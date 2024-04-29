Советский самолет и Руян-на-Оби: необычные места недалеко от Новосибирска, где можно отдохнуть на майских праздниках

Артур Галушкин Автор мнения

В Новосибирске и недалеко от него есть много интересных мест Источник: Артур Галушкин











Приближающийся май в Новосибирске, а вместе с ним и длинные выходные буквально говорят, что настала пора искать места для отдыха на свежем воздухе. Автор телеграм-канала про уникальные места региона Wheretogo.nsk Артур Галушкин собрал локации для фотопрогулок и пикников недалеко от города. Обрывистые берега, сосновый лес и красивый маяк — рассказываем, куда отправиться на прогулку на велосипедах с семьей и где встретить самый красивый весенний закат на майских праздниках. Как обычно, в конце каждой локации есть точка на карте, чтобы вы без труда смогли добраться до понравившегося места. Смотрите локации, сохраняйте места и прекрасно отдохните на длинных выходных.



Советский самолет

Можно сделать и такую фотографию Источник: Артур Галушкин











Во время фотосессии можно заглянуть в кабину пилотов Источник: Артур Галушкин











Самолет Ту-104 из советского художественного фильма «Коротко лето в горах» сейчас стоит на территории новосибирского аэроклуба. С 2009 года самолет восстанавливают энтузиасты, договорившись с ними, можно попасть на экскурсию. А чтобы просто сфотографироваться на фоне самолёта, попросите разрешения у охраны.



Сквер ЦФТ

Вечером в зеленой зоне включают подсветку Источник: Артур Галушкин











Возле здания Центра финансовых технологий (ЦФТ) в Академгородке есть парк с лавочками и беседками, которые оборудованы Wi-Fi, спортивной зоной для воркаута, стритбола и зоной отдыха со светящимися качелями. Вечером в парке включают яркое освещение, например, качели становятся разноцветными.



Руян-на-Оби

Рядом с маяком можно сделать несколько снимков, а если подняться наверх, то откроется вид на реку Источник: Артур Галушкин











На майских выходных можно совершить разведочную поездку до одного из самых неоднозначных мест Томской области. В тайге на берегу Оби есть парк Руян-на-Оби, который привлекает людей маяком.

Также можно посмотреть на деревянную церковь Источник: Артур Галушкин











Кроме маяка, в парке есть деревянная церковь, площадка для отдыха с детьми, место для пикника и баня.



Молодой лес

Так выглядит лес на берегу водохранилища Источник: Артур Галушкин











Небольшой сосновый лес на берегу Обского моря станет отличным вариантом, чтобы встретить первые теплые закаты и подышать свежим воздухом. По сравнению с остальными деревьями в Академгородке, сосны здесь еще совсем молодые.



Береговая линия

Около водохранилища есть интересный обрыв, здесь можно устроить пикник или покататься на велосипедах Источник: Артур Галушкин











Береговая линия — это тихая и безлюдная природная локация недалеко от города. В конце апреля и начале мая с береговых утесов открываются самые красивые виды на залив. Здесь можно устроить небольшой пикник или фотосессию на фоне обрывистых берегов и водных просторов. А если хочется активного отдыха, то можно покататься на велосипедах.



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