Вне сезона даже лучше: зимний дайвинг в горном озере и лунный Новый год — чем заняться на Алтае зимой

Зимние каникулы закончились, но до конца зимы еще далеко. Уговаривать кого-то поехать летом в Горный Алтай уже давно не нужно — в пик сезона поток туристов здесь даже превышает местные возможности для их приёма. Но эти места обещают массу интересного и зимой тоже, причём часть из них — уникальны. Обозреватель НГС побеседовал о том, что стоит посмотреть в этих местах сейчас, с создателем самого подробного на сегодняшний момент гида по Горному Алтаю Санией Шкрабань и дополнил этот рассказ собственными впечатлениями.
Сания Шкрабань и её компания «АМ-гид» получила Национальную премию гостеприимства «Тажуур 2023» в номинации «Продукт года». Altai Mountains Guide включает в себя книгу-путеводитель «Алтай. Твой гид по Республике», аудиогид, с помощью которого можно знакомиться местными достопримечательностями прямо за рулём (он будет включаться, как только пользователь окажется в каждой из нескольких десятков точек, описанных в гиде), и сайт, где часть этой информации доступна онлайн.
Лыжи
Те, кому поднадоел Шерегеш, могут попробовать алтайские горнолыжные комплексы. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но стоит воспринимать этот вид отдыха в комплексе с тем, что вы сможете увидеть в этих местах ещё, отмечает Сания Шкрабань. Ближе всего расположен большой комплекс у горы Манжерок, построенный при участии группы Сбер. Здесь есть и самый современный гондольный подъемник, и пятизвёздочный отель. Но и цены, конечно, тоже будут соответствовать. Но отсюда уже можно совершать самостоятельные поездки или брать экскурсии к интересным местам вверх по течению Катуни или по Чуйскому такту.
Ещё один заслуживающий внимания горнолыжный комплекс находится у подножья горы Кокуя, в нескольких километрах от Телецкого озера — в хорошую погоду его видно с верхней точки. Это уже другое направление и, соответственно, другой набор возможных достопримечательностей и красот. «Телецкий» значительно меньше с точки зрения вместимости, проживание в самом комплексе на горе тоже обойдётся недешево.
Сэкономить на жилье можно, поселившись в расположенном в нескольких километрах посёлке Ардыбаш. Зато на самой горе вас ждут самые длинные на Алтае трассы. Здесь не бывает нехватки снега, есть большие возможности для фрирайда. Минусом этой зоны можно считать разве что отсутствие какой-то вечерней, тусовочной жизни, к которой привыкли завсегдатаи Шерегеша. Кроме горных лыж, в комплексе хватает всевозможных оздоровительных процедур: пантовые ванны, фитобочки и т.д.
— А ещё там такая тишина, от которой в городах мы просто отвыкли. Для перезагрузки может хватить буквально пары дней, — говорит Сания.
Есть на Алтае возможность покататься и на обычных беговых лыжах — это учебно-тренировочный комплекс на Семинском перевале. Здесь тренируются биатлонисты, но может приехать каждый желающий и просто побегать на лыжах с любой доступной человеку скоростью.
Вверх по Катуни
Не очень опытным путешественникам, которые хотят познакомиться с Алтаем поближе, эксперт советует сразу остановиться в районе Чемала. Здесь достаточно мягкий климат и развитая туристическая инфраструктура. Отсюда уже можно выезжать в какие-то интересные точки, хотя Чемал интересен и сам по себе. Здесь есть, например, остов Патмос с расположенным на нем храмом: с берегом его связывает только пешеходный подвесной мост.
Обязательной для посещения зимой точкой в окрестностях Чемала, немного ниже по течению, можно считать Голубые озера или как их ещё называют, Глаза Катуни. Это очень живописное место, которое существует только зимой, потому что представляет собой просто часть мелеющего осенью русла реки, где воде не дают замерзать подземные источники. Добраться до Голубых озёр проще всего по льду Катуни. Либо, если его ещё или уже нет, через деревню Аскат — пешком или на хорошем внедорожнике.
Алтай ценен не только природой, но и людьми, которых эта природа отчасти сюда привела. Здесь много энтузиастов, которые хорошо знают этот регион и сами участвуют в создании и развитии тут новых проектов. В Аскате, например, распложена Деревня мастеров, где уже давно селятся творческие люди: занимаются искусством, ремёслами или вообще какими-то духовными практиками. При желании и минимальном везении здесь можно познакомиться с интересными, необычными людьми. Ну или как минимум купить каких-то небанальных сувениров.
