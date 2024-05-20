Надбавка за риски: автокредиты будут давать по новым правилам — кому будет сложнее их получить

Банкам нужно будет учитывать «рискованность» получателя автокредита, но речь идет о его управлении финансами, а не машиной Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Перед майскими праздниками Центробанк принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам. Если перевести с языка ЦБ на общечеловеческий — банкам выставляют условия, которые усложнят и сделают менее выгодной выдачу кредитов некоторым клиентам. Разбираемся, зачем это Центробанку и как скажется на заемщиках.



В чем суть изменений?

С 2019 года Банк России начал применять механизм так называемых макропруденциальных надбавок. Банки обязали при выдаче кредита создавать дополнительный капитал, размер которого зависит от риска. Риск, в свою очередь, зависит от того, кому кредит выдают: чем выше показатель долговой нагрузки (процент от дохода, который уходит на погашение кредитов) — тем выше риск.



Надбавки Центробанк самостоятельно устанавливает и повышает. Для потребительских кредитов он их повысил, для автокредитов — установил впервые. Решение по потребкредитам уже вступило в силу, изменения в сфере автокредитования начнут действовать с 1 июля.

Зачем они нужны?

Сейчас банки постепенно повышают ставки по потребительским кредитам. Ничего неожиданного в этом нет — ключевая ставка (минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам) держится на уровне 16% с декабря прошлого года.



Как пишут эксперты всё того же Центробанка, в этой ситуации за кредитом чаще обращаются заемщики с высокими рисками, в то время как платежеспособные клиенты откладывают получение займа. Банки снижают требование к заемщикам и готовы давать кредит «рискованным» клиентам, компенсируя свои риски повышением полной стоимости кредита. То есть закредитованность растет в первую очередь именно у тех клиентов, которые уже сейчас в долгах.



В автокредитовании складывается похожая ситуация — оно активно растет, но растет в том числе за счет того, что банки ослабляют стандарты кредитования. Они менее требовательны к заемщикам, а это значит, что растет число клиентов, которые потенциально не смогут выплатить долги.



— Закредитованность населения создает социальные и экономические риски, и регулятор, отслеживая эту ситуацию, старается их минимизировать, — говорит эксперт по финансово-правовой безопасности МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Елин. — Эта мера направлена на то, чтобы снизить интерес банков в части кредитования тех людей, у которых уже имеется высокая кредитная нагрузка, 50% и более. И таким образом в какой-то степени снизить активность тех людей, которые сами не могут адекватно оценить свои финансовые риски и где-то уходят в излишнюю кредитную нагрузку.



Как объяснили в самом Центробанке, решение было принято «для повышения устойчивости банковского сектора в стрессовом сценарии». Проще говоря, за счет этих надбавок банки сформируют дополнительный капитал, на который смогут опереться, если возвраты кредитов уменьшатся. Если же банк такой капитал сформировать не может — он и кредиты не сможет выдавать.

Получить кредит будет сложнее?

Центробанк выставляет надбавки, а дальше каждый банк решает сам — выгодней ему не давать кредит «рискованным» клиентам или лучше создать дополнительный капитал и ни в чем себя не ограничивать. Так что теоретически возможность получить заем останется даже у клиентов с высоким показателем долговой нагрузки. Тех, у кого он ниже 50%, изменения не коснутся никак — они к рискованным категориям не относятся.

— Если у вас хорошая кредитная история и невысокая долговая нагрузка, то, в общем-то, вам ничего не угрожает, — говорит экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Но если у вас где-то там фиксировались какие-нибудь провалы по выплатам, то банк может не дать кредит, начнет требовать какой-нибудь повышенный залог или еще что-то, но для стабильных заемщиков это не имеет значения.



Но если вы не отдаете банкам ползарплаты — это еще не значит, что ваша долговая нагрузка невысока. Например, в ней учитываются кредитные карты, даже те, которые вы завели «на всякий случай» и никогда ничего с них не тратили.

По словам Остапковича, общая тенденция при этом идет к повышению ставок по кредитам, вне зависимости от того, насколько клиент рискован — ключевая ставка стоит на месте, никаких признаков ее снижения нет. Согласно прогнозу Центробанка, средняя ключевая ставка до конца года ожидается в диапазоне 14,5 — 16%. То есть даже если и снизится, то не сильно.

