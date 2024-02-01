Вид на 6 миллиардов: репортаж с горнолыжного курорта Сбера с откидными кроватями в номерах за 30 тысяч

Этой зимой туристов впервые принял пятизвездочный отель, построенный Сбером у горы Синюха, где расположен горнолыжный курорт Манжерок. Это самый крупный объект такого рода за Уралом и самая дорогая гостиница: цены на номер здесь начинаются от 25 тысяч рублей за ночь. Обозреватель НГС осмотрел новый объект туристической инфраструктуры и собрал доступную информацию о том, во сколько обошлась финансовой группе Сбер эта роскошь и сколько будет стоить там отдых для туристов.
Что за отель
Четырехэтажное здание в форме полумесяца построено у подножия горы Синюха, буквально в нескольких десятках метров от нижней станции канатной дороги. На фоне расположенной поблизости деревни Озерная с одно-двух этажными домиками это сооружение выглядит как севший в глуши инопланетный космический корабль.
Расстояние по дуге из одного конца гостиницы в другую превышает 400 метров, что особенно чувствуется, когда вы идёте по первому этажу, где огромный прокат сменяется галереей сувенирных лавок, протяженным кафе с разными кухнями, автоматической камерой хранения (её здесь называют на английский манер «локерная»), зоной ресепшин отеля и т.д. И над всем этим ещё и нависает торговая галерея, в которой работает пока, впрочем, только часть торговых точек. Кажется, что ты находишься в большом аэропорту. Общая площадь отеля — более 56 тысяч кв. м. Это лишь немногим меньше, чем у нового терминала Толмачево площадью 56 тысяч кв. м.
В отеле больше 300 номеров семи разных типов. Самый дешевый, «Делюкс», обойдется в 32 тысячи рублей за ночь. Внутри много дерева, раковины сделаны из камня или из гималайской соли (в номерах подороже), у каждого номера имеется своя просторная терраса с видом на гору или на окрестности за отелем.
Среди необычных опций можно отметить наличие в номерах типа «Делюкс Супериор » двух дополнительных откидных кроватей для детей. В откинутом виде они добавляют номеру атмосферы спального вагона, но в гостинице говорят, что этот вариант пользуется спросом.
Более просторный номер категории «Джуниор Сьют» обойдётся уже в 52 тысячи рублей. В описании указано, что он рассчитан на трёх человек, но этому самому третьему человеку придётся, видимо, спать на дизайнерском изогнутом диване. Ну или вместе с двумя другими — кровать king size это в принципе позволяет.
Показать номера подороже в отеле не смогли, мотивировав это тем, что они все заняты. Кроме того, для публики пока недоступны «угловые» комнаты с панорамным видом — там ещё идут оформительские работы.
Цены на номера отличаются также в зависимости от того, куда направлены окна — «вид на озеро» обойдётся чуть дороже. В этом есть свой резон, поскольку в этом случае у постояльцев будет за окном долина, обрамлённая горами, а летом ещё и водоём.
По этой же причине, очевидно, имеющиеся в отеле бар и ресторан также обращены окнами на долину. Тем, кто захочет пообедать здесь, стоит быть готовым к счёту в 2–3 тысячи рублей на человека. Кухня достойная, хотя и не особенно стремится к тому, чтобы представить местные продукты.
А вот сервис местами странноват. Увидев, что я закончил есть и просто «сижу в телефоне», официант подошел к столу и вежливо попросил, может ли он унести сахарницу.
Что на горе
Сбер продвигает Манжерок как всесезонный курорт, но историческая его специализация — горнолыжная. Основной подъемник, который здесь настойчиво называют «канатной дорогой» (по ней действительно «ходят» закрытые гондолы на восемь человек), начинается сразу у выхода из пятизвездочного отеля. Он делает в пути одну остановку — для тех, кому достаточно наиболее простых трасс, — и везет всех желающих на высоту 1020 м. Там находится смотровая площадка и несколько вагончиков с едой и напитками.
Посидеть здесь можно только на лавочке, гулять зимой тоже пока особенно негде, так что ехать туда по экскурсионному билету (то есть без лыж или борда), который стоит 1200 рублей, смысла особого нет. Здесь же вовсю идёт строительство большого панорамного ресторана.
