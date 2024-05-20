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Происшествия Президент Ирана погиб. Смерть Ибрагима Раиси подтвердили иранские СМИ

Президент Ирана погиб. Смерть Ибрагима Раиси подтвердили иранские СМИ

Глава государства погиб в авиакатастрофе

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Поиски вертолета длились более 12 часов

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщает иранское информационное агентство Mehr. Помимо главы государства, на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

Вертолет, на котором находился Ибрагим Раиси, потерпел крушение 19 мая. О «жесткой посадке» сообщило иранское информационное агентство Tasnim. Сообщалось, что вертолет разбился недалеко от иранского города Джульфы на границе с Азербайджаном.

— Президент с коллегами возвращались после визита в приграничный район на нескольких вертолетах. Один из них был вынужден совершить жесткую посадку из-за плохой погоды и тумана. В регион направляются различные спасательные команды, но из-за плохой погоды и тумана им может потребоваться время, чтобы добраться до вертолета, — заявил министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

Поиски потерпевшего крушения вертолета заняли более 12 часов. В спасательной операции принимали участие и другие страны: Россия отправила в Иран около 50 специалистов, два самолета и вертолет, Турция предоставила беспилотник и вертолет с системой ночного видения.

Поиски осложнялись непогодой: на месте крушения шел сильный дождь и стоял густой туман. В итоге вертолет обнаружили примерно в 05:50 мск — борт полностью сгорел.

Ибрагим Раиси летел домой после встречи и президентом Айзербайджана — главы государств открыли плотину на границе стран. Всего в президентском кортеже летели три вертолета — в двух других находились министр энергетики и глава министерства дорог и городского развития. Они благополучно добрались до места назначения.

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