Майский град и ливень обрушились на Новосибирск — короткое видео непогоды

На Новосибирск 20 мая обрушился град и сильный дождь. Они начались неожиданно, и так же резко закончились.
Корреспонденты НГС успели сделать кадры непогоды. Посмотрите на это в коротком видео.
Град длился несколько минут. Ливень продолжался около 10 минут, дороги в городе успело затопить. Теперь многим новосибирцам придется добираться домой с работы по лужам.
По прогнозу «Яндекс.Погоды», небольшой дождь в Новосибирске возможен и сегодня вечером. Температура в конце дня составит +12...+18 градусов.
Как город переживал непогоду, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
По прогнозу новосибирских синоптиков, на этой неделе в Новосибирске ожидаются дожди. При этом температура поднимется до +23 градусов. Такую погоду считают благоприятной для садоводства.
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