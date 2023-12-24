«О разборках не думает». Адвокат Любови Успенской — о скандале с Филиппом Киркоровым и его иске к королеве шансона

В преддверии Нового года поп-король Филипп Киркоров преподнес неожиданный «подарок» королеве шансона Любови Успенской, несмотря на многолетнюю дружбу. Она порой сопровождалась разногласиями, но Киркоров и Успенская всегда находили компромисс. Но в этот раз всё складывается иначе: 13 декабря адвокат Александр Добровинский подал иск о защите чести и достоинства Филиппа Киркорова, потребовав с Успенской 10 миллионов рублей. Также поп-король намерен взыскать с Любови Залмановны 2 миллиона рублей судебных издержек.
Причина конфликта — интервью Успенской, которое она дала Алене Жигаловой на YouTube-канале в программе «Алена, блин!». За два месяца было набрано 1,2 миллиона просмотров.
Успенская назвала тогда Киркорова «женоненавистником», напомнила о скандальной истории, когда поп-король избил девушку, а также шокировала новостью о том, что, оказывается, Филипп предлагал ей руку и сердце за неделю до его свадьбы с Аллой Пугачевой.
Киркоров заявил, что всё, что наговорила Успенская — это ложь, с которой он категорически не станет мириться, потому как он тридцать лет поет о женщинах и о любви к представительницам слабого пола.
Что касается женитьбы, Киркоров отметил, что никогда не рассматривал Успенскую в качестве будущей супруги, хотя не раз влюблялся в звездных женщин и делал им предложения. В итоге же выбор пал на Аллу Пугачеву.
Адвокат поп-короля Александр Добровинский уверен, что за счет высказываний в адрес коллеги Успенская пытается обрести популярность. Также он добавил, что пока неизвестно, сколько продлится процесс. Всё будет зависеть от занятости судей, от того, понадобится ли повторная экспертиза и какое решение примет сама Успенская — признает она иск сразу или станет его оспаривать.
Корреспондент MSK1.RU пообщалась с адвокатом Любови Успенской Еленой Сениной.
— Лично я узнала об этом иске из СМИ. Сейчас проходит много судов, слушаются серьезные дела. Я как раз находилась на судебном заседании и увидела в новостной ленте информацию об иске. Позже она подтвердилась, — рассказывает Елена Сенина. — Я, безусловно, связалась с Любовью Залмановной. Мы с ней вообще постоянно общаемся. У нас не только деловые отношения, но и дружеские.
Я была в Санкт-Петербурге в командировке, узнав, что у Любови Залмановны концерт, приехала ее поприветствовать и подарить цветы. В Большом концертном зале был аншлаг. Мы поговорили по поводу Нового года, кто и как его будет отмечать, но не об иске Филипп Киркорова.
Елена Сенина отметила, что Успенская в курсе того, что Киркоров подал на нее иск, потому как многие СМИ об этом написали и хотели узнать у Любови Залмановны о ее реакции на такую новость, но она не считает нужным давать какие-либо поводы для обсуждения данной темы, потому что ей есть чем заниматься.
— Любовь Залмановна не акцентирует на этом иске внимание, не участвует в разбирательствах. Для нее эта информация прошла стороной. Отнеслась к ней спокойно. Нет никаких чрезмерных эмоций. Об этом даже не думает, — сказала адвокат. — Я понимаю, что в СМИ, в связи с тем, что информация касается двух звезд, это вызвало ажиотаж, но он сейчас совершенно ни к чему. Есть вопросы более серьезные, которыми стоит озаботиться в настоящее время, и проблемами, которые существуют у населения страны.
Елена Сенина назвала Любовь Успенскую одним из рупоров общественного мнения и политически подкованной женщиной, которая переживает и постоянно наблюдает за тем, что происходит в стране и в мире. И она отметила для себя ту линию приоритетной политики государства, которая была обозначена президентом. Абсолютно ее поддерживает.
— И, конечно, Любовь Залмановна занимается тем, чем должна — своим творчеством на благо россиян, точно не судебными тяжбами, — отметила адвокат. — Что касается 12 миллионов рублей, я вам скажу честно, мы не придали значения ни иску, ни сумме. Можно указывать какие угодно цифры, но надо просто посмотреть судебную российскую практику — суммы сформированы, но они даже не приближены к тем, которые сейчас заявлены. И по большому счету нам абсолютно всё равно, чем это дело закончится.
Звездный юрист Андрей Марочкин рассказал корреспонденту MSK1.RU о том, что для того, чтобы взыскать с Любови Успенской 12 миллионов рублей, Филипп Киркоров должен будет доказать размер причиненных ему убытков в связи с распространением таких сведений.
— Действующее законодательство предусматривает ответственность за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, — отметил Андрей Марочкин. — Наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа гражданин вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.
Звездный юрист также отметил, что Киркоров вправе требовать возмещения морального вреда, размер которого определит суд.
— По практике, суды взыскивают незначительную компенсацию морального вреда, — сказал Андрей Марочкин. — Однако, если Успенская докажет, что распространенные сведения соответствуют действительности, то в иске Киркорову откажут.
Напомним, что в этом году Киркоров и Успенская поругались из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Королева шансона высказала свое недовольство работой врача, а поп-король за него заступился. В передаче Ксении Собчак он показывал, что изменилось в его теле.
Тогда Киркоров отметил, что Успенская нецензурно выражалась по отношению к нему и к Тимуру Хайдарову, и добавил, что не собирается опускаться до разборок с Успенской.
Ранее мы рассказывали вам о том, что думает о сложившейся ситуации адвокат Александр Добровинский, и о том, как Филипп Киркоров выступил недавно в московском «Крокус Сити Холле» на новогоднем концерте «Наш Новый год» в костюме рыцаря.