Незаконный скотомогильник нашли под Новосибирском — прокуратура начала проверку

Местные жители утверждают, что скотомогильник расположен недалеко от жилых домов Источник: «Новосибирск с огоньком» / T.me, Прокуратура НСО / T.me











В Новосибирской области прокуратура начала проверку после сообщения о том, что недалеко от поселка Ленинский местные жители обнаружили незаконный скотомогильник.



— Прокуратура даст оценку соблюдению правил утилизации биологических отходов, достаточности принятых органами контроля мер к ликвидации последствий их захоронения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — пояснили в ведомстве.

Источник: «Новосибирск с огоньком» / T.me

Информация о незаконном захоронении останков животных появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Очевидец утверждает, что в яме находятся шкуры, внутренности и головы овец и баранов. Скотомогильник расположен недалеко от жилых домов и общественной скважины с питьевой водой.

