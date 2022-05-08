«Похоже, красноярцы всё-таки правы»: что посмотреть в Красноярске и почему он больше похож на столицу Сибири
Дома XIX века, современные набережные, необычный музей и стоящие рестораны
Спор о том, какой город может по праву называться столицей Сибири, идет уже не один десяток лет, и главным конкурентом Новосибирска всегда был, конечно же, Красноярск. Обозреватель НГС Стас Соколов решил обновить свои впечатления об этом городе и провел там три дня в качестве туриста. По итогу у него для новосибирцев две новости — хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что Красноярск можно и нужно рассматривать как направление для путешествий, даже если вы тоже живете в Сибири. А плохая... Вы знаете, похоже, красноярцы всё-таки правы. Просто им немного не повезло с географией.
Красноярск ведет свою историю от острога, который построили в 1628 году в месте впадения в Енисей небольшой речки Кача. Сейчас в том месте находится своего рода культурный центр города — здесь построены филармония, Дом искусств, огромный Музей мира. То есть формально этот город на 85 лет старше Санкт-Петербурга.
Городом в полном смысле этого слова, впрочем, Красноярск стал несколько позже. Самые старые сохранившиеся каменные здания здесь относятся к середине XIX века. Что, впрочем, тоже немало, учитывая обилие вокруг куда более доступной древесины. Тот факт, что уже тогда здесь, в сибирской тайге, возводились двух-трехэтажные особняки из кирпича, которые органично смотрелись бы хоть в Петербурге, хоть в Москве, говорит о многом.
На простой неспешный осмотр исторической части Красноярска можно смело закладывать целый день. Здесь не сохранилось какого-то цельного «старого города» (как, например, в Омске), но вот зданий, построенных 120–150 и более лет назад, десятки, и они щедро рассыпаны по всему центру. Для более подробного знакомства с историей города можно, конечно, взять экскурсию. Но если вы в принципе любите городской туризм, то много интересного можно увидеть, просто прогуливаясь по улицам наобум.
Разумеется, историческую застройку изрядно проредили еще в советские времена, но и этот период оставил здесь немало пристойных образцов «социалистического неоклассицизма», который смотрится вполне органично рядом с дореволюционными зданиями. Есть среди них и настоящие находки.
Трудно поверить, например, что особняк на углу Бограда и Горького был возведен не каким-то вельможей начала XIX века, а трестом «Красноярскуголь» в 1946 году. Причем построен изначально как жилой дом.
Хватает здесь, конечно, и унылых панелек периода позднего социализма, и современных построек, в которых стиль явно диктовали люди, у которых денег было значительно больше, чем вкуса. Город встретил XX век с большим количеством деревянных зданий, которые и горели, и просто разрушались. Но Красноярск будет напоминать вам, что вы находитесь в городе с богатой историей, на каждом шагу безо всяких экскурсоводов.
Есть в Красноярске и свои эпические долгострои. Самый яркий пример — огромное здание гостиницы на Сурикова, которое начали строить еще в 2005 году, но уже больше 10 лет оно находится в таком вот состоянии, что, похоже, стало уже частью местного пейзажа. Местные власти могли бы уже как-то подсуетиться и отдать эту массивную конструкцию граффитистам (они и так уже изрядно постарались). Получился бы мощный арт-объект, еще один центр притяжения для туристов.
Примечательно то, что настоящим центром города будет правильней считать не оставшуюся в нетронутом виде с советских времен пустую площадь перед зданием областного правительства, а Театральную площадь у гостиницы Красноярск (по соседству выстроены еще два отеля международных сетей). С ее фонтанами, зданием Театра оперы и балета, многочисленными ресторанами и закусочными.
Набережные
В Красноярске присутствие мощной полноводной реки ощущается сразу, это вообще более речной город по сравнению с Новосибирском. В Новосибирске на единственную набережную нужно ехать специально, она существует сама по себе, отдельно от центральной части города.
Красноярск самим рельефом местности осужден развиваться вдоль реки. Историческая его часть ограничена с одной стороны Енисеем, с другой — Покровской горой, так что основные городские улицы (Маркса, Ленина и проспект Мира — бывшая Сталина) вытянулись вдоль реки. Так что, свернув в нужном направлении на любой из них, вы попадете на берег Енисея уже через пару-тройку кварталов.
Набережные имеют зачастую два, а то и три уровня. Можно идти поверху, вдоль оживленной улицы, можно спуститься в парк на берегу, а местами, где позволяет рельеф, тропинка из камней проложена и у самой воды.
