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Город Дороги и транспорт «Не умеете ездить в дождь — сядьте на автобус»: новосибирцы застряли в утренних пробках

«Не умеете ездить в дождь — сядьте на автобус»: новосибирцы застряли в утренних пробках

Горожане оставляют гневные комментарии

1 855
11 комментариев
Без пробок в Новосибирске не обходится почти ни одно утро

Рано утром 20 мая Новосибирск встал в пробках. Жители города оставляют по этому поводу едкие комментарии.

По информации «Яндекс Карт», пробка длиной почти 1,3 километра собралась у Димитровского моста — она начинается с проезда Энергетиков. На Бердском шоссе и улице Большевистской затор растянулся примерно на 5,5 километров в сторону Речного вокзала.

Кроме этого, пробки образовались на левом берегу на улицах Станционной и Станиславского, Широкой, Плахотного, Титова, Котовского, Троллейной, Немировича-Данченко. На правом — на Кирова, Кошурникова, Выборной, Бориса Богаткова, Кедровой. «Яндекс.Карты» оценивает пробки в Новосибирске в 6 баллов.

Из-за пробок можно опоздать на работу

Пробки новосибирцы комментируют в приложении 2ГИС.

— Опять… — с Бердского шоссе пишет пользователь Вячеслав.

— Что за пробка? На самолет опаздываю, — возмущается Дмитрий.

— Не умеете ездить в дождь — ну сядьте на автобус и езжайте на нем, а не создавайте заторы, — возмутился сибиряк.

Ранее пассажиры застряли в маршрутке уже на пути к Димитровскому мосту.

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