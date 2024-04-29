Советский самолет и Руян-на-Оби: необычные места недалеко от Новосибирска, где можно отдохнуть на майских праздниках

Приближающийся май в Новосибирске, а вместе с ним и длинные выходные буквально говорят, что настала пора искать места для отдыха на свежем воздухе. Автор телеграм-канала про уникальные места региона Wheretogo.nsk Артур Галушкин собрал локации для фотопрогулок и пикников недалеко от города. Обрывистые берега, сосновый лес и красивый маяк — рассказываем, куда отправиться на прогулку на велосипедах с семьей и где встретить самый красивый весенний закат на майских праздниках. Как обычно, в конце каждой локации есть точка на карте, чтобы вы без труда смогли добраться до понравившегося места. Смотрите локации, сохраняйте места и прекрасно отдохните на длинных выходных.
Советский самолет
Самолет Ту-104 из советского художественного фильма «Коротко лето в горах» сейчас стоит на территории новосибирского аэроклуба. С 2009 года самолет восстанавливают энтузиасты, договорившись с ними, можно попасть на экскурсию. А чтобы просто сфотографироваться на фоне самолёта, попросите разрешения у охраны.
Сквер ЦФТ
Возле здания Центра финансовых технологий (ЦФТ) в Академгородке есть парк с лавочками и беседками, которые оборудованы Wi-Fi, спортивной зоной для воркаута, стритбола и зоной отдыха со светящимися качелями. Вечером в парке включают яркое освещение, например, качели становятся разноцветными.
Руян-на-Оби
На майских выходных можно совершить разведочную поездку до одного из самых неоднозначных мест Томской области. В тайге на берегу Оби есть парк Руян-на-Оби, который привлекает людей маяком.
Кроме маяка, в парке есть деревянная церковь, площадка для отдыха с детьми, место для пикника и баня.
Молодой лес
Небольшой сосновый лес на берегу Обского моря станет отличным вариантом, чтобы встретить первые теплые закаты и подышать свежим воздухом. По сравнению с остальными деревьями в Академгородке, сосны здесь еще совсем молодые.
Береговая линия
Береговая линия — это тихая и безлюдная природная локация недалеко от города. В конце апреля и начале мая с береговых утесов открываются самые красивые виды на залив. Здесь можно устроить небольшой пикник или фотосессию на фоне обрывистых берегов и водных просторов. А если хочется активного отдыха, то можно покататься на велосипедах.
Были ли вы в этих местах?
Если же вы обожаете архитектуру, то прочитайте другую подборку о необычных зданиях в Новосибирске, а если любите проводить время на природе, то может посмотреть, где находятся забытые лодки и красочный мурал с индейцами.