Едем к лебедям: фоторепортаж с уникального алтайского озера, куда прилетают белые птицы с севера

По дороге до лебединого озера от Новосибирска где-то 420 километров, и, в принципе, есть возможность, уехав ранним утром, вернуться вечером того же дня. Если идея провести практически весь день на колесах ради часа-другого любования белыми птицами кажется вам не слишком рациональной, посещение Светлого можно просто включить в какое-то более длинное путешествие. Например, можно заехать туда по пути на Горный Алтай. Или заночевать в Бийске, заодно осмотрев его многочисленные достопримечательности.