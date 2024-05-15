НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +7

3 м/c,

сев.

 750мм 56%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,36
EUR 98,67
Реклама

СРОЧНО

Семья новосибирцев оказалась в горящей машине

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Второе уголовное дело Архипова
Делают город круче
Новый фильм Гая Ричи
Идти к врачу или нет
Конфликт со CDEK.Shopping
Гормоны и похудение
Финансы ФК «Новосибирск»
НГС в Telegram
Страна и мир истории Нищета, голод и путь к успеху: как выходец из глубинки стал блогером-миллионником и уехал на Донбасс

Нищета, голод и путь к успеху: как выходец из глубинки стал блогером-миллионником и уехал на Донбасс

История создателя канала «Крупнокалиберный переполох»

145
1 комментарий

Алексей Смирнов ведет канал на YouTube с аудиторией почти в два миллиона подписчиков, оказывает гуманитарную помощь мирным жителям в зоне вооруженного конфликта. Но его детство прошло в ужасающих условиях, которые будто бы срежиссировал сам Балабанов. Подростком он скитался по улицам Ханты-Мансийска, ночевал в дорожной сумке, собирал бутылки, чтобы раз в сутки поесть самую дешевую заварную лапшу.

До 20 лет молодой человек и вовсе жил без документов. Первый паспорт он выбил через суд. А потом с таким же упорством пробился в столице в качестве режиссера. Но спустя несколько лет решил сбежать от московской тусовки в Донбасс.

На видео выше рассказываем, как беспризорник стал блогером-миллионником и создателем гуманитарного батальона.

— Когда-то, еще в самом детстве, я дал себе [обещание], — рассказывал Алексей в интервью. — Когда мне было семь лет, когда у меня были отморожены руки, у меня было заражение крови. Я попал без документов, без ничего в интернат. И мне парень там читал Библию. Тогда дал себе четкое обещание, я помню. Я сказал, что, когда вырасту, я буду помогать таким же, как я.

Полную историю Алексея Смирнова наши коллеги из 72.RU рассказывали в подробном профайле.

ПО ТЕМЕ
Блогер Доброволец Донбасс
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Рекомендуем
Знакомства

Анна,  44

Евгений,  38

OlgA,  39

Татьяна,  64

Геннадий,  50

Екатерина,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление