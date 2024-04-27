Как выжить в майские праздники: три правила того, как пить и не умереть на утро

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Механизм похмелья до сих пор до конца не изучен: ученые лишь знают, что оно наступает тогда, когда концентрация алкоголя в крови после резкого повышения опускается обратно к нулю. Затем организм начинает ощущать тот урон, который нанес ему алкоголь. Причем то, насколько сильно человек плохо себя чувствует утром, зависит от множества факторов.



— Тяжесть похмелья зависит от большого количества факторов: возраста, пола и состояния здоровья человека, количества потребляемого алкоголя, принимали его на голодный желудок или после еды, курил ли человек во время вечеринки, насколько активно он двигался, в каком он был эмоциональном состоянии, — перечисляет Екатерина Демьяновская.



Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ, врач лаборатории «Гемотест».



При этом гены могут сыграть с вами злую шутку: так, некоторые люди мучаются на утро даже после пары бокалов. Чаще всего такое случается с представителями азиатской расы, считает Екатерина Демьяновская.



— А примерно у 23% людей похмельный синдром не наступает даже после большого количества выпитого, — заявила врач.

