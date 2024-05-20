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Весна Майский град и ливень обрушились на Новосибирск — короткое видео непогоды

Майский град и ливень обрушились на Новосибирск — короткое видео непогоды

Тем, кто попал под дождь, не позавидуешь

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4 комментария
Сильный ветер и град начались около 15:40

На Новосибирск 20 мая обрушился град и сильный дождь. Они начались неожиданно, и так же резко закончились.

Корреспонденты НГС успели сделать кадры непогоды. Посмотрите на это в коротком видео.

Град длился несколько минут. Ливень продолжался около 10 минут, дороги в городе успело затопить. Теперь многим новосибирцам придется добираться домой с работы по лужам.

По прогнозу «Яндекс.Погоды», небольшой дождь в Новосибирске возможен и сегодня вечером. Температура в конце дня составит +12...+18 градусов.

Как город переживал непогоду, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

По прогнозу новосибирских синоптиков, на этой неделе в Новосибирске ожидаются дожди. При этом температура поднимется до +23 градусов. Такую погоду считают благоприятной для садоводства.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

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