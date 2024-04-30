Пенсия — в своем трехэтажном доме, с театрами и путешествиями. История супругов, которые прожили вместе 60 лет и основали бизнес

Анатолий Степанович и Тамара Ивановна встретились на танцах в университете и с тех пор не расставались Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Анатолий Степанович и Тамара Ивановна Прусаковы недавно отметили бриллиантовый юбилей свадьбы. Поженились в студенчестве скромно, с пельменями и караваем. Потом несколько лет скитались по съемным квартирам. В конце 90-х супруги основали собственный бизнес, заработав на шикарный дом и путешествия на пенсии. Как им это удалось — читайте в материале наших коллег из NGS22.RU.



«Всё равно будешь моей»

Анатолий Степанович и Тамара Ивановна познакомились на танцах в политехе.

— Я учился на инженера-механика, а Тамара — на химика-технолога. Однажды мы с дружком Вовчиком пришли, как обычно, на танцы. Я сразу увидел Тамару и решил, что будет моей. А ведь у нее тогда ухажер был. Ну не сложилось у них, — рассказывает Анатолий Степанович.



Смелый юноша пригласил «стройную, красивую» студентку на танец — так и закружились.



— Я приехала из Бийска. Первый курс окончила там, а потом перевелась в Барнаул. В Бийске у меня остался жених. Очень хороший: умный, красивый. Маму с папой так очаровал, что они согласились меня за него отдать. Но только после учебы. Он и не настаивал, ждал. А Толя сказал: «Всё равно моей будешь».



Тамара Ивановна в молодости занималась художественной гимнастикой. Анатолий Степанович — легкой и тяжелой атлетикой. Часто выступал на городских и краевых соревнованиях. Девушка всегда приходила поддержать его.



Свадьба у Прусаковых прошла по-студенчески: с пельменями и караваем Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











— Я вообще человек очень верный. Никого, кроме этого жениха, не видела. И Толю в том числе. А потом он начал знаки внимания оказывать. Вот выхожу из читального зала — он стоит у окна. «Толя, ты что тут?» — спрашиваю. А он: «Тебя жду». И пошли по Ленинскому гулять, — рассказывает Тамара Ивановна.



«Любовь ведь не перечеркнешь»

Не сразу, но первый жених тоже всё понял.

— Я просто Толю полюбила. Поняла, что он надежный. В Бийске ухажеру так и сказала. Он моих родителей убеждал, что с ним я счастливее буду. А они ему сказали: «Не нам женихов выбирать».



Предложение Анатолий Степанович сделал спустя полтора года.



— У нас была комната свиданий, она же кухня. Стою у окна поздно вечером, гляжу — он. Я говорю: «Толик, ты чего там?» А он: «Тамара, ну выходи за меня замуж». Я посмотрела, думаю, ну что делать. Даже ночь не переспала с этим известием, сказала: «Ну хорошо».



Правда, от раннего брака мама с папой Тамару отговаривали.



— Настаивали: доучись, а потом замуж. Мы же, Томочка, вам помогать не сможем, говорили. А мы решили: будем на стипендию жить. Родители и согласились. Любовь ведь не перечеркнешь.



Спустя четыре года после свадьбы у супругов родился сын Игорь Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Свадьба была веселая, студенческая: с пельменями и караваем.



— Отметили в доме тети друга. Она постелила нам дорожку до входа, встретила с хлебом-солью. Одногруппники на стипендию стол накрыли, пельменей налепили. Ну мы отгуляли. А в доме на тот момент только ремонт сделали, пол покрасили. Девчонки на шпильках всё испортили. Потом хозяйка.



Второй день отмечали в Бийске.



— Мы на поезд отправили друзей наших и родственников Толи. А нам билетов не хватило. И вот, представьте: приезжают за нами, молодоженами, мои родители на белой «Волге», с цветами. А нас нет. На следующий день догнали и продолжили праздновать.



Игорек и Верунька

Полтора года после свадьбы супруги жили в общежитии, потом смогли снять квартиру.

Тамара Ивановна больше 30 лет отработала доцентом на кафедре экономики в политехе. Анатолий Степанович трудился на моторном заводе инженером.



В 1968-м Прусаковы стали родителями. Так и планировали — сначала сын, а потом дочка. Тамара Ивановна называет их только ласково — Игорек и Верунька.



Из декрета Тамара Ивановна вышла через четыре месяца — с первым ребенком, через восемь — со вторым. Возвращалась на работу.



— Бабушка привезет мне ребенка, я покормлю — и обратно. Так и растили. Когда я защищала диссертацию в Москве, все графики на ватмане мне Толя делал. Потом они стали образцом на кафедре.



Игорь и Вера росли очень дружными и почти не ссорились Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











В 1972-м у Прусаковых родилась дочь Вера.



