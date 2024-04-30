Незаконный скотомогильник нашли под Новосибирском — прокуратура начала проверку

В Новосибирской области прокуратура начала проверку после сообщения о том, что недалеко от поселка Ленинский местные жители обнаружили незаконный скотомогильник.
— Прокуратура даст оценку соблюдению правил утилизации биологических отходов, достаточности принятых органами контроля мер к ликвидации последствий их захоронения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — пояснили в ведомстве.
Информация о незаконном захоронении останков животных появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Очевидец утверждает, что в яме находятся шкуры, внутренности и головы овец и баранов. Скотомогильник расположен недалеко от жилых домов и общественной скважины с питьевой водой.
Ранее на улице Титова, 276 нашли останки скота. Ранее местные жители сообщили в социальных сетях, что здесь находятся несколько мешков с телами мертвых собак.