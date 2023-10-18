«Хозяева уехали за границу, бросив его на даче»: мейн-кун месяц скитался раненым под Новосибирском

Мейн-кун почти месяц скитался на улице после того, как его выкинули хозяева. За это время он получил травмы.
— Хозяева уехали за границу, бросив его на даче, — объяснила корреспонденту НГС волонтер Светлана. — Он очень худой, но даже сейчас весит около 6 килограмм.
Кот провел на улице около месяца, пока не попал в добрые руки. Оказалось, что он нездоров. Пришлось проводить операцию, чтобы справиться с раной на копчике.
— Как только он восстановится, будем искать ему новых хозяев. Но это должен быть человек, который разбирается в породе. У него есть ревность к другим членам семьи. Очень пугливый. Но пока непонятно, что будет дальше. Возможно, это защитная реакция после такого предательства, — добавила сибирячка.
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