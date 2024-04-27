Как выжить в майские праздники: три правила того, как пить и не умереть на утро

Для многих майские праздники — это отличный повод встретиться с друзьями, пожарить шашлыки и весело провести время. А учитывая то, что выходные продлятся целых четыре дня, застолье может и затянуться. Рассказываем, как обезопасить себя от похмелья и что делать, если кара за выпитое всё же настигла вас утром.
- Почему одни умирают с похмелья, а другие встают огурчиком
- Народные методы
- Три простых правила
- Похмелье все-таки настигло. Что делать
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Почему одни умирают с похмелья, а другие встают огурчиком
Механизм похмелья до сих пор до конца не изучен: ученые лишь знают, что оно наступает тогда, когда концентрация алкоголя в крови после резкого повышения опускается обратно к нулю. Затем организм начинает ощущать тот урон, который нанес ему алкоголь. Причем то, насколько сильно человек плохо себя чувствует утром, зависит от множества факторов.
— Тяжесть похмелья зависит от большого количества факторов: возраста, пола и состояния здоровья человека, количества потребляемого алкоголя, принимали его на голодный желудок или после еды, курил ли человек во время вечеринки, насколько активно он двигался, в каком он был эмоциональном состоянии, — перечисляет Екатерина Демьяновская.
Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ, врач лаборатории «Гемотест».
При этом гены могут сыграть с вами злую шутку: так, некоторые люди мучаются на утро даже после пары бокалов. Чаще всего такое случается с представителями азиатской расы, считает Екатерина Демьяновская.
— А примерно у 23% людей похмельный синдром не наступает даже после большого количества выпитого, — заявила врач.
Также на утро намного сильнее страдают пожилые люди и женщины, а мужчины и молодые, напротив, легче переносят то же количество спиртного.
Народные методы
За тысячелетнею историю спиртного люди неоднократно пытались обмануть систему и спастись от похмелья. Например, среди знатоков алкоголя бытует мнение, что ни в коем случае нельзя понижать градус выпитого — иначе на утро вы проснетесь в плачевном состоянии. Однако исследования показали, что это не помогает.
— Эксперимент, проведенный немецкими исследователями, показал: смешивание в различных вариантах вина и пива, раздельное потребление этих напитков, повышение и понижение градуса не сказывались на тяжести опьянения, — заключила Екатерина Демьяновская, — значение имеет количество выпитого алкоголя.
Также бытует мнение, что жирная пища поможет легче перенести застолье. Однако это приведет к совсем другому результату — такая еда лишь увеличит нагрузку на печень, которой и так придется нелегко. В итоге орган не сможет своевременно переработать алкоголь и в организм попадет намного больше вредных веществ, ухудшающих состояние на утро.
Народные методы экстренного отрезвления на деле также оказались неэффективными: холодный душ или крепкий кофе никак не помогут вывести алкоголь из организма. Такая встряска только временно мобилизует выпившего человека, однако количество этанола в крови и процесс его распада никак не изменится.
Три простых правила
Вместо народных методов врач предложила рабочие — всего три правила помогут если и не полностью избавиться от похмелья, то хотя бы значительно облегчить последствия от вчерашнего вечера.
Во-первых, надо помочь организму спастись от обезвоживания. Для этого стоит в день застолья выпить на полтора литра больше воды, чем обычно. Так вы компенсируете мочегонный эффект, которым обладает спиртное.
Во-вторых, перед застольем лучше плотно поесть — еда в желудке замедляет усвоение алкоголя, и у организма остается больше времени, чтобы постепенно вывести его. Но помните, что выбирать стоит не жирную пищу — это поможет разгрузить печень, которой и так предстоит много работы в этот день.
В-третьих — лучше отказаться от газированных напитков, ведь они ускоряют всасывание алкоголя организмом. Речь идет как о самом спиртном, так и о способах его разбавить: пиво, шампанское и виски с колой намного сильнее отразятся на самочувствии, чем чистые напитки.
Похмелье все-таки настигло. Что делать
Но если вышеперечисленные методы не помогли и на утро все-таки пришло похмелье, не стоит спешить покупать «шипучие таблетки» от похмелья — Екатерина Демьяновская заявила, что они раздражают желудок, который и так накануне пострадал от выпитого алкоголя.
— Можно воспользоваться традиционными способами — съесть горячий суп, выпить достаточное количество обычной или минеральной воды, выпить таблетку ибупрофена, — посоветовала врач.
Лучшим же способом избавиться от похмелья остается здоровый сон, а также свежий воздух — неспешная прогулка на улице поможет почувствовать себя снова живым после веселого вечера.