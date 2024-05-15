Нищета, голод и путь к успеху: как выходец из глубинки стал блогером-миллионником и уехал на Донбасс

Источник: Александра Тонку

Алексей Смирнов ведет канал на YouTube с аудиторией почти в два миллиона подписчиков, оказывает гуманитарную помощь мирным жителям в зоне вооруженного конфликта. Но его детство прошло в ужасающих условиях, которые будто бы срежиссировал сам Балабанов. Подростком он скитался по улицам Ханты-Мансийска, ночевал в дорожной сумке, собирал бутылки, чтобы раз в сутки поесть самую дешевую заварную лапшу.

До 20 лет молодой человек и вовсе жил без документов. Первый паспорт он выбил через суд. А потом с таким же упорством пробился в столице в качестве режиссера. Но спустя несколько лет решил сбежать от московской тусовки в Донбасс.

На видео выше рассказываем, как беспризорник стал блогером-миллионником и создателем гуманитарного батальона.

— Когда-то, еще в самом детстве, я дал себе [обещание], — рассказывал Алексей в интервью. — Когда мне было семь лет, когда у меня были отморожены руки, у меня было заражение крови. Я попал без документов, без ничего в интернат. И мне парень там читал Библию. Тогда дал себе четкое обещание, я помню. Я сказал, что, когда вырасту, я буду помогать таким же, как я.

