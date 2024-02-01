Вид на 6 миллиардов: репортаж с горнолыжного курорта Сбера с откидными кроватями в номерах за 30 тысяч

По этой же причине, очевидно, имеющиеся в отеле бар и ресторан также обращены окнами на долину. Тем, кто захочет пообедать здесь, стоит быть готовым к счёту в 2–3 тысячи рублей на человека. Кухня достойная, хотя и не особенно стремится к тому, чтобы представить местные продукты.

А вот сервис местами странноват. Увидев, что я закончил есть и просто «сижу в телефоне», официант подошел к столу и вежливо попросил, может ли он унести сахарницу.



Что на горе