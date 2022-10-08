Подпольный завод, пряничные домики и алтайский Арбат — куда сходить и что посмотреть в южной столице Сибири
В Барнауле сохранилась дореволюционная застройка, а в новое время появились прекрасные парки
Столица Алтайского края Барнаул находится в тени другого соседа Новосибирска — Томска. И совершенно напрасно. В этом городе хватает собственной старины, а ощущение давно сложившегося города со своим неповторимым лицом в нем чувствуется местами даже сильнее. Обозреватель НГС решил обновить свои впечатления от алтайской столицы после десятилетнего перерыва и должен признать, что город определенно изменился к лучшему. И заслуживает как минимум поездки выходного дня.
Свою историю Барнаул ведет от 1730 года, когда здесь появились приписные крестьяне уральца Акинфия Демидова, который решил заняться тут медеплавильным делом. Точнее, таков был изначальный план — плавить медь. Но когда завод уже был построен и начал работать, на Алтае обнаружили месторождения серебра и золота, и Демидов начал втайне плавить и их тоже. В 1746 году этот подпольный промысел был выявлен государственными ревизорами, и через год предприятия перешли в собственность Кабинета его императорского величества (точнее, ее императорского величества — тогда правила Елизавета Петровна).
Завод был построен по берегам речки Барнаулки, на которой можно было соорудить плотину и поставить водяную мельницу — она приводила в движение необходимые в производстве механизмы. Завод проработал до конца XIX века и был закрыт, когда после отмены крепостного права в Российской империи пришлось дать волю прикрепленным к заводу рабочим. А в условиях истощения месторождений серебра нанимать работников за деньги было уже слишком накладно. Но к тому времени на берегу Оби уже вырос самобытный город.
Здания закрытого сереброплавильного завода потом использовали для других производств, но сейчас этот комплекс по большей части недоступен для посещения. Зато расположенные рядом несколько кварталов представляют собой неплохо сохранившийся и практически нетронутый более поздней застройкой старый город.
Искать эту старину стоит на улицах Льва Толстого, Ползунова и Мало-Тобольской. Правда, нужно быть готовым к тому, что перед вами не какой-то вылизанный туристический аттракцион (туристов в Барнауле как раз немного), а просто более или менее приведенные в порядок хотя бы внешне дома, большинство из которых были построены больше 120 лет назад. Этим улицам явно не хватает жизни: вписанных в здешний антураж магазинчиков, кафе, гостиниц — в общем, всего того, ради чего все эти дома и строились.
Здесь же барнаульцы нашли место для своего «Арбата» — широкой пешеходной улицы, которая протянулась между проспектами Ленина и Социалистическим. Формально это просто часть Мало-Тобольской улицы, которая вне этого промежутка превращается уже в обычную, доступную для автомобилей. Но по факту она здесь значительно шире — откровенно говоря, для не такого уж большого Барнаула она даже слишком широка. Даже в выходные, в погожий день она отнюдь не выглядит многолюдной.
Дело, возможно, еще и в том, что дома на Мало-Тобольской в этом месте имеют от силы два этажа, а с одной стороны улица и вовсе сформирована павильонами с едой, которые отделяют ее от открытых рыночных рядов. Самое представительное старое здание здесь — торговый дом Лалетина, в котором сегодня расположились отель и несколько магазинов.
Здесь же расположен довольно большой современный рынок, который парадоксальным образом называется «Старый базар». Ирония этого названия усиливается еще больше, если сказать, что торговля продуктами там в значительной степени потеснена общепитом, а сами витрины больше напоминают какие-то продуктовые бутики. Владельцы явно пылись превратить свой «Старый базар» в «Даниловский рынок». Туристам, к слову, это место можно смело рекомендовать для обеда, особенно если вы приехали компанией. На небольшой площади здесь можно найти разную кухню и заведения с разным ценником, так что никто не останется голодным.
Главная улица (точнее, проспект) Барнаула предсказуемо носит имя Ленина. Это магистраль, протянувшаяся через весь город почти на восемь километров. Начинаясь в старой части города со зданий, построенных на рубеже XIX и XX веков, проспект постепенно становится более или менее архитектурно однородным. Большая часть домов здесь возведена в 1950–60-е годы. Их стиль новосибирцам, конечно, прекрасно знаком по улицам Богдана Хмельницкого и Станиславского, только здесь он находится не где-то на периферии, а формирует центр города.
