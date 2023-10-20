Боятся сектантов: часть новосибирских приютов перестала отдавать черных котов перед Хэллоуином

Новосибирские приюты перед Хэллоуином прекращают отдавать черных котов. Некоторые волонтеры не вводят строгих запретов, но более тщательно опрашивают потенциальных хозяев.
Как рассказала НГС руководитель «Первого городского приюта» Татьяна Палкина, она каждый год перестает отдавать черных котов.
— Пока никто не спрашивал. Мы обычно за неделю до начала ноября и неделю после не отдаем черных котов, чтобы не рисковать. Черные коты пользуются повышенным спросом. Если человек просит у меня исключительно черное животное, я всегда более жестко провожу собеседование, потому что боюсь, что попадется сектант, — объяснила волонтер.
Руководитель приюта «Кошачье Царство» Татьяна Зеленская рассказала, что отдает черных котов и кошек незадолго до праздника. Перед этим потенциальных хозяев тщательно проверяют, как и в течение всего года.
— У нас нет запрета. Мы не отдаем котов всем подряд. У меня, как специально, уехали домой три черных кота в сентябре и октябре. Мне пишут, что скоро Хэллоуин, отдавать не надо. А люди-то хорошие попались, и забрали возрастных котиков, теперь животные дома и счастливы. Знакомимся очень плотно, знаю, что это очень хорошие люди.
По словам Татьяны Зеленской, подозрительные люди обращаются в течение всего года с просьбами отдать им черных котов. К тем, кто просит именно таких животных, волонтер относится настороженно вне зависимости от времени года.
— По звонкам всплеска у меня нет. Они были, но в течение года. Я очень тщательно всех проверяю, сами отвозим котиков домой, — рассказала Татьяна.
В приюте «КитиКеа» черных животных стараются не отдавать перед праздником. Но жестких ограничений нет.
— Мы не отдаем как правило. Если будем отдавать, то с большой осторожностью. Категоричного запрета нет. Если, например, прямо перед 30 октября к нам обратятся и попросят именно черную кошку, нас это насторожит, скорее всего, отложим отдачу. А если адекватные люди придут выбирать животное, пообщаются, пройдут все собеседования, то, наверное, отдадим, — рассказал волонтер приюта «КитиКеа» Александр Паршиков.
Имран Тано, руководитель новосибирского приюта «Наследие Бастет», рассказал, что сейчас в его организации нет черных котов и кошек, поэтому за ними не обращаются. При этом волонтеры всегда внимательно относятся к потенциальным владельцам, чтобы животные не попали в руки к тем, кто может нанести им вред.
Бездомным животным, вне зависимости от их породы и окраса, сложно найти любящих хозяев. На этой неделе НГС рассказывал историю раненого мейн-куна, который месяц скитался под Новосибирском. Перед этим его выкинули хозяева.