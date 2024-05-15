Даже ноги не кормят: разбираемся в финансах ФК «Новосибирск» — убыточный клуб содержат спонсоры и простые новосибирцы

ФК «Новосибирск» долгие годы является убыточным, несмотря на постоянный рост бюджетного финансирования Источник: ФК «Новосибирск» / vk.com/fcnsk











У футбольного «Новосибирска» сезон в самом разгаре. Впереди решающие матчи, которые покажут, останется ли клуб в группе «Золото» Второй лиги России по футболу, или же перейдёт в более престижную лигу. Корреспондент НГС изучил финансовые показатели футбольного «Новосибирска» и попытался разобраться в экономической составляющей деятельности команды.

История побед и краха

Новосибирский футбол берет свое начало с 1936 года, тогда была образована команда «Крылья Советов», которая представляла Чкаловский авиационный завод. За свою историю команда девять раз меняла свое название, впереди и еще одно — уже летом 2024 года клуб планирует вернуть историческое название «Сибирь».



За все время существования наивысшим достижением новосибирских футболистов стало 16-е место в Премьер-лиге в 2010 году и выход в финал Кубка России в сезоне 2009/2010 годов. Победы в национальных первенствах даже позволили «Сибири» выйти в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА в 2010/2011 годах.



Болельщики со стажем наверняка помнят, что первым соперником в квалификационном раунде для «Сибири» стал «Аполлон» из Кипра: тогда новосибирцы сумели пройти в раунд плей-офф благодаря голу на выезде. В плей-офф «Сибири» удалось сенсационно обыграть на домашней арене 21-кратного чемпиона Нидерландов «ПСВ» с минимальным счетом 1:0. Правда, в ответной встрече новосибирцы проиграли со счетом 0:5 и не вышли в групповой этап.



После в целом успешного сезона у «Сибири» наступил многолетний спад, который в итоге привел команду к краху. Хотя первые «звоночки» начали поступать еще в сезоне 2012–2013 годов: тогда капитан команды Алексей Медведев заявил, что игроки уже полгода не получают зарплату и не исключил бойкота игроками последующих матчей. В Арбитражный суд Новосибирской области даже поступил иск о банкротстве клуба «Сибирь», который, впрочем, был отклонен.



Тяжелые финансовые времена для «Сибири» наступили в сезоне 2018/2019 годов. От финансирования команды отказался ключевой спонсор, затем все-таки началась процедура банкротства юридического лица команды. Общая сумма его долгов составляла почти 25 миллионов рублей.

18 июля 2019 года футбольный клуб «Сибирь» официально прекратил свое существование после 83 лет истории. Но в 2019 году был создан ФК «Новосибирск», который заменил ушедшую в историю «Сибирь».

Футболисты на дотациях

Доходы футбольного клуба «Новосибирск» складываются из нескольких составляющих: бюджетная субсидия от министерства спорта Новосибирской области, собственные заработки клуба, а также помощь от спонсоров.

Финансирование клуба стабильно растет и в 2024 году превысило 300 миллионов рублей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Из данных министерства спорта Новосибирской области следует, что футболисты «Новосибирска» регулярно получают средства из регионального бюджета: в 2023 году бюджетные дотации составили 253 миллиона рублей. В 2024 году траты на ФК «Новосибирск» выросли до 307,6 миллиона рублей, а к 2026 году должны увеличиться до 330,9 миллиона рублей.

Просто бизнес

Клубом управляет Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск». По итогам 2023 года выручка компании выросла на 45% и составила 2,6 миллиона рублей. Но прибыль организации, несмотря на рост на 130%, осталась отрицательной — минус 1,5 миллиона рублей. ФК «Новосибирск» за время своего существования оказался прибыльным только в 2019 году, с тех пор клуб приносил только убытки. Своего максимума они достигли в 2022 году и составили 8,2 миллиона рублей.

В последний раз ФК «Новосибирск» показывал прибыль в 2019 году Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Стоимость активов клуба также остается отрицательной — минус 62 миллиона рублей. Этот показатель в 2023 году снизился на 92%.



Из бухгалтерского отчета ФК «Новосибирск» можно получить дополнительные сведения. Например, о том, что оборотные активы клуба выросли на 10 000% и составили 5,7 миллиона рублей. Выросли и краткосрочные обязательства ФК «Новосибирск — на 108%, до 68 миллионов рублей.

Убыток от продаж составил 953 тысячи рублей, а чистый убыток организации показал рост на 81% — до 1,5 миллиона рублей.



В 2023 году ФК «Новосибирск» получил взносы и пожертвования на 283 миллиона рублей и нулевую прибыль от приносящей доход деятельности. Расходы на целевые мероприятия составили 283 миллиона рублей, а расходы на содержание организации подскочили сразу на 52% — до 28 миллионов рублей.

Траты на игроков

Сложнее всего получить информацию о размере зарплат футболистов. В открытых источниках нет точных данных о размерах выплат игрокам ни ФК «Новосибирск», ни других футбольных клубов, которые выступают во Второй лиге России по футболу.



Летом 2023 года генеральный директор клуба Алексей Толоконский в интервью «BFM-Новосибирск» рассказывал, что в среднем игроки получают от 40 до 200 тысяч рублей в месяц — в зависимости от опыта и уровня мастерства. Такой уровень зарплат Толоконский называл «адекватным и не завышенным».



