«Похоже, красноярцы всё-таки правы»: что посмотреть в Красноярске и почему он больше похож на столицу Сибири

Разумеется, историческую застройку изрядно проредили еще в советские времена, но и этот период оставил здесь немало пристойных образцов «социалистического неоклассицизма», который смотрится вполне органично рядом с дореволюционными зданиями. Есть среди них и настоящие находки.

Трудно поверить, например, что особняк на углу Бограда и Горького был возведен не каким-то вельможей начала XIX века, а трестом «Красноярскуголь» в 1946 году. Причем построен изначально как жилой дом.

