НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

4 м/c,

с-з.

 749мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,36
EUR 98,67
Реклама

СРОЧНО

Семья новосибирцев оказалась в горящей машине

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Второе уголовное дело Архипова
Делают город круче
Новый фильм Гая Ричи
Идти к врачу или нет
Конфликт со CDEK.Shopping
Гормоны и похудение
Финансы ФК «Новосибирск»
НГС в Telegram
Религия подробности Гадание на суженого и русалки в реках: что можно и нельзя делать на Троицу — приметы и традиции

Гадание на суженого и русалки в реках: что можно и нельзя делать на Троицу — приметы и традиции

Рассказываем, как правильно отмечать праздник и почему он наступает на пятидесятый день после Пасхи

324
Написать комментарий
В этот день принято не только ходить в церковь

Если вы думали, что православные праздники в этом году уже закончились, то спешим удивить — уже скоро христиане отметят один из важнейших дней в религиозном календаре. Мы говорим о Святой Троице, которую отмечают на пятидесятый день после Пасхи. Рассказываем, что это за праздник и как его отмечать.

  1. Что за праздник Троица и когда он в 2024 году
  2. Как отмечают Троицу
  3. Как гадать на Троицу
  4. Другие приметы и обычаи на Троицу
  5. Что нельзя делать в Троицу
  6. Опрос
1

Что за праздник Троица и когда он в 2024 году

Троица отмечается на пятидесятый день после Пасхи — ведь именно тогда на апостолов спустился Святой дух, как и обещал им Иисус Христос перед Вознесением. Сошествие Святого Духа показало триединство Бога, поэтому праздник называется Святая Троица.

Троица входит в двенадцать главных праздников христиан. Так как этот день отмечают на пятидесятый день после Пасхи, Святая Троица постоянно выпадает на разные даты. В 2024 году праздник отмечают 23 июня.

2

Как отмечают Троицу

Как и в другие православные праздники, в Святую Троицу принято посещать церковь. В этот день в храмах совершают одну из самых торжественных и красивых служб в году.

Накануне праздника верующие наводят порядок в доме и пекут хлеб. Принято украшать жилище ветвями и травой, которые символизируют обновление людей благодаря Святому Духу. После воскресной службы верующие приглашают в гости родных и близких и устраивают посиделки и гуляния.

Стол при этом должен быть скромным: следует готовить легкие блюда из овощей, фруктов, диетической рыбы и нежирного мяса. Разрешается выпить бокал вина, но не сильно злоупотреблять спиртным.

Также в этот день принято гадать на суженого и грядущее замужество. Несмотря на то что в церкви не одобряют такие развлечения, традиция уже очень прочно вошла в жизнь.

3

Как гадать на Троицу

Одно из самых простых и популярных гаданий на Троицу проводится перед самым сном. Нужно надеть сорочку наизнанку, положить подушку на другую сторону кровати и лечь спать одному или одной. Если в ночь приснится что-то плохое, то в будущем вас ждет вранье, измена или предательство. Что бы этого не случилось, нужно рассказать об этом сне знакомым. А вот если сон приснился хороший — то лучше никому о нем не рассказывать, и тогда сновидение сбудется.

Гадание на суженого проходит немного сложнее: для него девушкам нужно собрать полевых цветов и сплести из них венок, надеть его на голову а затем стряхнуть в воду. Куда венок поплывет — оттуда и ждать суженого. Но если венок останется у берега — значит, свою любовь придется подождать подольше, а если утонет или расплетется, то жди беды.

4

Другие приметы и обычаи на Троицу

Есть и другие приметы на Святую Троицу. Например, по погоде в этот день можно судить о будущем: так, если в Святую Троицу идет дождь, то осенью стоит ждать много грибов. Если на небе нет ни одного облака, то лето будет дождливым, а утренняя роса на траве говорит о ранних заморозках.

А вот увидеть радугу в Святую Троицу — хороший знак, сулящий здоровье и благополучие. Также всем влюбленным стоит найти березу и поцеловаться под ней, тогда не миновать скорой свадьбы.

5

Что нельзя делать в Троицу

Пришло время поговорить о том, что не стоит делать в этот праздник, ведь, помимо обычаев и традиций, есть и запреты:

  • в Святую Троицу не нужно ходить на кладбище. Лучше сделать это перед праздником в родительскую субботу;

  • также нельзя заниматься сельским хозяйством и работать в поле и на грядках, ведь в этот день земля отдыхает;

  • как и во все православные праздники, в этот день не стоит ругаться с близкими и провоцировать конфликты. Лучше, наоборот, помириться и простить былые обиды;

  • а еще в Троицу не рекомендуется купаться в реках и озерах — по поверьям, в этот день русалки зазывают к себе парней. Но если в такое вы не верите, то можете смело окунуться.

6

Опрос

Празднуете Святую Троицу?

Конечно, каждый год праздную
Не знал, что есть такой праздник — теперь точно буду отмечать
Не отмечаю религиозные праздники

ПО ТЕМЕ
Религия Православие Праздник Календарь Даты Церковь Традиции Обычаи Святая Троица
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Рекомендуем
Знакомства

Анна,  44

Евгений,  38

OlgA,  39

Татьяна,  64

Геннадий,  50

Екатерина,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление