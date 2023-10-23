В соцсетях появились фото мешков с мертвыми собаками — снимки якобы сделаны у новосибирского ипподрома

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. Там сообщили, что заявлений об этом происшествии в полицию не поступало. На ипподроме корреспонденту ответили, что не знают о находке. НГС направил запрос в управление ветеринарии Новосибирска, чтобы разобраться в ситуации.