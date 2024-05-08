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Происшествия эксперт Был ли шанс спасти ребенка, которого школьница родила в туалете ТЦ Архангельска? Что говорит врач

Был ли шанс спасти ребенка, которого школьница родила в туалете ТЦ Архангельска? Что говорит врач

Показали врачу акушеру-гинекологу Ренату Курбанисмаилову кадры, где видно новорожденного

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Попытались понять, был ли шанс спасти ребенка, которого по итогу просто бросили в лесу

В Архангельске школьница родила ребенка в туалете торгового центра. Новорожденного отнесли в лес и оставили там умирать. Наши коллеги из 29.RU показали жуткое видео опытному врачу акушеру-гинекологу Ренату Курбанисмаилову, чтобы предположить, на каком сроке беременности всё произошло, и понять, реально ли было спасти малыша, если вовремя обратиться за медпомощью.

То самое видео, которое шокировало общественность

Из собственных источников 29.RU стало известно, что на кадрах в туалете ребенок был еще живой. По информации редакции, тело младенца не нашли, следователям предстоит выяснить, где конкретно он умер.

Эксперт внимательно изучил видео и ответил на наши вопросы.

Ренат Курбанисмаилов — врач акушер-гинеколог. Председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Красноярского края, начальник отдела проектов и развития регионального здравоохранения.ФГБОУ ВО КрасГМУ, кандидат медицинских наук.

— Девочке на видео — 15 лет. Возможно ли родить здорового ребенка в 15?

— Да, конечно, вполне возможно родить здорового ребенка в 15 лет. И во многих странах это встречается в таком возрасте. Однако, конечно, лучше рожать после 18 лет, когда будущая мать уже сформировалась и как женщина, и как личность, уже готова к рождению ребенка.

— Размер плода на видео — на какой срок примерно указывает? Можно ли предположить хотя бы примерно, выкидыш ли это или роды на нормальном этапе?

— По данному видео определить точный срок сложно. Однако можно сказать, что примерный срок, вероятнее всего, больше 22 недель. А если рождение происходит позже этого срока, у малыша есть сердцебиение, дыхание, и он больше 500 граммов, то он по законам Российской Федерации является «ребенком». Поэтому, скорее всего, Следственный комитет и завел уголовное дело. Если же будет судмедэкспертиза и она покажет, что срок беременности был меньше 22 недель, то это уже будет считаться поздним выкидышем.

Поэтому если судмедэксперт устанавливает срок больше 22 недель, то будет уголовная ответственность, причем в этом случае, возможно, и для группы лиц, если девушка и молодой человек были в сговоре.

— Роды в таких условиях в одиночку насколько повышают риски для жизни малыша? Сейчас следователи ищут уже останки ребенка, но была ли возможность в теории спасти его, если сразу оказать ему нужную медпомощь?

— Домашние роды — это всегда опасно. И мы советуем всем обращаться в родильные дома. И если такой малыш появляется на свет, сроком боле 22–23 недель, весом 500 граммов, с сердцебиением и дыханием, его вполне могут выходить в перинатальном центре, которых достаточно по России в разных регионах. Конечно, если бы это произошло под контролем медиков, то вероятность благоприятного исхода была бы выше.

При этом хочется добавить, что средний возраст вступления в половую жизнь в мире — это 13–14 лет. То есть возраст уменьшается. Возраст согласия вступления в половую жизнь с совершеннолетним партнером в РФ — старше 16 лет (матери ребенка с видео — 15, отцу — 18 лет, — Прим. ред.)

То есть мы должны понимать, что обязательно должна вестись просветительская работа. Не только врачами, не только учителями, но и, конечно же, родителями, которые должны следить за взрослением своих детей.

По информации Следственного комитета, ребенка, завернутого в футболку, бросил в лесополосе 18-летний отец. Парня задержали по подозрению в убийстве, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Заведено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

О случившемся правоохранительные органы узнали после того, как в Сеть попало видео, которое сняла и выложила сама 15-летняя мать. В СК сообщили, что ее действиям тоже будет дана оценка.

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Родильный дом Перинатальный центр Бросили ребенка Половое воспитание Секс
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