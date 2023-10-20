Боятся сектантов: часть новосибирских приютов перестала отдавать черных котов перед Хэллоуином

— У нас нет запрета. Мы не отдаем котов всем подряд. У меня, как специально, уехали домой три черных кота в сентябре и октябре. Мне пишут, что скоро Хэллоуин, отдавать не надо. А люди-то хорошие попались, и забрали возрастных котиков, теперь животные дома и счастливы. Знакомимся очень плотно, знаю, что это очень хорошие люди.



По словам Татьяны Зеленской, подозрительные люди обращаются в течение всего года с просьбами отдать им черных котов. К тем, кто просит именно таких животных, волонтер относится настороженно вне зависимости от времени года.