Самое яркое воплощение этого советского неоклассицизма — это Дом со шпилем на площади Октября. И до революции, и при «развитом социализме» провинциальным городам в России хотелось походить на столицы, и это явно попытка соорудить у себя немного Петербурга. Получилось, к слову, достаточно красиво. Только вот застройщик жилого комплекса «Столичный» изрядно подпортил этот вид подражанием.
Отправившись гулять по проспекту Ленина, не стоит игнорировать соседние улицы. На улице Короленко, за стадионом «Динамо», вас ждет прекрасный образец архитектуры в стиле барокко — дом Полякова и Яковлева. Построен он был в 1913 году, когда этот архитектурный стиль уже выглядел стилизацией под старину, но получилось на удивление хорошо. Такой дом легко представить где-нибудь во французском Бордо среди других подобных особняков XVIII века. Своим почти идеальным нынешним состоянием здание обязано Центробанку, который разместил здесь часть своего алтайского офиса и музей банковского дела.
Старая застройка Барнаула по большей части двухэтажная. Но есть среди домов с возрастом более ста лет и исключения. Здание с декоративными башенками на перекрестке Гоголя и Красноармейского проспекта можно принять за какой-то очень уж удачно состаренный новодел. Но это действительно дом 1915 года постройки, который в те времена называли «барнаульским небоскребом». Возвели его петербургские предприниматели Николай Аверин и Дормидонт Алейников. И действительно, здание это как будто перенесено сюда откуда-нибудь с Лиговского проспекта.
Есть в Барнауле и немалое количество примечательных деревянных домов. Сохранились они, конечно, хуже, но они тоже стоят внимания путешественника. Для того чтобы их увидеть, придется свернуть с оживленных магистралей. За Красноармейским проспектом, например, начинается огромный кусок частного сектора, где вечерами воздух наполняется тяжеловатым ароматом топящихся печей. Здесь можно встретить такие яркие образцы деревянного зодчества, как дом Лесневского на улице Ползунова.
Здесь же, в частном секторе, расположен Покровский кафедральный собор. Он интересен и сам по себе, но самое удивительное в нем — это соотношение размеров храма с окружающей его застройкой. Мы уже привыкли, что старые здания церквей теряются на фоне более поздних высоких зданий. А здесь храм выглядит именно таким, каким он был сразу после строительства, — доминирующим над окрестными кварталами.
В Барнауле удалось сохранить развитую трамвайную сеть, по которой бегают старомодные вагончики. Уехать на трамвае можно и в отделенные районы, и много куда по городу. Ходит этот вид транспорта и по частному сектору, например по улице Анатолия (она действительно так называется). Что интересно, революционера Ворожцова, в честь которого эта улица названа, звали Матвеем. Анатолий — его партийная кличка.
В Барнауле есть несколько благоустроенных и при этом очень разных парков. Самый впечатляющий, конечно, разбит на горе, которая возвышается над исторической частью города. По склонам здесь проложены радиальные дорожки, которые соединяют лестницы, — можно гулять, любуясь видами города и реки.
Наверху расположен храм Иоана Предтечи, парк и несколько могил заметных сибиряков, например идеолога Сибирского областничества Николая Ядринцева, — именно в его честь в Новосибирске названа улица Ядринцевская.
Здесь же со стороны реки стоят огромные буквы, составляя название города Барнаул, — обязательный пункт программы многих туристов. Особенно эффектно они выглядят вечером, на фоне подсвеченного моста через Обь.
Перемещаться по городу в Барнауле можно, используя местную систему велошеринга. Зеленые велосипеды можно заметить по всему городу. Придется, конечно, покрутить педали, но, как показывает практика, велосипедисты ведут себя на дорогах поприличней пользователей электрических самокатов.
Барнаул, безусловно, заслуживает того, чтобы провести здесь хотя бы пару дней. Оставшись несколько в тени более крупных или просто более известных широкой публике сибирских городов, он смог сохранить какое-то собственное, неповторимое обаяние.
О том, что может предложить туристам восточная столица Сибири — Красноярск, можно почитать в майском репортаже обозревателя НГС.