При этом чуть более десяти лет назад клуб мог платить игрокам и тренерскому штабу оклады и бонусы на порядок выше. В 2012 году нынешний исполнительный директор Новосибирской областной федерации футбола Артем Роговский в личном блоге на портале Sports.ru приводил зарплатные данные игроков тогда еще футбольной «Сибири».



В частности, в 2012 году самым высокооплачиваемым игроком стал Алексей Медведев, который зарабатывал по 1 миллиону рублей в месяц без премиальных. Второе место по размеру дохода занимал Максим Астафьев с заработками в 875 тысяч рублей в месяц, на третьем месте оказался легионер Марио Бркляча с зарплатой в 755 тысяч рублей в месяц. За хорватских легионеров (вторым стал Матию Шпичич) новосибирский футбольный клуб заплатил тогда 250 и 150 тысяч долларов соответственно.

Звучали и другие данные о тратах футбольного клуба. Например, 1,3 миллиона рублей в месяц в «Сибири» в том же сезоне зарабатывал тренер Алекс Кэмерон Миллер — под его руководством новосибирцы выиграли один матч из девяти. За досрочное расторжение контракта он получил еще 180 тысяч евро.



Сегодня в состав ФК «Новосибирск» входят 26 игроков: три вратаря, трое нападающих, девять защитников и 11 полузащитников.



Для подсчета примерного зарплатного бюджета клуба мы используем данные, приведенные генеральным директором Алексеем Толоконским. Зарплату молодых игроков в возрасте до 23 лет мы будем учитывать по минимальной планке в 40 тысяч рублей. Зарплаты более опытных футболистов — по верхней планке в 200 тысяч рублей.



Таким образом, трое вратарей могут обходиться ФК «Новосибирск» примерно в 280 тысяч рублей в месяц. Приблизительные траты клуба на девятерых защитников составляют 1,16 миллионов рублей в месяц, а на 11 защитников — 1,56 миллиона в месяц. Трое нападающих обходятся клубу примерно 440 тысяч рублей в месяц.



По результатам подсчетов НГС выходит, что примерный зарплатный бюджет клуба в месяц составляет 3,44 миллиона рублей. Сезон во второй футбольной лиге стартовал 16 июля 2023 года и официально завершится 8 июня 2024 года. Таким образом можно предположить, что годовой зарплатный бюджет на игроков ФК «Новосибирск» составляет 37,8 миллиона рублей без учета бонусов. Впрочем, профессиональные качества игрока невозможно оценить его возрастом или опытом, поэтому выводы редакции весьма приблизительны.

Исполнительный директор федерации футбола Новосибирской области Артем Роговский в беседе с корреспондентом НГС сообщил, что не может делиться данными о зарплатах ФК «Новосибирск», но, по его данным, они полностью соответствуют рынку.



— Мы далеко не самая богатая команда «золотой лиги». По бюджету мы, возможно, и в тройку не попадаем. Во-первых, есть более состоятельные команды задачей выхода в первую лигу. Во-вторых, не будем забывать, что руководитель футбольного клуба «Новосибирск» Алексей Викторович Толоконский разгребает очень непростое наследство, которое досталось ему от одного из предыдущих руководителей клуба. Очень непростое наследство, которое подразумевает под собой определенный финансовый момент (речь, вероятно, идёт об уголовном деле в отношении экс-гендиректора клуба Андрея Перлова. — Прим. ред.). Команда очень успешно прошла прошлый сезон, выйдя из «серебра» в «золото». Сейчас имеет все шансы на возвращение в первую лигу и на долгожданный выход из того болота, в котором новосибирский футбол в свое время очутился, — сказал Артем Роговский.

Трансферная стоимость игроков

Обратим внимание еще на один аспект деятельности ФК «Новосибирск» — трансферную стоимость игроков. Этот показатель — номинальная цена игрока, которая меняется и зависит от его возраста, силы, наличия спецвозможностей и дополнительной профильной позиции на поле. Она определяется по результатам трансферных сделок игроков с аналогичными характеристиками, совершенными в текущем сезоне и в пяти полных предыдущих завершившихся сезонах.



Профильный футбольный сайт Transfermarkt приводит данные о примерной трансферной стоимости игроков ФК «Новосибирск». Самым ценным с точки зрения стоимости на рынке портал называет центрального защитника Антона Маркулиная: его трансферная стоимость составляет 250 тысяч евро, что по нынешнему курсу — около 24,5 миллиона рублей. В 225 тысяч евро оценены центральный защитник Радик Хайрулов и левый защитник Вячеслав Ларенц — по текущему курсу это по 22,1 миллиона рублей.

В составе «Новосибирска» двое игроков имеют минимальную трансферную стоимость — 10 тысяч евро: опорный полузащитник Артем Кузьмин и левый защитник Никита Герасимов. Еще трое футболистов «Новосибирска» не имеют официальной трансферной оценки.



Общая трансферная стоимость команды, по оценке портала Transfermarkt, составляет 3 миллиона 420 тысяч евро. Эта сумма эквивалентна 336,1 миллиона рублей.



Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ФК «Новосибирск» с просьбой прокомментировать финансовые вопросы о клубе. На момент публикации материала ответ не поступил.



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