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«Хозяева уехали за границу, бросив его на даче»: мейн-кун месяц скитался раненым под Новосибирском

Сейчас он в безопасности

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Кот сейчас в стрессе из-за всего произошедшего

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Мейн-кун почти месяц скитался на улице после того, как его выкинули хозяева. За это время он получил травмы.

— Хозяева уехали за границу, бросив его на даче, — объяснила корреспонденту НГС волонтер Светлана. — Он очень худой, но даже сейчас весит около 6 килограмм.

Кот провел на улице около месяца, пока не попал в добрые руки. Оказалось, что он нездоров. Пришлось проводить операцию, чтобы справиться с раной на копчике.

— Как только он восстановится, будем искать ему новых хозяев. Но это должен быть человек, который разбирается в породе. У него есть ревность к другим членам семьи. Очень пугливый. Но пока непонятно, что будет дальше. Возможно, это защитная реакция после такого предательства, — добавила сибирячка.

На выходных новосибирцы показали своих шикарных мейн-кунов — 15 пушистых гигантов.

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