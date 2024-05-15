«Ехали в горку — автомобиль загорелся»: семья новосибирцев оказалась в машине во время пожара — на помощь бросились очевидцы

Семья не доехала до дома несколько метров, когда из-под капота повалил дым Источник: «Инцидент-Новосибирск» / «ВКонтакте»











В ночь на 15 мая в Калининском районе Новосибирска у дома по улице Рассветная, 5 загорелся автомобиль с людьми в салоне. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил паблик «Инцидент-Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».



— Семья с детьми ехала домой, им оставалось ехать метров 5–6 в горку. Был отец, девочка лет 14 и мальчик лет 17. Из автомобиля пошёл дым. Жители дома, около которого произошло возгорание, кинулись на помощь, принося вёдра и тазы с водой, — цитирует паблик местного жителя.

К моменту приезда пожарных семья покинула салон автомобиля: обошлось без пострадавших. Источник: «Инцидент-Новосибирск» / «ВКонтакте»

— Через 4 минуты пожарные прибыли на место вызова. Установлено, что в моторном отсеке автомобиля «Хёндай» произошло возгорание. Площадь пожара составила порядка двух метров квадратных. Хозяева были на месте вызова, не пострадали. Возгорание было оперативно ликвидировано, — сообщили редакци НГС в ГУ МЧС региона.



8 мая на видео попал момент возгорания маршрутки с пассажирами в Новосибирске. В ней было 14 человек.

