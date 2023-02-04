Едем к лебедям: фоторепортаж с уникального алтайского озера, куда прилетают белые птицы с севера

В Сибири хватает природных достопримечательностей, но озеро Светлое в Алтайском крае по-своему уникально. Зимой сюда прилетают и проводят несколько месяцев дикие лебеди-кликуны, пользуясь тем, что вода Светлого не замерзает даже в сильные морозы. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал в необычном месте и считает, что оно заслуживает даже отдельной поездки. Или как минимум его стоит внести в план при путешествии на Алтай.
Озеро Светлое не замерзает даже в сильные морозы из-за бьющих здесь родников. Когда именно сюда начали прилетать на зимовку лебеди, доподлинно не известно, однако впервые эту аномалию заметил еще в 1921 году зоолог и писатель Виталий Бианки. Необычных гостей начали понемногу подкармливать, и они стали прилетать сюда во всё большем количестве. Так что в 1973 году здесь создали целый заказник.
Озеро расположено поблизости от села Урожайного, до которого от Бийска по дороге порядка 70 километров. Найти дорогу в эпоху навигаторов, в принципе, несложно, но здесь вас будут сопровождать еще и дорожные указатели, так что не заблудитесь. О приближении к достопримечательности вы узнаете заранее, увидев незамерзшую речку (она вытекает из озера) и одинокие фигуры белых птиц, которые почему-то предпочитают одиночество шумной компании сородичей.
На последнем повороте несколько сельчан попытаются продать вам мешок овса (это разрешенный корм для птиц). Если вы просто хотите поддержать начинающих предпринимателей, можете, конечно, купить овес уже там, но он продается и на месте, у входа на территорию заказника. Здесь организованы несколько хаотичная парковка и ярмарка всего, что может прийти в голову купить туристу: от игрушечных деревянных автоматов ППШ до изделий народных промыслов. Ну и шашлыки с пирожками и чаем, разумеется.
На берегу самого озера построено по-своему изящное сооружение для наблюдения за птицами сверху. Но видно с него, откровенно говоря, немного. Для того чтобы подойти к лебедям поближе, нужно будет заплатить 50 рублей. Чеков не дают, но вы получаете выполненный на хорошем полиграфическом уровне билет заказника с индивидуальным номером. Так что хочется верить: деньги пойдут на нужды заказника.
Обладатели купленных билетов могут пройти на узкие мостки, выстроенные дугой над поверхностью озера, оказавшись от лебедей на близком, но всё же безопасном (для птиц) расстоянии. Для более тесного контакта нужно оплатить спуск на платформу, которая находится уже на уровне воды.
Лебедей на озере, действительно, очень много. Даже если у вас не настолько тонкая натура, чтобы просто восхищаться их красотой, можете удовлетвориться впечатляющим количеством. Особенно плотным это лебединое изобилие становится, стоит бросить в воду пригоршню овса.
Большие птицы моментально собираются в этом месте и начинают поиск зерен с пугающим энтузиазмом — крича и щипая клювами конкурентов. За корм им приходится бороться не только с сородичами, но и с многочисленными утками, которые тоже не преминули воспользоваться местным гостеприимством.
Озеро невелико, но позволяет птицам, которые менее склонны к общению, уплывать куда-то подальше, чтобы провести время в менее оживленной атмосфере. Периодически лебеди начинают издавать громкие гортанные звуки. Начинает один, но эту странную песню сразу подхватывают многие сородичи, так что над озером какое-то время ходит кругами их «перекличка». За такую особенность эту породу лебедей назвали кликунами.
Иногда лебеди радуют внимательных зрителей тем, что, разбегаясь по водной глади, взлетают, отталкиваясь напоследок своими перепончатыми лапами так, что, кажется, птица не столько летит, сколько бежит по поверхности воды. Эта промежуточная стадия длится недолго, потом лебедь, как правило, просто садится на воду в новом месте. Ну или уже улетает куда-то по своим лебединым делам.
Для фотографа такое количество диких птиц вблизи может быть настоящим подарком. Но кроме созерцания лебедей и фотографирования делать на самом озере особенно нечего. Уже за воротами можно разнообразить свой досуг катанием на санях или пони (для детей) или покупкой сувениров. В сколоченном из подручных материалов кафе предлагают шашлыки и выпечку, но на приличное качество здешней еды лучше не рассчитывать. Если вы хотите просто перекусить, остановитесь лучше у киоска «Свежая выпечка» в самом селе. Особенно хороши там обычные жареные пирожки.
По дороге до лебединого озера от Новосибирска где-то 420 километров, и, в принципе, есть возможность, уехав ранним утром, вернуться вечером того же дня. Если идея провести практически весь день на колесах ради часа-другого любования белыми птицами кажется вам не слишком рациональной, посещение Светлого можно просто включить в какое-то более длинное путешествие. Например, можно заехать туда по пути на Горный Алтай. Или заночевать в Бийске, заодно осмотрев его многочисленные достопримечательности.
По дороге вам не миновать и Барнаула. О том, чем заняться в южной столице Сибири, читайте в материале обозревателя НГС, который побывал там минувшей осенью.