Прошёлся по футболу: нелёгкий путь чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова — от олимпийского пьедестала до уголовного дела

Новость о задержании бывшего гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова вышла далеко за пределы Сибири и в считанные часы облетела всю страну. Не каждый день в России задерживают олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе и обвиняют его в крупном мошенничестве. По версии следствия, Перлов, будучи руководителем клуба, провернул аферу с бюджетными деньгами при помощи компании-дублёра. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, за что на самом деле выдающегося спортсмена отправили в следственный изолятор.
«Достаточно увидели»
Сообщения о задержании экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова начали появляться утром 29 марта. Позже стало известно, что силовики нагрянули к олимпийскому чемпиону днём раньше. Ночевать ему пришлось в изоляторе временного содержания.
Официально силовые структуры хранят молчание. Но НГС удалось выяснить, что обвинение Перлова непосредственно связано с его деятельностью на посту гендиректора футбольного клуба. Изначально речь шла о хищении бюджетных средств, а точнее о крупном мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ), поэтому не удивительно, что следователи потребовали отправить Перлова в следственный изолятор.
В коридоре суда олимпийский чемпион появился в наручниках в сопровождении полицейского конвоя. Он выглядел спокойным, будто не взволнованным вовсе. В коротком диалоге с журналистами заявил, что вину не признаёт, но комментировать обвинение отказался. На заседании об избрании меры пресечения Перлов попросил судью изучить материалы дела в закрытом порядке, то есть без представителей СМИ и иных лиц.
— Уважаемый суд, давайте продолжим без журналистов. Они уже достаточно увидели и услышали, — заявил экс-гендиректор футбольного клуба.
Обвиняемого поддержала следователь, которая выразила опасения, что широкая огласка дела можем помешать следствию. Суд согласился и закрыл заседание.
Известно, что адвокат Перлова просила поместить подзащитного под домашний арест. Тот, в свою очередь, заверил, что не будет оказывать влияние на других фигурантов дела. При этом он подчеркнул, что скрываться от органов следствия у него просто нет возможности.
Суд встал на сторону следователя. Андрея Перлова отправили на 1 месяц 25 дней в следственный изолятор. Расследование продолжается.
Из легкоатлетов в чиновники
Андрей Перлов — новосибирец, ему 61 год. В интервью будущий чемпион отмечал, что всерьез спортом увлёкся ещё в школьном возрасте. По его словам, он показывал неплохие результаты в беге, но спортивная ходьба удавалась лучше всего — Перлов не проигрывал ни одного соревнования.
— В ходьбе все складывалось достаточно неплохо. А тогда ведь никто не думал о том, что в беге можно заработать больше, чем в ходьбе. Когда же эти финансовые стимулы появились, было уже поздно, — отмечал он в интервью.
Коллекционировать победы на больших соревнованиях Андрей Перлов начал в 80-е. В 18-летнем возрасте он занял 4-е место на отборе на Олимпийские игры в Москве. Далее шесть раз выиграл чемпионат СССР на дистанции 20 км и 50 км. Перлов — чемпион Европы 1990-го года. Дважды становился обладателем Кубка мира в составе сборной команды союза, дважды завоевывал серебряные награды чемпионатов мира в личном первенстве. Наконец, в 1992 году в Барселоне новосибирец Андрей Перлов завоевал звание Олимпийского чемпиона, не оставив шансов преследователям на марафонской дистанции в 50 км. На сайте библиотеки сибирского краеведения говорится, что Перлов задал моду на пробежку победителя с государственным флагом своей страны перед зрителями.
— Наш новосибирский парень первым в мире взял флаг после финиша и пошёл. Теперь любого чемпиона без флага и представить-то нельзя, — говорится в статье.
В начале 80-х Перлов окончил Новосибирский институт водного транспорта, после чего по собственной воле пошел в армию — якобы начальник спортивной команды ВВ обещал спортсмену «сделать квартиру». В армии чемпион впоследствии получил звание майора и после окончания спортивной карьеры в 1996 году ещё пять лет служил в Сибирском округе ВВ.
В 2001 году Перлов уходит работать в спорткомитет мэрии Новосибирска. Впоследствии он долгое время возглавлял учебно-спортивный отдел городского Управления физической культуры и спорта, а также руководил различными общественными спортивными организациями: например, в сфере зимних видов спорта и служебного собаководства.
В 2016 году Перлов переключился на футбол. Он становится исполнительным директором региональной Федерации футбола, а четыре года спустя возглавляет ФК «Новосибирск». Именно деятельность чемпиона в качестве гендиректора футбольного клуба привлекла пристальное внимание силовиков.
«Пришёл футбол зарезать?»
Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с корреспондентом НГС пояснил, что в структуру ФК «Новосибирск» входит Академия «ФК «Новосибирск», которая занимается спортивной подготовкой подрастающего поколения. По версии следствия, в 2020 году Перлов учредил коммерческую организацию с названием, полностью повторяющим название академии — ООО «Академия ФК «Новосибирск».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Академия ФК «Новосибирск» было зарегистрировано в сентябре 2020 года. Единственным учредителем выступил Перлов Андрей Борисович. По итогам 2021 года, выручка компании составила 964 тысячи рублей, прибыль — 21 тысяча рублей. Компания ликвидирована в 2022 году.
Известно, что в течение трёх лет, когда Перлов руководил ФК «Новосибирск», футбольный клуб получал огромные субсидии из областного бюджета в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»: всего около 750 млн рублей. Силовики полагают, что часть средств бюджетной субсидии, причем по завышенным тарифам экс-гендиректор направил владельцам футбольных полей в качестве арендной платы за занятия воспитанников в подконтрольной ему частной «Академии футбола». С самих юных футболистов также брались деньги за занятия. При этом по документам поля для занятий спортсменов бюджетной Академии «ФК «Новосибирск» коммерсанты предоставляли бесплатно. По сути Перлов просто экономил: брал деньги за тренировки в своей коммерческой спортивной секции, включая в оплату, в том числе, аренду полей, зная, что аренда оплачена из субсидии. Не исключено, что деньги под эти цели брались с детей, занимавшихся в муниципальной секции, а сама одноименная коммерческая организация деятельности не вела.
Параллельно с Перловым силовики задержали бухгалтера академии, но после допроса его отпустили. По неподтвержденным данным, фигурантами по уголовному делу проходит ещё несколько человек.
В 2021 году знаменитый российский футболист Андрей Канчельскис нелестно отзывался о гендиректоре новосибирского футбольного клуба — некоем легкоатлете, который «пришёл зарезать футбол».
— Команда приехала на сборы в Крым. Погода ― снег, слякоть, тренироваться невозможно. Тренер ему звонит и говорит: «Куда ты нас привез?». А он говорит: «А вы пойдите на пляж по песочку, зарядочку сделайте и все будет нормально». Нормально? Вы что издеваетесь? Нашу лёгкую атлетику уже убили, зарезали. Пришел футбол что ли зарезать? — негодовал известный спортсмен.
В 2022 году Андрей Перлов сложил полномочия гендиректора ФК «Новосибирск». Сегодня клубом руководит Алексей Толоконский — сын бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского.
Накануне редакция НГС попыталась выяснить, что означает арест министра ЖКХ Дениса Архипова и какой сигнал подают силовики своими активными действиями против чиновников.