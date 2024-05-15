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Страна и мир На Солнце произошла мощнейшая вспышка за последние шесть лет: что ждет Землю

На Солнце произошла мощнейшая вспышка за последние шесть лет: что ждет Землю

Ученые прогнозируют радиационный удар по атмосфере нашей планеты

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На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощнейшая вспышка за последние шесть лет. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

— На Солнце прямо сейчас происходит самая крупная вспышка в текущем 25-м цикле солнечной активности. Балл вспышки — X8.7. Для сравнения, в серии вспышек, вызвавшей недавнюю бурю максимального уровня G5, максимальная вспышка имела балл X5.8. Чуть более крупное событие, уровня X9.3, наблюдалось последний раз 6 сентября 2017 года, то есть 6 лет назад, — проинформировали ученые вечером 14 мая.

25-й цикл солнечной активности — это цикл, который начался в декабре 2019 года и продлится примерно до 2030 года

Максимум вспышки пришелся на 20:00 по Москве 14 мая. Такая вспышка теоретически может стать причиной сильнейшей магнитной бури на Земле. Однако, по предположениям специалистов, велика вероятность, что этого не произойдет.

— Согласно данным наблюдений, вспышка произошла в том же активном центре, что и события, вызвавшие шторм последней недели. Однако за прошедшие несколько суток область заметно сместилась в сторону от линии Солнце — Земля и находится сейчас практически уже за краем Солнца. При таком расположении возможность прихода плазмы и связанного с этим удара по Земле крайне мала. В то же время ожидается сильная радиационная нагрузка на атмосферу Земли, — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Как радиационный удар может повлиять на жителей Земли, порталу 76.RU рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

— Нельзя сказать, что нас ждут какие-то ужасные последствия. Подобные вспышки происходят регулярно, и, как мы видим, человечество живо. От радиационного излучения нас защищает магнитное поле и атмосфера. Возможно, какое-то влияние произошедшей вспышки мы ощутим. Это может быть ухудшение самочувствия людей, перебои радиосвязи. В периоды солнечной активности может увеличиваться количество потопов, наводнений, — сообщил он.

Тем, кто боится влияния солнечной радиации, ученый посоветовал в дни, когда Земля ощущает такие нагрузки, поменьше бывать на улице.

Напомним, в ближайшие два года на Земле ждут пик магнитных бурь. Об этом ученые ярославского центра имени Терешковой сообщали еще в 2023 году. Увеличение частоты магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. В периоды минимальной активности на Земле может происходить 1–2 бури в год, при максимуме — до 50 бурь. Очередной всплеск солнечной активности, по словам специалистов, начался в 2023 году и продлится до 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Вспышка на Солнце Радиация Магнитные бури
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