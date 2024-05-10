Опубликовано расписание работы новосибирских поликлиник на майские праздники

Стало известно расписание работы поликлиник в Новосибирске в праздники с 9 по 12 мая. Учреждения будут работать по измененному расписанию.
Как сообщили в Минздраве Новосибирской области, неотложную медицинскую помощь новосибирцы смогут получить в любой праздничный день с 9 до 15 часов. Достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства по предварительной записи.
Попасть на прием к специалисту или же вызвать врача на дом можно в любой день с 8 утра до 14 часов. Это можно сделать через портал Госслуг, через чат-бот в Telegram или же позвонив в единую регистратуру по номеру 122. Все обращения, поступившие после 14 часов, будут перенесены на следующий день.
Если потребуется срочная помощь стоматолога, то можно обратиться в круглосуточные стоматологические клиники, они находятся по адресу ул. Петухова, 20 и Театральная, 46
Помимо этого, круглосуточно будут работать травмпункты, скорая помощь и стационары.
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