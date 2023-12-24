«О разборках не думает». Адвокат Любови Успенской — о скандале с Филиппом Киркоровым и его иске к королеве шансона

Причина конфликта — интервью Успенской, которое она дала Алене Жигаловой на YouTube-канале в программе «Алена, блин!». За два месяца было набрано 1,2 миллиона просмотров.

Успенская назвала тогда Киркорова «женоненавистником», напомнила о скандальной истории, когда поп-король избил девушку, а также шокировала новостью о том, что, оказывается, Филипп предлагал ей руку и сердце за неделю до его свадьбы с Аллой Пугачевой.

Киркоров заявил, что всё, что наговорила Успенская — это ложь, с которой он категорически не станет мириться, потому как он тридцать лет поет о женщинах и о любви к представительницам слабого пола.