Те, кто приехал кататься, могут отсюда доехать до подъемника «Альбаган »(он уже открытый, кресельный), чтобы взобраться на вершину Малой Синюхи (1240 м), откуда начинаются самые сложные трассы. Есть ещё расположенный чуть в стороне небольшой подъемник «Карусель» для «Сноу парка» и ещё пары трасс попроще. Для совсем начинающих имеется отдельный пологий склон с траволатором — там нет опасности, что вас кто-то собьёт, уметь вовремя сесть на движущийся кресельный подъемник тоже не нужно.
Ски-пасс (право пользования подъемниками) на весь день обойдется в 1600 рублей в будни и 2100 рублей в последние три дня недели — это стандартные цены для взрослых. Варианты для детей, студентов, пенсионеров и жителей республики Алтай стоят дешевле. Сэкономить можно, взяв ски-пасс только на половину дня. Если вы покупаете ски-пасс на несколько дней, это тоже обойдется дешевле. У обитателей пятизвездочной гостиницы все эти услуги включены в проживание. Тем, кто снял номера в отеле категории три звезды (он построен раньше, это серия двухэтажных домов), положена только скидка.
Для сравнения, единый ски-пасс на день в Шерегеше обойдётся в 3200 рублей. Правда он даёт возможность воспользоваться 19 подъемниками, что, скорее всего, превышает разумные возможности для катания. Отдельный ски-пасс в сектор Е, где расположена самая длинная трасса с горы Зеленая, обойдется в 2500 рублей. При этом разовый подъем будет стоить всего 375 рублей.
Сколько это стоило Сберу
Проекту горнолыжного курорта у озера Манжерокское, на самом деле, уже больше 15 лет. Ещё в 2000-х горнолыжный комплекс здесь пыталась построить новосибирская финансовая корпорация «Алемар». Дальше строительства кресельного подъемника, правда, дело так и не пошло, и созданная «Алемаром» для развития комплекса компания АО «Горнолыжный курорт Манжерок» была ликвидирована в 2020 году, получив годом раньше чистый убыток в 241 миллиона рублей.
В 2012 году владельцем комплекса стала группа Сбер, которая ещё в 2020 году была готова инвестировать в проект в общей сложности 6 миллиардов рублей с учётом уже сделанных на тот момент вложений. Сейчас управлением и развитием комплекса занимается ООО «Всесезонный курорт Манжерок», образованное в 2020 году как правопреемник АО «ГК Манжерок». Именно на эту компанию записаны и все используемые комплексом торговые знаки.
В 2022 году (то есть до открытия пятизвездочного отеля) «ВК Манжерок» показала довольно скромную для такого комплекса выручку в 558 миллионов рублей, хотя чистый убыток уже сократился до 3,8 миллиона.
Оценить нынешнюю выручку можно пока только приблизительно. Если предположить, что в отеле заняты постоянно только 30% номеров (что, скорее всего, является заниженной оценкой), за которые постояльцы платят минимальный тариф в 30 тысяч рублей, то ежемесячные поступления могут составлять не менее 90 миллионов рублей. Вместе с дополнительными доходами от работы проката, кафе и ресторанов эта сумма может легко уходить за 100 миллионов рублей. Ещё 114 номеров работает в трёхзвёздочной гостинице, которая при заполненности хотя бы 30% может давать больше 37 миллионов рублей ежемесячно. То есть по самым скромным оценкам годовая выручка только гостиничного комплекса сегодня может составить 1,3 миллиарда рублей
Количество пользователей ски-пассов, по словам представителей отеля, в выходные превышает 2 тысячи человек в день, во время зимних каникул их было и вовсе более 5 тысяч. Даже если выбросить из этой статистики постояльцев пятизвездочного отеля и считать по нижней планке стоимости услуг канатной дороги (1200 рублей), а средней проходимостью принять 1 тысячу человек в день, всё равно получается, что подъемник приносит комплексу ещё более 400 миллионов рублей в год. Летом на гору поднимаются туристы, чтобы осмотреть окрестностей и прогуляться. Другими словами, с учётом разнообразных дополнительных услуг и доходов (от СПА с пятью бассейнами и 10 термальными зонами до экскурсий и сдачи в аренду торговых площадей) годовая выручка комплекса вполне может достигать 2 миллиардов рублей.
С владельцами горнолыжного курорта с некоторых пор не всё ясно. В самом комплексе повсюду висит реклама пакета премиального обслуживания «СберПервый», но в «Контур.Фокус» данные об учредителях сейчас недоступны. В феврале 2023 года основными владельцами долей в компании были ООО «Барус» (создано Центробанком и Министерством финансов РФ), Международная компания ООО «Сбербанк Инвестметс лиметед» и ООО «Сбербанк инвестиции».
