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Культура Реальная жена против экранной возлюбленной: женщины «русского Серкана Болата» обвинили друг друга в побоях

Реальная жена против экранной возлюбленной: женщины «русского Серкана Болата» обвинили друг друга в побоях

Елена Еременко и Лиана Гриба написали заявления в полицию

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Супруга Никиты Волкова прежде упоминала, что есть девушка, которая «психопатично влюблена» в ее мужа

Жена Никиты Волкова, снявшегося в русском ремейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь», Елена Еременко повздорила с его партнершей по сериалу Лианой Грибой — Telegram-каналу Shot стало известно, что девушки написали друг на друга заявления в полицию. Супруга «русского Серкана Болата» обвинила «русскую Эду» в том, что та ее избила на вечеринке, посвященной съемкам фильма, еще в декабре прошлого года. Сериальная возлюбленная якобы пыталась доказать реальной жене, что Волков на самом деле любит именно ее.

По словам Елены Еременко, на вечеринке у них с Лианой завязался диалог про Никиту, и актриса сказала, что во время съемок партнер в нее влюбился — надо что-то делать. Елена отшутилась, а после получаса пререканий сказала: «Лиана, успокойся! Где ты, а где я!» Гриба оскорбилась и плеснула жене актера в лицо вином, после чего «начала бегать и трястись» — по крайней мере, именно так Елена описала конфликт, когда подавала заявление в полицию.

Некоторое время Никита Волков ничего не говорил в публичном поле о своей личной жизни, но теперь регулярно публикует фото с женой

Елена пишет, что хотела без свидетелей наорать на Лиану и для этого толкнула ее в сторону, подальше от людей. В ответ Гриба повалила ее на землю и долго избивала, хотя ее пытались остановить. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

— О том, что у Лианы Грибы часто случаются нервные срывы на съемках, может подтвердить любой из находящихся там людей, — пишет Елена в заявлении, текст которого опубликовал Telegram-канал Shot. — И Никиту она хватала и вместо текста матом орала, неоднократно выражала неприязнь ко мне. Прошу возбудить уголовное дело по факту нанесения побоев и хулиганских действий.

Премьера сериала, в котором Никита и Лиана играют влюбленную пару, состоялась в феврале

Лиана Гриба в ответ написала в своем блоге, что не избивала Елену, хотя признает, что у них был «неприятный инцидент с привлечением сотрудников полиции». Только вот, по словам Лианы, зачинщицей конфликта она не была, а только оборонялась и написала встречное заявление в полицию. Дело закрыли еще зимой — сторона обвинения не предоставила необходимых сведений.

Лиана написала, что именно 9 декабря они с женихом, актером Артемом Губиным, подали заявление в ЗАГС, о чем и рассказали на той самой вечеринке. Так что все обвинения в ревности беспочвенны, а все заявления об ее отношениях с Волковым за пределами проекта смехотворны.

Лиана в соцсетях написала, что не хотела поднимать тему в публичном пространстве, но раз в СМИ попала ложь — не чувствует себя вправе молчать

По словам Еременко, жених на вечеринке тоже присутствовал — после драки у Лианы и Артема случилась «психиатрическая истерика», оба угрожали семье Никиты и Елены.

Российский ремейк турецкого сериала «Постучись в мою дверь» вышел на телеэкранах буквально на днях, но на стриминговых сервисах премьера состоялась раньше — еще в феврале. Поклонники сериала «Постучись в мою дверь в Москве» подозревали Никиту и Лиану в реальной любовной связи — в конце концов у актеров турецкого оригинала после съемок действительно завязался роман. Но сама Елена не переживала.

— Вы можете назвать девушек, с которыми он снимался, более офигенных, чем я? — отвечала она на вопросы поклонников. — Есть другая история, когда девушка тяжело и психопатично влюблена в него и не может с этим справиться. Но это опять же не моя проблема.

Имени безответно влюбленной в Никиту девушки Елена тогда называть не стала.

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