— Тогда в моду вошло имя Вероника. Я в загс прихожу, говорю: «Пишите: Вера». Они мне: «Вероника?» Я: «Нет, Вера». Мне: «Как-как?» Пишите по буквам, говорю, при мне: В-Е-Р-А. Четыре буквы, — вспоминает Анатолий Степанович.



Выходные семья никогда дома не проводила. На «Жигуленке» (так первую машину называет Анатолий Степанович) объездили весь Горный Алтай.



— У нас даже собака чувствовала, что мы куда-то собираемся, Дарси ее звали. В пятницу и субботу всё время была рядом с Толей, у ноги, ждала, когда мы куда-нибудь поедем. Так, на заднем сиденье — дети и Дарси, на переднем — мы, — улыбается Тамара Ивановна.



Помимо путешествий, Прусаковы много занимались спортом. Зимой без лыж выходные не проходили.



— Вере года два было, а уже лыжи просила. Я говорю: «Ну где же я тебе лыжи возьму?» На базе попросим самые маленькие и веревками каким-нибудь привязываем к валенкам. Хотела как папа.



Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU / Городские порталы

Ругались до слёз, но не разводились

Семейная жизнь, признаётся Тамара Ивановна, не всегда шла гладко. Молодые супруги скитались по съемным квартирам. Долгое время жили с мамой Анатолия Степановича — она помогала с детьми.

— Бывало, и до слёз ругались. Но о разводе никогда мыслей не было. Наверное, это любовь и есть. Бывало, по несколько дней не разговаривали. Я уже и не помню теперь, из-за чего так сильно ссорились. Сейчас уже час проходит — забыла. Надо прощать супругу его недостатки. Где-то закрывать на них глаза. Ну это, разумеется, если чувства есть.



Анатолий Степанович на это отвечает:



— А какие у тебя недостатки? Никаких. Вот идеал для меня. Умная, красивая. Я считаю, главное в женщине — это ум. Этим меня она и покорила. А то иногда пять предложений человек скажет, с ним уже понятно всё. Мне с женой до сих пор интересно.



Супруги на пенсии не скучают. Ходят на все новые постановки в театры и на концерты в филармонию. Про путешествия с возрастом тоже не забыли. По всему дому развешаны сувениры. Есть из Египта, Таиланда и стран Европы. Еще Прусаковы любят живопись. Картин в доме множество, все и за день не рассмотреть.



На одной из них Анатолий Степанович с сыном на охоте в лесу.



Так выглядит подвал в доме Прусаковых — там семейный архив Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











— Разногласий особых в воспитании детей тоже не припомню, — говорит Тамара Ивановна. — Вера больше в отца, пожестче. А Игорь в меня — помягче. Мы с ним не так просто принимаем решения. Всё обдумаем на сто раз, а потом переживаем. А Толя с Верой быстро определились, и всё. Но оба до сих пор с нами советуются. Хотя мы никогда не настаиваем на своем. Пусть совершают свои ошибки — это урок.



Застеклить Барнаул

В 1990-х Анатолий Степанович ездил по стройотрядам на заработки. А позже открыл свое дело.

— Я всегда тяготел к производству. Занимался много чем, но в итоге остановился на пластиковых окнах и светопрозрачных конструкциях. Мы участвовали в строительстве многих зданий города. Например, гостиницы «Центральная» и «Барнаул». Отделение Сбербанка на Комсомольском тоже наша работа.



Позже к делу присоединились дети. Сейчас они его и продолжают. А родители давно занимаются собой и внуками.



— У нас три внучки — от сына Игоря. Живут они от нас совсем недалеко. Звонят: «Бабуль, а пельмени есть? Мы идем!» Пельменные души.



Прусаковы живут в шикарном особняке с садом и зоной барбекю. Анатолий Степанович и Тамара Ивановна переехали сюда из квартиры 19 лет назад — понравилось место.



Убирать трехэтажный дом в последнее время стало тяжело. Возраст сказывается. К тому же недавно Тамара Ивановна перенесла операцию и пока ходит с тростью.



Семья бережно хранит все памятные вещи, фотографии и портреты Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











В теплое время года вся семья собирается во дворе на барбекю. Праздников летом хватает — несколько дней рождения подряд. А зимой Прусаковы собираются в большой столовой.



В подвале у супругов семейный архив с фотографиями. Есть даже генеалогическое древо. Анатолий Степанович собрал его сам. Он надеется, что позже дети с внуками переедут сюда.



Секретов нет

В марте семейный альбом Прусаковых пополнился новыми кадрами — с праздничной регистрации в честь бриллиантовой свадьбы. Супруги расписались в книге записей и актов, обменялись кольцами и медалями юбиляров. Для них снова играл марш Мендельсона.

А недавно Анатолий Степанович и Тамара Ивановна обвенчались. В тот день к юбилярам пришли не только близкие, но и журналисты. Все задавали только один вопрос — в чем секрет семейного счастья.



В загсе Анатолий Степанович немного растерялся с ответом. Зато чуть позже нашелся:

