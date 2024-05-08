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Развлечения обзор «Милый, купи мне это!» Филипп Киркоров назвал Любовь Успенскую попрошайкой — чем еще недоволен поп-король

«Милый, купи мне это!» Филипп Киркоров назвал Любовь Успенскую попрошайкой — чем еще недоволен поп-король

Певец раскрыл некоторые подробности взаимоотношений с коллегой-артисткой

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Конфликт между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской стал публичным в конце прошлого года

Отношения Филиппа Киркорова и Любови Успенской уже давно напоминают сериал. Артисты то ссорятся, то мирятся, громко, тихо — как получится: этакая холодная война с периодами оттепели. В прошлом году произошел очередной конфликт: исполнительница шансона обвинила поп-короля в женоненавистничестве. Киркоров пошел на отчаянные меры и подал на подругу в суд. Реагировать публично на такой выпад певица не стала, и на время шумиха вокруг скандала затихла, но в начале мая вспыхнула с новой силой: Филипп Киркоров раскрыл подробности их дружбы в эфире шоу «Сплетни-Шейкер» на канале МУЗ-ТВ. Рассказываем, чем откровенно поделился со зрителями артист.

С чего все началось

Филиппа Киркорова и Любовь Успенскую связывает многолетняя дружба, периодически сопровождаемая некоторыми разногласиями. То они поссорятся из-за караоке, не поделив сцену, то из-за хирурга или модного показа дочери Успенской, на который Киркоров не посчитал нужным прийти. Несмотря на стычки, артисты все же находили компромисс.

В конце прошлого года между поп-королем и королевой русского шансона произошла очередная ссора. Причиной стало интервью, которое Любовь Успенская дала Алене Жигаловой на YouTube-канале в программе «Алена, блин!». Успенская назвала Киркорова «женоненавистником», напомнила о скандальной истории, когда он избил девушку, а также шокировала новостью о том, что, оказывается, Филипп предлагал ей руку и сердце за неделю до его свадьбы с Аллой Пугачевой.

Киркоров заявил, что всё, что наговорила Успенская — это ложь, с которой он категорически не станет мириться: мол он 30 лет поет о женщинах и о любви к представительницам слабого пола. На заявление о женитьбе Киркоров отметил, что никогда не рассматривал Успенскую в качестве будущей супруги, хотя не раз влюблялся в звездных женщин и делал им предложения.

Что говорят адвокаты

По словам адвоката, новость об иске Любовь Успенская восприняла спокойно

В декабре адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский подал иск о защите чести и достоинства своего подопечного, потребовав с Любови Успенской 10 миллионов рублей. Также поп-король намерен взыскать с Успенской 2 миллиона рублей судебных издержек. Александр Добровинский уверен, что за счет высказываний в адрес коллеги артистка пытается обрести популярность.

Корреспондент MSK1.RU пообщалась с адвокатом Любови Успенской Еленой Сениной. Та отметила, что Успенская в курсе иска: многие СМИ об этом написали и хотели узнать у Любови Залмановны о ее реакции. Вот только она не считает нужным поддерживать обсуждение этой темы, потому что ей есть чем заниматься.

Звездный юрист Андрей Марочкин рассказал корреспонденту MSK1.RU, что для того, чтобы взыскать с Любови Успенской 12 миллионов рублей, Филипп Киркоров должен будет доказать размер причиненных ему убытков в связи с распространением якобы порочащих его сведений. Юрист также отметил, что Киркоров вправе требовать возмещения морального вреда, размер которого определит суд.

Подлили масла

Певец прокомментировал самые популярные сплетни о себе

На канале МУЗ.ТВ 3 мая вышел выпуск передачи «Сплетни-Шейкер», посвященный поп-королю Филиппу Киркорову. Ведущий шоу Неприятный Пилягин, именуемый главным сплетником страны, собрал все, что смог найти на эпатажного исполнителя, и пригласил его в эфир, чтобы он сам смог прокомментировать самые гадкие сплетни о своей персоне. Разумеется, не обошлось без заявления Любови Успенской о «женоненавистничестве» Филиппа Киркорова.

— Когда Успенская Любовь позволила себе такую бестактную вещь в отношении меня и повесила ярлык «женоненавистник», мне это дико не понравилось. Я решил, что подобное прощать нельзя. Кто знает мое отношение, как я дружу с женщиной, как я дарю подарки, ей в том числе... Она потом посчитала это за должное и начала выклянчивать то или иное, — сказал Филипп Киркоров.

По словам артиста, Любовь Успенская выпрашивала одежду и другие разные подарки.

— Попрошайка. «Ой, милый, купи мне это или то!». Я не милый ей, я просто коллега, — заявил поп-король.

Киркоров отметил, что всегда боготворил женщин, особенно в лице своей мамы и поклонниц. Неприятный Пилягин задал вопрос о женоненавистничестве Филиппа разным представителям шоу-бизнеса: Карина Кросс, Анна Семенович, Татьяна Тур, Олег Майами дружно опровергли заявление, посчитав его неуместным.

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