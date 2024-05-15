«Люблю Жукова и группу «Ленинград»»: сибирячка в розовом костюме неожиданно начала петь в облправительстве

14 мая в здании правительства Новосибирской области прошло заседание по вопросам проведения и организации фестиваля «В Сибири есть» (0+). К неожиданности многих участников круглого стола обсуждение прервала девушка с микрофоном — она исполнила песню.
Вика Аршина в своем треке призналась в любви к солисту группы «Руки Вверх» Сергею Жукову и группировке Сергея Шнурова «Ленинград».
— На фестивале «В Сибири есть» в этом году будет очень много артистов, музыкантов. Мы привлекаем наших творческих людей из нашего города, чтобы показать, что данный фестиваль не столько про еду, сколько про интересных и креативных людей. Это платформа для самопроявления и самопродвижения, — объяснила НГС Вика Аршина.
Несмотря на наличие в Сибири множества творческих людей, продюсеры Аршиной и автор текста песни «Я люблю Жукова» — москвичи.
— Помимо выступления Аршиной, презентация фестиваля отметилась видеообращением известного повара Константина Ивлева. В этом году его команда примет участие в фестивале, а сам он пообещал приехать на «В Сибири есть» через год, — рассказала НГС организатор фестиваля Галина Ильина.
Фестиваль «В Сибири есть» пройдет на Михайловской набережной Новосибирска с 12 по 14 июля. По задумке организаторов, он объединит самых ярких представителей гастрономического и туристического направлений.
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