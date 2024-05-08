Ивлеева возвращается на телевидение? Блогерша намекнула на новый проект

Съемки шоу, по ее словам, уже начались Источник: Настя Ивлеева / T.me











Вот уже полгода прошло со скандально знаменитой голой вечеринки Насти Ивлеевой. После тех событий в «Мутаборе» почти всех участников мероприятия начали отменять. Но сильнее всех в медийном плане досталось организаторше действа — с Ивлеевой разорвали контракты рекламодатели, выгнали из всех шоу, а сама блогерша почти перестала выходить на связь, не выдержав хейта аудитории.



Долгое время звезда ограничивалась патриотичными сообщениями в телеграм-канале: Настя рассказывала о том, как смотрит выступления Владимира Путина, ходит голосовать и поздравляет всех россиян с праздниками.



Недавно скандальная звезда дала первое за полгода интервью, в котором заявила, что поняла необходимость делать не «плоский контент», как раньше, а с уклоном в традиционные ценности: любовь, доверие, милосердие и лояльность.



По всей видимости, такое раскаяние принесло свои плоды — в одном из телеграм-каналов размечтались о том, чтобы шоу «Орел и решка» (12+) проехалось по городам России. Ответ Ивлеевой не заставил себя долго ждать. «Не поверите, в процессе», — написала звезда.



Источник: Настя Ивлеева / T.me











Но заявление Ивлеевой тут же опровергла продюсер Нателла Крапивина, которой и принадлежат права на шоу.



— Официально опровергаю! Бренд «Орел и решка» принадлежит моей компании. И производить этот проект можем только мы. Возможно, Ивлеева создаст наконец нормальное шоу и будет сниматься в нем хоть до старости, но к моему проекту она никакого отношения не имеет и иметь не будет, — заявила Нателла Крапивина в своем телеграм-канале.