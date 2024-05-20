«Не умеете ездить в дождь — сядьте на автобус»: новосибирцы застряли в утренних пробках

Рано утром 20 мая Новосибирск встал в пробках. Жители города оставляют по этому поводу едкие комментарии.
По информации «Яндекс Карт», пробка длиной почти 1,3 километра собралась у Димитровского моста — она начинается с проезда Энергетиков. На Бердском шоссе и улице Большевистской затор растянулся примерно на 5,5 километров в сторону Речного вокзала.
Кроме этого, пробки образовались на левом берегу на улицах Станционной и Станиславского, Широкой, Плахотного, Титова, Котовского, Троллейной, Немировича-Данченко. На правом — на Кирова, Кошурникова, Выборной, Бориса Богаткова, Кедровой. «Яндекс.Карты» оценивает пробки в Новосибирске в 6 баллов.
Пробки новосибирцы комментируют в приложении 2ГИС.
— Опять… — с Бердского шоссе пишет пользователь Вячеслав.
— Что за пробка? На самолет опаздываю, — возмущается Дмитрий.
— Не умеете ездить в дождь — ну сядьте на автобус и езжайте на нем, а не создавайте заторы, — возмутился сибиряк.
Ранее пассажиры застряли в маршрутке уже на пути к Димитровскому мосту.
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