Если продолжить движение вверх по течению, то в районе базы отдыха Klever можно встретить очень интересное место — Via Ferrata. Это экстрим-парк, который энтузиасты соорудили в ущелье, где когда-то очень давно текла река. Здесь можно заняться доступным скалолазанием (везде оборудованы ступени, используется страховка), а также посмотреть на живущих у хозяев нубийских коз.
Крайне советует Сания не полениться и доехать хотя бы до Ороктойского моста, который соединяет берега Катуни в самом её узком месте. Зимой русло здесь замерзает, что делает картину ещё более величественной. Ну и если уехать по Чуйскому тракту достаточно далеко, то нельзя не посетить Гейзерное озеро неподалеку от посёлка Акташ.
К Телецкому
Если решите отправиться в сторону Телецкого озера, то по дороге стоит заглянуть в Ортош — этнографический музей под открытым небом на берегу реки Бия неподалёку от деревни Кебезень. О посещении нужно договариваться заранее, зато вас ждёт интересный опыт. Здесь можно не только посмотреть многие предметы быта алтайцев, но и попробовать местные блюда, и даже принять посильное участие в обрядах. Музей расположен на порядочном расстоянии от дороги, попасть туда можно только пешком через сосновый лес.
Телецкое озеро само по себе достопримечательность: по причине глубины и особого микроклимата оно никогда не замерзает полностью. Здесь можно ограничиться самым близким поселком Артыбаш — он находится в месте, где из Телецкого вытекает Бия, и там есть где остановиться и поесть. И в целом для первого знакомства с озером этого может быть достаточно.
Но если время и возможности автомобиля позволяют, то стоит доехать отсюда до деревни Яйлю. Она находится уже на территории заповедника, поэтому о посещении лучше договориться заранее. Но в целом местное население относится к туристам спокойно и даже довольно активно вовлечено в туриндустрию. Это уже довольно дикие места, дорога идёт через горы, так что нужно быть готовым к неожиданностям: здесь можно пробить колесо или получить небольшим камешком в стекло автомобиля, предупреждает Сания.
Зато здесь вас ждут поистине величественные виды: уходящая вдаль суровая водная гладь среди белых гор. В Яйлю можно остановиться на день-другой. Отелей в обычном смысле слова там нет, но возможность принять гостей имеется. Можно гулять вдоль кромки воды и любоваться ледяными скульптурами, которые тут образуются на нависающих над озером ветках и корягах. Можно также заняться зимним дайвингом — это уникальная для Сибири возможность.
Люди и гиды
На Алтае сейчас живёт и работает много увлеченных людей, которые сами активно интересуются этим регионом и готовы рассказать о нём много интересного. Зимой Сания советует обратить внимание, например, на Инну Смирнову, которую сама называет «Королевой алтайского льда». В соцсетях Инны действительно много эффектных кадров на льду алтайских рек и есть специальные зимние туры.
База «Айвенго» интересна сама по себе. Она расположена на значительном удалении от основной туристической инфраструктуры на Катуни, здесь меньше людей и острее чувствуется близость дикой природы. Создатель базы Павел Кирьянов — большой любитель и знаток Алтая, так что наверняка придумает что-то интересное для тех, кто хочет выйти за рамки дежурного набора достопримечательностей.
Тем, кто может себе позволить путешествия подороже или просто очень хочет увидеть что-то действительно уникальное, могут оказаться полезны туры, которые предлагает Макс Липовик. Зимой он показывает Сайлюгемский парк — это такое сибирское зимнее сафари: можно увидеть аргали (занесённая в Красную книгу разновидность диких баранов), волков, росомаху, говорит Сания.
Узнать больше про обычаи, культуру, быт алтайцев (этнографический туризм — это тренд) можно, посетив этно-музей Сынару Анатпаевой под горой Туугая в Горно-Алтайске или в Артыбаше, но записаться нужно заранее. В музее проводят мастер-классы, этнографические мероприятия и угощают традиционными алтайскими продуктами и блюдами: боорсок, чеген, тертпек, курут и др.
Любителям кулинарной экзотики в феврале быть интересно принять участие в праздновании Чагаа-байрама — алтайского Нового года, который отмечают по лунному календарю. Это, кстати, лучший способ попробовать все блюда алтайской кухни, отмечает Сания, поскольку алтайцы во время этого праздника стараются собрать на столе лучшее. Чтобы узнать, где и когда можно присоединиться к празднику, нужно обращаться в министерство туризма Республики Алтай.
Если по дороге на Горный Алтай на отрезке от Бийска до Маймы сделать небольшой крюк, то можно ещё посмотреть на незамерзающее озеро, где зимуют лебеди.