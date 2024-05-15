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Здоровье проблема «Это придумали толстые женщины»: врачи — о связи лишнего веса с гормонами, волшебных таблетках и невозможности похудеть

«Это придумали толстые женщины»: врачи — о связи лишнего веса с гормонами, волшебных таблетках и невозможности похудеть

Врач из поликлиники рассказала, что раздражает ее в полных женщинах, а ее коллеги — действительно ли гормоны и психика мешают похудеть

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Врачи уверены: набрать 20 лишних килограммов на одних только гормональных нарушениях не получится. Проблема в тарелке, а еще — в голове

«Я ничего не ем, а вес не уходит», «Понюхаю торт и сразу толстею», «Это всё гормоны». Эти и другие аргументы врач-эндокринолог из Новосибирска Ольга (имя доктора изменено по ее просьбе) ежедневно слышит на приеме от своих пациенток, а затем устраивает настоящие допросы, чтобы в итоге понять: если измерять «ничего» в калориях, выйдет 3,5, а то и 4 тысячи в день при почти нулевой активности. На секундочку, взрослому мужчине, который занимается физическим трудом, нужно всего 2,5 тысячи килокалорий. Своей болью эндокринолог на условиях анонимности поделилась с НГС, а мы узнали у ее коллег, действительно ли полнота и гормональные проблемы связаны не всегда.

«Дайте мне таблетку, чтобы я ничего не ела»: как эндокринолог поняла, что борется с ветряными мельницами

Ольга — врач-эндокринолог. Она работает в одной из муниципальных поликлиник Новосибирска. Стаж доктора — почти 10 лет, и за это время она успела приобрести значительный (и, в общем, печальный) опыт. Ежедневно через кабинет Ольги проходит больше десятка пациентов, в основном женщины, большинство — с лишним весом, а то и ожирением. И каждый день 1–2 человека идут с желанием похудеть, но не могут это сделать и винят во всем свои гормоны.

— Все сидят в соцсетях, где девочки размера ХS, со стиральной доской на прессе и попой-орехом. Там же, в соцсетях, всевозможные «нутрициологи», которые по образованию на самом деле кондитеры и сантехники. И вот женщины насмотрятся этих соцсетей и приходят ко мне. «Помогите, у меня шалят гормоны, у меня нарушен метаболизм», — говорит Ольга. — Никто не хочет задумываться о том, что люди просто много едят.

В медицине нет понятия замедленный обмен веществ. Его придумали толстые женщины.

Гипотериоз может дать 5–7 килограммов, а остальные десятки человек просто наедает и винит бедные, несчастные гормоны. У меня была пациентка с ожирением первой степени и образованием в гипофизе, которое прибавку в весе точно давало. Ее прооперировали, она похудела на 2 «гормональных» килограмма. А еще 15 наеденных никуда не делись.

Зависимость, по словам Ольги, за редким исключением обратная: не гормональные нарушения провоцируют лишний вес, а ожирение запускает патологические процессы.

Заболевания, связанные с нарушением гормонального фона и приводящие к появлению лишнего веса, говорит врач, можно увидеть у детей, а у взрослых — это редчайшие, единичные случаи. При этом тренд на снижение веса постоянно растет, в том числе из-за той самой запрещенной соцсети с картинками, но трудиться физически и ментально ради этого не хочет почти никто. Во всяком случае, среди тех, кто за помощью обращается в муниципальную поликлинику.

— Приходят пациентки и говорят, что ничего не едят, а вес не снижается. Начинаешь выяснять, сколько и какого именно «ничего» они съедают за день. Признаются, что на завтрак съедают яичницу. А яичница — это 5–6 яиц и три сосиски. И это только на завтрак! А так — вообще ничего, — делится врач. — Люди не замечают, что среднесуточный калораж у них может значительно перевалить за 3,5 тысячи, и это с учетом минимальной физической нагрузки.

За годы работы у Ольги даже появился собственный рейтинг пациентов, у которых проблема лишнего веса давным-давно из косметической превратилась в угрожающую здоровью.

— Буквально пару дней назад пришла женщина: 60 лет, вес — 118 килограммов, — рассказывает Ольга. — Сидит и буквально плачет: «Доктор, я не могу похудеть». Я спрашиваю, ходит ли она пешком. Нет, не ходит: «Дайте мне таблетку, чтобы я не ела».

Препараты, которые помогают стремительно худеть, есть. В России применяют три разных, все — по рецепту. Их названия Ольга не называет, чтобы не провоцировать своих и чужих пациенток на незаконные и опасные для здоровья аферы

Отчаявшиеся дамы, которые мечтают о волшебной таблетке, — частые гости в кабинете Ольги, но подойдут рецептурные препараты далеко не каждой: во-первых, любое из лекарственных средств имеет длинные списки противопоказаний и побочных эффектов, а во-вторых, никакого волшебства в таблетках нет. И если не изменить образ жизни, по окончании курса килограммы стремительно вернутся обратно.

— Я уже чувствую себя борцом с ветряными мельницами, потому что всё это бесполезно. Предлагаю сходить к психологу, специалисту по питанию, потому что вижу, что человек заедает свои депрессивные ситуации, — не идут. Даже тех, кто начинает что-то делать, хватает максимум на 2 месяца, — призналась эндокринолог. — Все замыкаются только на ограничительном типе питания, а потом, естественно, срываются. А для того, чтобы человек грамотно и качественно похудел, нужны эндокринолог, диетолог, специалист по работе с нарушением пищевого поведения. А мои толстые женщины хотят ничего не делать и худеть.

