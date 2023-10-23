В соцсетях появились фото мешков с мертвыми собаками — снимки якобы сделаны у новосибирского ипподрома

В новосибирских соцсетях появились снимки мешков с телами мертвых собак - сообщается, что кадры были сделаны у ипподрома. Об этом сообщил подписчик группы «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Непонятные обстоятельства в Новосибирске рядом с железной дорогой возле ипподрома. Несколько черных пакетов с мёртвыми собаками. Предполагаю, что это было сделано руками человека. Если кто-то что-либо знает об этой ситуации, не молчите! — Написал автор фото.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. Там сообщили, что заявлений об этом происшествии в полицию не поступало. На ипподроме корреспонденту ответили, что не знают о находке. НГС направил запрос в управление ветеринарии Новосибирска, чтобы разобраться в ситуации.
На прошлой неделе НГС писал о том, что некоторые новосибирские приюты перестали отдавать котов перед Хэллоуином. Некоторые волонтеры боятся, что животные попадут в руки к сектантам.