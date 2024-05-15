Гадание на суженого и русалки в реках: что можно и нельзя делать на Троицу — приметы и традиции

Одно из самых простых и популярных гаданий на Троицу проводится перед самым сном. Нужно надеть сорочку наизнанку, положить подушку на другую сторону кровати и лечь спать одному или одной. Если в ночь приснится что-то плохое, то в будущем вас ждет вранье, измена или предательство. Что бы этого не случилось, нужно рассказать об этом сне знакомым. А вот если сон приснился хороший — то лучше никому о нем не рассказывать, и тогда сновидение сбудется.