Привыкшим уже гордиться Михайловской набережной новосибирцам оформление красноярской может показаться поначалу простоватым, но, во-первых, оформление это в разных частях неодинаково, а главное, здесь променад значительно больше. Только вдоль Енисея можно идти почти 5 километров, и еще больше двух километров ждут любителей прогулок у воды вдоль по берегам Качи. А ведь это далеко не всё.
Отдельная, более новая и продвинутая Ярыгинская набережная в правобережной части города. Ничего сверхъестественного, в принципе, — деревянные мостки над водой, тропинки с тренажерами и детскими городками. Но всё сделано так, что живущим в этом районе людям нет особой нужды куда-то ехать, чтобы просто побыть в красивом уютном месте.
Сами новостройки в этом районе, правда, мало чем отличаются от домов-свечек в подобных кварталах по всей России. Тем ценнее это созданное городом общественное пространство. Непохоже, чтобы такое могли сделать застройщики окрестных кварталов.
Сюда можно отнести и остров Татышев. Набережной здесь нет, но строящийся здесь парк находится даже не у, а просто посреди воды — гуляй не хочу. На остров ведет изящный подвесной мост, где в час пик бывает очень интенсивное движение. И это, нужно заметить, еще не полный список. В городе есть еще несколько облагороженных зон у воды, которые находятся в более удаленных районах.
Смотровые площадки
Город окружен сопками, так что посмотреть на него с высоты можно с разных точек. Но есть нюанс — далеко не каждый день вам что-то будет видно из-за дымки и выбросов. Самая старая и самая близкая площадка расположена практически в центре — на Покровской горе. Туда можно приехать на такси (рублей 150 от Театральной площади) или просто дойти пешком. Одновременно вы сможете осмотреть одну из красноярских достопримечательностей — часовню Параскевы Пятницы (это она была изображена на 10-рублевой бумажной купюре). Здесь же находится небольшой, но современный и ухоженный парк.
Посмотреть на город с высоты (правда, на некотором удалении) можно и с площадки в Бобровом логу (минут 20 на машине). А самая новая и роскошная смотровая построена совсем недавно на Николаевской сопке. На такси или машине из центра туда где-то около получаса езды. Автор туда не успел, но вы можете оценить открывающиеся оттуда виды, посмотрев прошлогодний репортаж NGS24.RU.
Ну и, если будет время, то нельзя проигнорировать знаменитые красноярские Столбы. Здесь, кстати, тоже недавно сделали смотровую площадку. Правда, смотрят с нее не на город, а наблюдают за птицами и просто любуются природой.
Новые районы
Историческая территория города, конечно, довольно обширна, но это лишь часть Красноярска. Он довольно сильно разбросан. Самая значительная, наверное, его новая часть возникла в районе бывшего городского аэропорта. Жилые кварталы подошли к нему вплотную еще в 70-х годах прошлого века, а в 1988 году аэропорт был закрыт вовсе.
На бывшем летном поле возник целый новый район города (его неофициально так и называют — Взлетка). Причем как-то язык не поворачивается назвать его «спальным». Здесь расположен самый крупный в городе ТРЦ — «Планета». А на первых этажах новых жилых комплексов работают дорогие, престижные рестораны.
К чести красноярцев, значительную часть Взлетки отвели под большой парк, который выглядит чуть уменьшенной копией построенного также на месте бывшего аэропорта парка в Москве (у ТРЦ «Авиапорт»).
Музеи
Здесь тоже есть что посмотреть. Даже если вы не любитель изучения локальной истории, краеведческий музей стоит посмотреть хотя бы снаружи. Выстроенный в советские времена в каком-то псевдо-древнеегипетском стиле, он смотрится как шутка на тему своей древней истории.
Но самое необычное выставочное пространство — это, конечно, Музей мира, под который отдали здание, построенное в советский период для филиала музея Ленина (он же был в ссылке в соседнем регионе — в селе Шушенское).
Сейчас часть пространства отдана под временные экспозиции, но есть здесь и постоянные элементы, посвященные советскому периоду. Выглядят они совсем не «музейно» (если понимать под этим чинную прогулку от экспоната к экспонату), потому что и экспонаты, и то, как они представлены публике, представляют собой объекты того самого современного искусства. Только чуть более понятного.
Транспорт и чистота
Красноярск выглядит ощутимо более ухоженным городом, чем Новосибирск. Несмотря на почти постоянно дувшие здесь (пока я был в городе, по крайней мере) ветры, ни разу не встретились все эти потоки пыли, с которыми в Новосибирске все, похоже, давно смирились. Плитку, как в Москве, здесь, может, и не перекладывают каждый год, но в центре не заметно особенно ни разбитых дорог, ни раскуроченных тротуаров.
