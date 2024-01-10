Вне сезона даже лучше: зимний дайвинг в горном озере и лунный Новый год — чем заняться на Алтае зимой

Сэкономить на жилье можно, поселившись в расположенном в нескольких километрах посёлке Ардыбаш. Зато на самой горе вас ждут самые длинные на Алтае трассы. Здесь не бывает нехватки снега, есть большие возможности для фрирайда. Минусом этой зоны можно считать разве что отсутствие какой-то вечерней, тусовочной жизни, к которой привыкли завсегдатаи Шерегеша. Кроме горных лыж, в комплексе хватает всевозможных оздоровительных процедур: пантовые ванны, фитобочки и т.д.



— А ещё там такая тишина, от которой в городах мы просто отвыкли. Для перезагрузки может хватить буквально пары дней, — говорит Сания.