Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси полностью сгорел

Спасатели добрались до потерпевшего крушение вертолета, в котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси. Вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры на борту считаются погибшими, передает РИА Новости.
В поисках активно участвовали спасатели из России — МЧС отправило в Иран около 50 специалистов, два самолета и вертолет.
Вертолет, на котором находился Ибрагим Раиси, потерпел крушение 19 мая. О «жесткой посадке» сообщило иранское агентство Tasnim. Помимо президента Ирана, на борту также находились несколько чиновников: глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.
Президент Ирана возвращался домой после визита в Азербайджан. Лидеры стран открыли плотину на ирано-азербайджанской границе.
Всего в президентском кортеже летело три вертолета. В двух других находились министр энергетики и глава министерства дорог и городского развития. Они благополучно добрались до места назначения.