«Это нарушение пищевого поведения»: что думают о мнении Ольги ее коллеги

В целом и эндокринологи, и другие врачи, которые лечат пациентов с ожирением, с Ольгой согласны: чтобы похудеть, надо много работать, приводить в порядок не только рацион, но и психику, и вообще менять образ жизни:

— В первую очередь, начать со своих пищевых привычек, и даже не с диеты: сесть и проанализировать — голод у тебя или аппетит, заедаешь ли ты едой какие-то эмоции, какой у тебя состав еды, есть ли овощи в твоем рационе, есть ли калорийные напитки — газировка, то же пиво и так далее. В данном случае нужно двигаться постепенно и осознанно. Резкие ограничения, диеты, чрезмерные физические нагрузки скорее принесут вред и станут дополнительным источником стресса. И еще очень важно найти альтернативный источник положительных эмоций. Не удается получить его на работе — ищем дома, среди близких, в хобби, прогулках, — рассказывала московский эндокринолог и основатель детской школы по борьбе с ожирением Юлия Сидорова.

Эндокринолог говорит, что причины ожирения, в том числе экстремального, складываются в детстве: пищевые привычки у детей формируются до 2 лет. И хотя в семье двоих людей с ожирением ребенок с такой же проблемой появится скорее, чем в семье двух спортсменов, виноваты будут не столько гены, сколько пищевые привычки.

Со специалистом согласен и завотделением пластической и реконструктивной хирургии Новосибирской областной больницы Максим Цегельников — именно он недавно избавил от огромного кожно-жирового «фартука» женщину, которая похудела на 40 килограммов. Доктор заметил, что такие пациентки, которых видят на приеме Ольга и Юлия Сидорова, к нему на стол не попадают: оперировать их слишком опасно, среди возможных осложнений и кровотечения, и тромбоэмболия, и другие риски, а косметического эффекта добиться всё равно не получится.

— В основном причина ожирения — нарушение пищевого поведения и гиподинамия, во всяком случае, в Российской Федерации, — говорит он. — То есть, по-простому, люди толстеют из-за того, что много жуют. Гормональные нарушения могут дать ожирение, но они, во-первых, должны быть очень тяжелыми, а во-вторых, даже при гормональных нарушениях можно не набирать вес, [если знать о своих особенностях]. Человек тратит калории, даже лежа на диване, на основной обмен (то есть на поддержание жизнедеятельности. — Прим. ред.).

По словам хирурга, его пациентка с «фартуком» поправилась в том числе из-за опухоли мозга, и когда ту убрали, смогла постепенно похудеть.

— Гормональные нарушения приводит к снижению основного обмена. То есть, например, человек думает, что потратил полторы тысячи калорий, а у него из-за нарушения гормонального обмена тратится всего 800–700 калорий. Таким образом, поедая всего полторы тысячи, он получает каждый день 500 калорий плюсом. Но это, по большому счету, он тоже ест неправильно, — уверен хирург.

Чаще всего, уверены врачи, лишний вес — показатель неправильных отношений с едой и других проблем в жизни. Поэтому просто ограничить себя в еде не выйдет, сорвешься

Врач-психотерапевт Игорь Лях согласен с Ольгой в том, что ее пациентки вряд ли смогут избавиться от лишнего веса без помощи психолога. По его словам, механизм переедания формируется еще в раннем детстве, когда родители не могут понять, отчего малышу плохо, и пытаются порадовать его вкусной едой — в том числе и самой вредной: сладостями, чипсами, другой едой с интенсивным вкусом.

— Еда становится своего рода предметом психологической игры: если тебе не очень хорошо, если ты чувствуешь скуку или какой-то дискомфорт, то еда начинает позиционироваться, с одной стороны, как нечто праздничное, дающее атмосферу радости, а с другой — нечто, позволяющее переключить внимание, — говорит Игорь Лях.

Кроме того, плотно набитый желудок вызывает чувство расслабления и даже сонливости, объясняет психотерапевт. И вот механизм регулирования психоэмоционального состояния (он же — замедленная бомба под будущей стройностью) сложился. Непременным атрибутом праздников становится пир горой, после ссоры семья мирится за обильным ужином, а расслабление и переедание становятся синонимами.

— Очень много полных людей, у которых ожирение носит именно элементарный пищевой характер, то есть люди едят слишком много и слишком большое значение придают еде, — говорит психотерапевт. — В некоторых семьях именно такая культура пищевого поведения, и мы можем видеть партнеров, которые, не имея никаких эндокринных нарушений, не имея никаких генетических особенностей, тем не менее таскают несколько килограммов лишнего веса, а то и несколько десятков килограммов.

Еще одна возможная причина со стороны выглядит почти анекдотично: недостаток веса социального человек может неосознанно компенсировать весом реальным.

— Бессознательно человек компенсирует нехватку важности, влияния, авторитета массой своего тела, — говорит Игорь Лях. — Когда человек большой, когда он дышит с одышкой, тяжело ходит, это создает иллюзию того, что он старше и значимее. Для части людей это тоже имеет значение, поэтому люди буквально могут разъедаться при выходе на новое место работы или учебы. То есть стресс преодолевается не только переключением внимания, но и ощущением какой-то массивности, инерционности своего я, которая иногда помогает людям адаптироваться к новым коллективам.

Ранее мы писали об эпидемии ожирения в России. А врачи назвали главные причины появления этой болезни у детей.

Вы смогли похудеть при помощи специалистов или самостоятельно на десятки килограммов? Напишите журналистке НГС Анне Скок на почту anna.skok@sholding.ru или на редакционный телеграм @newsngs
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