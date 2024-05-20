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Происшествия Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси полностью сгорел

Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси полностью сгорел

В поисках активно участвовали спасатели из России

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Вертолет потерпел крушение 19 мая

Спасатели добрались до потерпевшего крушение вертолета, в котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси. Вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры на борту считаются погибшими, передает РИА Новости.

Первые кадры с места крушения вертолета

В поисках активно участвовали спасатели из России — МЧС отправило в Иран около 50 специалистов, два самолета и вертолет.

Вертолет, на котором находился Ибрагим Раиси, потерпел крушение 19 мая. О «жесткой посадке» сообщило иранское агентство Tasnim. Помимо президента Ирана, на борту также находились несколько чиновников: глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

Фото с места крушения вертолета

Президент Ирана возвращался домой после визита в Азербайджан. Лидеры стран открыли плотину на ирано-азербайджанской границе.

Всего в президентском кортеже летело три вертолета. В двух других находились министр энергетики и глава министерства дорог и городского развития. Они благополучно добрались до места назначения.

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Иран Президент Вертолет Крушение Спасатели
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