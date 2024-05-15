«Люблю Жукова и группу «Ленинград»»: сибирячка в розовом костюме неожиданно начала петь в облправительстве

14 мая в здании правительства Новосибирской области прошло заседание по вопросам проведения и организации фестиваля «В Сибири есть» (0+). К неожиданности многих участников круглого стола обсуждение прервала девушка с микрофоном — она исполнила песню.

— На фестивале «В Сибири есть» в этом году будет очень много артистов, музыкантов. Мы привлекаем наших творческих людей из нашего города, чтобы показать, что данный фестиваль не столько про еду, сколько про интересных и креативных людей. Это платформа для самопроявления и самопродвижения, — объяснила НГС Вика Аршина.