Общественный транспорт преимущественно выглядит единообразно — это белого цвета автобусы (они могут быть разных производителей и размера) и троллейбусы с гербом города и надписью «Городской транспорт». Это вроде бы нормально, но после Новосибирска, где общественный транспорт смотрится, как одетая кто во что горазд банда, выглядит неожиданно. Цены, правда, выше — одна поездка стоит 32 рубля. Платить можно банковскими картами.
Метро в Красноярске построить не успели (хотя попытки такие делались), хотя городу этот вид транспорта, конечно, очень бы пригодился. В Новосибирске, впрочем, метро есть, но от пробок это тоже не спасает.
Минусы
Больше всего сами красноярцы жалуются на проблемы с качеством воздуха. Город расположен по сути в котловине, поэтому выбросы (которыми щедро снабжает атмосферу местная промышленность) рассеиваются плохо, особенно в безветрие — синоптики такое время называют режимом неблагоприятных метеоусловий, журналисты и жители — режимом «черного неба». Вряд ли эти выбросы смогут серьезно подорвать здоровье за два-три дня, но висящая над городом дымка точно не добавляет ему красок.
Неприятным (или просто непривычным) следствием соседства с мощной холодной рекой может оказаться постоянно дующий ветер, Новосибирск в этом смысле куда спокойней.
Мне показалось, что в Красноярске заметно выше цены на многие продукты (процентов на 10–15), особенно овощи. Всё-таки наличие в Новосибирске Хилокского рынка, простите за каламбур, приносит свои плоды. Некоторым неудобством может показаться и то, что в городе куда слабее представлены общенациональные торговые сети — в Красноярске до сих пор доминируют местные ритейлеры («Красный яр», «Командор»), так что вы можете попросту не найти на их полках каких-то привычных брендов.
Где есть
Красноярск не без основания претендует на звание ресторанной столицы Сибири. От Новосибирска местный рынок общепита всегда отличался большей оригинальностью отдельных концепций (в Новосибирске преуспели в создании сетевых проектов). Не претендуя на какой-то исчерпывающий обзор, замечу только несколько заведений и сетей.
«Нетипичная пельменная» — демократичное заведение с большим выбором разных пельменей, настойками и вином. Внутри выглядит как видавшее виды старое европейское кафе.
«Ромбаба» — модные (но с разумными ценами) кондитерские с собственным хлебом и интересными чаями. Сеть невелика (всего четыре заведения в разных частях города), но стоит того, чтобы проехать пару-тройку километров.
«Тунгуска» — ресторан-приключение, расположенный в районе Взлетки. Увлекательный интерьер, продуманная «инстаграмная» подача (так, чтобы сразу было понятно, что заведение из дикого таежного края), много местных продуктов. Но нужно быть готовым к счету в пару тысяч рублей (с бокалом вина), если вы хотите попробовать больше одного блюда, да еще закажете бокал вина.
0,75 please — современный винный бар в самом центре с продуманной винной картой и изобретательной кухней. Причем изобретательность направлена на то, чтобы вытянуть из продукта максимум вкуса, а не просто удивить непривычными сочетаниями.
Если вам не жаль денег на какие-то гастрономические глупости, то можете попробовать самый дорогой хот-дог в своей жизни — 950 рублей с осьминогом в «морском фаст-фуде» «Дог Осьминог», больше там, собственно, делать особо и нечего. А вот в расположенном недалеко японском кафе Kiko очень неплохой рамен.
Ну, и если вас вдруг замучает ностальгия, можете завернуть в Traveler`s Coffee — здесь эта сеть до сих пор неплохо себя чувствует. Или зайти в «Академию кофе», где всё точно так же, как в Новосибирске на Ленина или Морском проспекте.
При всех своих проблемах Красноярск выглядит не только старше и солиднее (что естественно), но и заметно более ухоженным. Модные урбанистические приемы организации городского пространства здесь выглядят обыденностью, а не попыткой соорудить хоть что-то напоказ. Человек со стороны, не знающий ничего про оба города, скорее примет за столицу региона именно Красноярск. Новосибирцам полезно побывать здесь не только потому, что это просто интересный, самобытный город, но и затем, чтобы посмотреть на то, каким может быть сибирский мегаполис, если его жители проявят к обустройству своего места жительства хоть немного больше внимания.
До Красноярска можно долететь на самолете всего за час (цены на билеты начинаются от 3500 рублей) или доехать на поезде часов за 10 (билет в плацкартный вагон можно купить дешевле 2000 рублей). Если вы не готовы даже к таким (не то чтобы дальним) путешествиям, то, возможно, вас заинтересует гид по Академгородку, куда можно добраться на автобусе менее чем за час.