Был ли шанс спасти ребенка, которого школьница родила в туалете ТЦ Архангельска? Что говорит врач

Попытались понять, был ли шанс спасти ребенка, которого по итогу просто бросили в лесу Источник: Антон Малахевич / NGS55.RU, скриншот «Сапа Медиа»











В Архангельске школьница родила ребенка в туалете торгового центра. Новорожденного отнесли в лес и оставили там умирать. Наши коллеги из 29.RU показали жуткое видео опытному врачу акушеру-гинекологу Ренату Курбанисмаилову, чтобы предположить, на каком сроке беременности всё произошло, и понять, реально ли было спасти малыша, если вовремя обратиться за медпомощью.

То самое видео, которое шокировало общественность Источник: 29.RU

Из собственных источников 29.RU стало известно, что на кадрах в туалете ребенок был еще живой. По информации редакции, тело младенца не нашли, следователям предстоит выяснить, где конкретно он умер.



Эксперт внимательно изучил видео и ответил на наши вопросы.

Ренат Курбанисмаилов — врач акушер-гинеколог. Председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Красноярского края, начальник отдела проектов и развития регионального здравоохранения.ФГБОУ ВО КрасГМУ, кандидат медицинских наук.



— Девочке на видео — 15 лет. Возможно ли родить здорового ребенка в 15?





— Да, конечно, вполне возможно родить здорового ребенка в 15 лет. И во многих странах это встречается в таком возрасте. Однако, конечно, лучше рожать после 18 лет, когда будущая мать уже сформировалась и как женщина, и как личность, уже готова к рождению ребенка.



— Размер плода на видео — на какой срок примерно указывает? Можно ли предположить хотя бы примерно, выкидыш ли это или роды на нормальном этапе?



— По данному видео определить точный срок сложно. Однако можно сказать, что примерный срок, вероятнее всего, больше 22 недель. А если рождение происходит позже этого срока, у малыша есть сердцебиение, дыхание, и он больше 500 граммов, то он по законам Российской Федерации является «ребенком». Поэтому, скорее всего, Следственный комитет и завел уголовное дело. Если же будет судмедэкспертиза и она покажет, что срок беременности был меньше 22 недель, то это уже будет считаться поздним выкидышем.



Поэтому если судмедэксперт устанавливает срок больше 22 недель, то будет уголовная ответственность, причем в этом случае, возможно, и для группы лиц, если девушка и молодой человек были в сговоре.



— Роды в таких условиях в одиночку насколько повышают риски для жизни малыша? Сейчас следователи ищут уже останки ребенка, но была ли возможность в теории спасти его, если сразу оказать ему нужную медпомощь?





— Домашние роды — это всегда опасно. И мы советуем всем обращаться в родильные дома. И если такой малыш появляется на свет, сроком боле 22–23 недель, весом 500 граммов, с сердцебиением и дыханием, его вполне могут выходить в перинатальном центре, которых достаточно по России в разных регионах. Конечно, если бы это произошло под контролем медиков, то вероятность благоприятного исхода была бы выше.



При этом хочется добавить, что средний возраст вступления в половую жизнь в мире — это 13–14 лет. То есть возраст уменьшается. Возраст согласия вступления в половую жизнь с совершеннолетним партнером в РФ — старше 16 лет (матери ребенка с видео — 15, отцу — 18 лет, — Прим. ред.)



То есть мы должны понимать, что обязательно должна вестись просветительская работа. Не только врачами, не только учителями, но и, конечно же, родителями, которые должны следить за взрослением своих детей .



По информации Следственного комитета, ребенка, завернутого в футболку, бросил в лесополосе 18-летний отец. Парня задержали по подозрению в убийстве, следствие будет ходатайствовать о его аресте.



Заведено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