Какие ещё есть варианты
Кроме пятизвездочного отеля в составе комплекса Сбера работает отель попроще с ценами от 10 тысяч рублей за номер. Выше по склону сегодня строят третью очередь — бревенчатые «виллы». Для тех, видимо, для кого и номера в «пяти звездах» недостаточно соответствуют их высокому статусу.
Но комплекс Сбера — далеко не единственная возможность для проживания. В самом Озерном сервис бронирования «Островок» предлагает не меньше 25 вариантов размещения. Ближайший к нижней станции канатной дороги (меньше 800 метров) — гостевой дом «Зависть», который предлагает довольно просторные домики площадью 28 кв. м по 6 тысяч рублей.
Чуть дальше (900 метров) в отеле Geometrika современный домик «с панорамными окнами», выходящими в лес, обойдется от 10 тысяч рублей. А самое доступное жилье в шаговой доступности — в комплексе «Удачный» — будет стоить от 3700 рублей, с душем внутри номера и общим туалетом.
Наличие машины (или готовность пользоваться такси) позволяет существенно расширить список вариантов. Берега Катуни в этом месте буквально утыканы базами и отелями, предлагающими размещение самого разного уровня и цены. База «Кедровый берег» обойдётся от 2600 рублей за ночь. Правда, дорога на машине займет где-то полчаса — придётся делать приличный крюк до ближайшего моста, поскольку база расположена на другом берегу.
Тем, кто, в принципе, может себе позволить и пятизведочный отель, но хотел бы поселиться в более спокойном месте, тоже есть из чего выбрать. За последние годы здесь построили сразу несколько комплексов с просторными домами и гостиничным сервисом. В парк-отеле «Шишка» (7 минут езды от горнолыжного комплекса), например, дом площадью 40 кв. м с отдельной спальней и большим залом в будни можно снять менее чем за 12 тысяч рублей в сутки (в выходные цена может вырасти до 20 тысяч). В комплект входят вид из панорамных окон на Катунь, собственная зона для барбекю и персональная сауна.
Плюсы и минусы
Главной претензией к Манжероку традиционно является нехватка снега. Автору удалось застать на курорте довольно густой снегопад, но сотрудники, с которыми удалось поговорить, признаются, что за эту зиму такое случилось второй раз. Отсутствие природных осадков компекс компенсирует десятками снеговых пушек, которые расставлены вдоль всех трасс. Но о фри-райде (спуске по необорудованным склонам) при таком раскладе лучше забыть.
Тем не менее, в минувшие зимние каникулы здесь было настоящее столпотворение, что повлекло новый поток жалоб на очереди — и в прокат, и на подъёмник. Жалуются также на дороговизну, вызванную тем, что руководство комплекса старается активно привлекать гостей со всей страны. И понятно, что туристы снявшие номера за 30 тысяч рублей и более, готовы платить больше.
Ещё одна часто звучащая претензия к курорту — продолжающиеся строительные работы. Если попросить навигатор привести вас в «курорт-отель Манжерок», он с большой вероятностью направит вас по дорое, закрытой для грузового транспорта, но ведущей почему-то именно в техническую зону, куда только такой транспорт и допускается. Стройка видна перед парковкой, по пути с парковки, в ведущей к отелю аллее и наверху горы.
Плюсами Манжерока можно считать транспортную доступность. В аэропорт Горно-Алтайска летают регулярные рейсы, а сам аэропорт расположен всего в 30 километрах от курорта.
На курорте много активностей для детей. Комплекс также позиционирует себя сейчас как место, куда стоит ехать желающим научиться кататься: для этого здесь есть отдельная учебная трасса с небольшим углом наклона и травалатором.
Кроме катания туристам доступен весь набор достопримечательностей Горного Алтая этой зоны: незамерзающие ванны Глаза Катуни, замерзшие водопады (ближайший — менее чем в получасе езды), остров Патмос и многое другое. Более уверенные в себе путешественники на машине с хорошей проходимостью могут за день успеть доехать (и вернуться обратно) до более удалённых достопримечательностей.
Горные лыжи — не единственное, чем можно заняться в этом регионе зимой. О самых интересных доступных достопримечательностях, а также возможных активностях зимнего Алтая читайте в январском материале Стаса Соколова.