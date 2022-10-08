Подпольный завод, пряничные домики и алтайский Арбат — куда сходить и что посмотреть в южной столице Сибири

Здания закрытого сереброплавильного завода потом использовали для других производств, но сейчас этот комплекс по большей части недоступен для посещения. Зато расположенные рядом несколько кварталов представляют собой неплохо сохранившийся и практически нетронутый более поздней застройкой старый город.

Искать эту старину стоит на улицах Льва Толстого, Ползунова и Мало-Тобольской. Правда, нужно быть готовым к тому, что перед вами не какой-то вылизанный туристический аттракцион (туристов в Барнауле как раз немного), а просто более или менее приведенные в порядок хотя бы внешне дома, большинство из которых были построены больше 120 лет назад. Этим улицам явно не хватает жизни: вписанных в здешний антураж магазинчиков, кафе, гостиниц — в общем, всего того, ради чего все эти дома и строились.