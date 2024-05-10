Опубликовано расписание работы новосибирских поликлиник на майские праздники

Как сообщили в Минздраве Новосибирской области, неотложную медицинскую помощь новосибирцы смогут получить в любой праздничный день с 9 до 15 часов. Достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства по предварительной записи.

Попасть на прием к специалисту или же вызвать врача на дом можно в любой день с 8 утра до 14 часов. Это можно сделать через портал Госслуг, через чат-бот в Telegram или же позвонив в единую регистратуру по номеру 122. Все обращения, поступившие после 14 часов, будут перенесены на следующий день.

