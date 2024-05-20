Вся Россия стоит в очередях за красными штампами о гражданстве: выясняем, кому они действительно нужны и зачем

Ежедневно в отделах по вопросам гражданства выстраиваются живые очереди Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Ажиотаж с постановкой «красных печатей» на свидетельства о рождении начался с первых новостей об изменениях правил выезда детей за границу. С 1 марта сотрудники пограничной службы стали проверять, есть ли на документе штамп, подтверждающий гражданство. Позже выяснилось, что такая отметка необходима не только для поездок за пределы нашей страны.



Почему эти штампы не ставили 10 лет. Кому и зачем они нужны сейчас? И самое главное — как ими обзавестись? Наши коллеги из 72.RU решили подробно разобраться в этих вопросах с помощью специалистов управления по вопросам миграции УМВД России.



Спойлер: с 1 июля ставить красные печати на обратную сторону свидетельств о рождении перестанут. Эту отметку заменят специальные вкладыши (тем, у кого уже есть красные печати, они не понадобятся. — Прим. ред.).



У кого нет штампов о гражданстве и почему?

С 2013 по 2023 год штамп, подтверждающий наличие гражданства у ребенка, был необязательным. Таким образом, в нашей стране упрощали документооборот. Считалось, что если в свидетельстве о рождении ребенка есть сведения о гражданстве родителей, то этого вполне достаточно. Некоторые тюменцы по привычке обращались в отделы УФМС — ставили печати и вписывали детей в свои паспорта, но большинство мам и пап не видели в этом необходимости. Всё изменилось в конце прошлого года, когда появился новый указ, упразднивший прежний порядок с упрощенными правилами.

В каких случаях необходимы штампы о гражданстве?

Самый первый случай, о котором мы уже упоминали, — выезд за границу. Помимо путешествий наличие красной печати стало необходимым и для регистрации ребенка по месту жительства, оформления ему заграничного или внутреннего паспорта гражданина России (в случае достижения 14 лет. — Прим. ред.).



Кому штампы о гражданстве не нужны?

Несмотря на то, что штамп, подтверждающий наличие гражданства у ребенка, в конце 2023 года перестал быть необязательным, специальную отметку нужно ставить не всем.



— В случаях, когда дети вписаны в паспорта родителей или у них есть свой заграничный паспорт, ставить печати на свидетельства о рождении не нужно. Гражданство этих детей фактически уже подтверждено и информация об этом есть в нашей в базе, — объяснила 72.RU Ирина Дихтярук, заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области.



Где можно поставить штамп и что для этого нужно?

По адресу Семакова, 25 находится отдел по Калининскому округу Источник: 72.RU











Красную печать, подтверждающую наличие гражданства, ставят в отделах по вопросам гражданства. Обратиться в такое подразделение можно по месту жительства ребенка или по месту регистрации одного из родителей (часто бывает, что родители прописаны в разных районах, и в таких случаях можно обращаться туда, где меньше очереди. — Прим. ред.).



Для получения штампа необходимо заполнить специальную анкету и предоставить свидетельство о рождении ребенка и паспорта родителей. Многие заявители сейчас заранее делают еще и ксерокопии всех документов, но в управлении по вопросам миграции нас заверили, что это необязательно. Специалисты территориальных отделов сами могут сделать все необходимые им копии и заверить их.



Россияне, желающие обзавестись заветной отметкой, часами стоят в очередях. Сейчас это единственная возможность поставить штамп сразу — в день обращения. Заявителям, которые не спешат, предлагают оставлять документы. В этом случае паспорта и свидетельство о рождении, в которые уже поставят все необходимые отметки, возвращают через несколько дней.

Очередь у дверей собирается еще до открытия отдела УФМС Источник: 72.RU











Для каких услуг в МФЦ нужна красная печать?

Поставить красную печать, подтверждающую наличие гражданства, с помощью специалистов МФЦ нельзя, но есть целый ряд услуг, в которых откажут в случае отсутствия такой отметки.

Услуги:

выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ;



оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ;



регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ;



оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащих электронный носитель информации.

Документы подтверждающие наличие гражданства РФ:

● свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации;

● имеющийся у ребенка действительный заграничный, дипломатический или служебный паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

● паспорт гражданина Российской Федерации родителя, в том числе действительный заграничный, дипломатический или служебный паспорт, в который внесены сведения о ребенке;

● свидетельство о приобретении гражданства Российской Федерации по рождению;

● документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации.



P. S. C 1 июля красные печати, подтверждающие наличие гражданства у ребенка, перестанут ставить на обратную сторону свидетельств о рождении. Эти отметки заменят специальные вкладыши. Специалисты предупреждают, что обзавестись последними в день обращения уже не удастся. Поскольку оформление вкладышей требует большего времени, свидетельство о рождении ребенка и паспорта родителей в любом случае придется сдавать. На оказание этой услуги отводится пять рабочих дней.

