас держи там оборону против войск, вооруженных чем-то не сложнее луков и приставных лестниц. С гербом на башне, как и положено благородному рыцарю. По словам местных жителей, его построил создатель группы «Черкизово» миллиардер Игорь Бабаев (собственно, именно с группой «Черкизово» и связан логотип-герб на башне).

Цветущий рододендрон, ради которого весной на Алтай устремляются туристы Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Алтай прекрасен в любое время года, но сейчас, в конце весны, здесь можно застать редкое сочетание уже проснувшейся природы, относительного тепла и отсутствия толп туристов — большинство баз вдоль Чуйского тракта выглядят пока полупустыми или вовсе безлюдными. Еще есть возможность увидеть этот край сравнительно безлюдным и найти здесь хорошее место для ночлега.

Базы на Алтае можно найти в самых неожиданных местах Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Стоит помнить, впрочем, что цены даже в довольно удаленных районах таковы, что минимальный набор удобств в небольшом домике или номере теперь редко можно найти дешевле пяти тысяч рублей за ночь. А если вы хотите иметь хоть какой-то выбор, то сумму стоит увеличить вдвое–втрое. Но даже если вы готовы заплатить такие деньги, совсем не лишним будет навести справки. Может так статься, что приятно выглядящий на картинках туристический комплекс расположен таким образом, что для того, чтобы туда попасть, вам будет крайне рекомендован внедорожник. Строители же на КАМАЗе проехали? Вот и вы сможете.

Дом Фирсова в Бийске Источник: Стас Соколов / NGS.RU











И если вы отправитесь на Алтай на автомобиле, не поленитесь заглянуть в Бийск — кратчайшая дорога всё равно проходит через город. Может быть, местные (и не только) власти, наконец, устыдятся и приведут в порядок хотя бы самые ценные свои памятники архитектуры. В конце концов, Алтай — это не только горы, но и города, которые построили жившие здесь когда-то люди.

Если вы путешествуете самостоятельно, то вам может пригодиться аудиогид. Можно скачать бесплатный — такой есть, например, у МТС, но его придется включать по мере прохождения тех или иных мест, отмеченных на карте. А можно купить более полный и включающийся автоматически. Правда, и стоить он будет недешево — вы же на Алтае.

Пару лет назад журналисты НГС совершили большое путешествие по Чуйскому тракту — получился увлекательный и подробный сериал. Обязательно ознакомьтесь перед поездкой.