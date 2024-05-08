НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

с-з.

 752мм 59%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,12
EUR 98,31
Реклама

СРОЧНО

Метро-2070: линию хотят пустить до Стрижей

Голосуем на Народной премии
Планы на выходные
Срок за взятку лошадьми
Куда отправить ребенка летом
Дошкольники кончились
Позаботиться о теле
Бандитские замки
Как ловили насильника
НГС в Telegram
Развлечения Ивлеева возвращается на телевидение? Блогерша намекнула на новый проект

Ивлеева возвращается на телевидение? Блогерша намекнула на новый проект

После голой вечеринки Насте приходится «отмываться» дольше всех

1 746
32 комментария
Съемки шоу, по ее словам, уже начались

Вот уже полгода прошло со скандально знаменитой голой вечеринки Насти Ивлеевой. После тех событий в «Мутаборе» почти всех участников мероприятия начали отменять. Но сильнее всех в медийном плане досталось организаторше действа — с Ивлеевой разорвали контракты рекламодатели, выгнали из всех шоу, а сама блогерша почти перестала выходить на связь, не выдержав хейта аудитории.

Долгое время звезда ограничивалась патриотичными сообщениями в телеграм-канале: Настя рассказывала о том, как смотрит выступления Владимира Путина, ходит голосовать и поздравляет всех россиян с праздниками.

Недавно скандальная звезда дала первое за полгода интервью, в котором заявила, что поняла необходимость делать не «плоский контент», как раньше, а с уклоном в традиционные ценности: любовь, доверие, милосердие и лояльность.

По всей видимости, такое раскаяние принесло свои плоды — в одном из телеграм-каналов размечтались о том, чтобы шоу «Орел и решка» (12+) проехалось по городам России. Ответ Ивлеевой не заставил себя долго ждать. «Не поверите, в процессе», — написала звезда.

Но заявление Ивлеевой тут же опровергла продюсер Нателла Крапивина, которой и принадлежат права на шоу.

— Официально опровергаю! Бренд «Орел и решка» принадлежит моей компании. И производить этот проект можем только мы. Возможно, Ивлеева создаст наконец нормальное шоу и будет сниматься в нем хоть до старости, но к моему проекту она никакого отношения не имеет и иметь не будет, — заявила Нателла Крапивина в своем телеграм-канале.

Насте Ивлеевой уже можно возвращаться на телеканалы?

Конечно, она уже искупила свою вину
Она ничего такого и не делала, не нужно было ее отменять
Никакого телевидения ей до конца жизни!
Кто такая эта Настя Ивлеева?
Я Настя Ивлеева, пришла посмотреть комментарии

ПО ТЕМЕ
Настя Ивлеева Голая вечеринка Скандал Телевидение Возвращение Орел и решка Звезда Знаменитость
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Kitoboy,  46

Варвара,  44

Олег,  43

Екатерина,  49

Татьяна,  60

Николай,  38

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление