Прошёлся по футболу: нелёгкий путь чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова — от олимпийского пьедестала до уголовного дела

Андрей Перлов свою вину не признаёт Источник: Плександр Ощепков











Новость о задержании бывшего гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова вышла далеко за пределы Сибири и в считанные часы облетела всю страну. Не каждый день в России задерживают олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе и обвиняют его в крупном мошенничестве. По версии следствия, Перлов, будучи руководителем клуба, провернул аферу с бюджетными деньгами при помощи компании-дублёра. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, за что на самом деле выдающегося спортсмена отправили в следственный изолятор.



«Достаточно увидели»

Сообщения о задержании экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова начали появляться утром 29 марта. Позже стало известно, что силовики нагрянули к олимпийскому чемпиону днём раньше. Ночевать ему пришлось в изоляторе временного содержания.



Официально силовые структуры хранят молчание. Но НГС удалось выяснить, что обвинение Перлова непосредственно связано с его деятельностью на посту гендиректора футбольного клуба. Изначально речь шла о хищении бюджетных средств, а точнее о крупном мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ), поэтому не удивительно, что следователи потребовали отправить Перлова в следственный изолятор.

В коридоре суда олимпийский чемпион появился в наручниках в сопровождении полицейского конвоя. Он выглядел спокойным, будто не взволнованным вовсе. В коротком диалоге с журналистами заявил, что вину не признаёт, но комментировать обвинение отказался. На заседании об избрании меры пресечения Перлов попросил судью изучить материалы дела в закрытом порядке, то есть без представителей СМИ и иных лиц.

Перлова доставили в суд под конвоем Источник: Александр Ощепков











— Уважаемый суд, давайте продолжим без журналистов. Они уже достаточно увидели и услышали, — заявил экс-гендиректор футбольного клуба.



Обвиняемого поддержала следователь, которая выразила опасения, что широкая огласка дела можем помешать следствию. Суд согласился и закрыл заседание.



Известно, что адвокат Перлова просила поместить подзащитного под домашний арест. Тот, в свою очередь, заверил, что не будет оказывать влияние на других фигурантов дела. При этом он подчеркнул, что скрываться от органов следствия у него просто нет возможности.



Суд встал на сторону следователя. Андрея Перлова отправили на 1 месяц 25 дней в следственный изолятор. Расследование продолжается.



Из легкоатлетов в чиновники

Андрей Перлов — новосибирец, ему 61 год. В интервью будущий чемпион отмечал, что всерьез спортом увлёкся ещё в школьном возрасте. По его словам, он показывал неплохие результаты в беге, но спортивная ходьба удавалась лучше всего — Перлов не проигрывал ни одного соревнования.



— В ходьбе все складывалось достаточно неплохо. А тогда ведь никто не думал о том, что в беге можно заработать больше, чем в ходьбе. Когда же эти финансовые стимулы появились, было уже поздно, — отмечал он в интервью.



Коллекционировать победы на больших соревнованиях Андрей Перлов начал в 80-е. В 18-летнем возрасте он занял 4-е место на отборе на Олимпийские игры в Москве. Далее шесть раз выиграл чемпионат СССР на дистанции 20 км и 50 км. Перлов — чемпион Европы 1990-го года. Дважды становился обладателем Кубка мира в составе сборной команды союза, дважды завоевывал серебряные награды чемпионатов мира в личном первенстве. Наконец, в 1992 году в Барселоне новосибирец Андрей Перлов завоевал звание Олимпийского чемпиона, не оставив шансов преследователям на марафонской дистанции в 50 км. На сайте библиотеки сибирского краеведения говорится, что Перлов задал моду на пробежку победителя с государственным флагом своей страны перед зрителями.

В 1992 году в Барселоне Андрей Перлов выиграл олимпийское золото Источник: perlov.mir-amt.ru











— Наш новосибирский парень первым в мире взял флаг после финиша и пошёл. Теперь любого чемпиона без флага и представить-то нельзя, — говорится в статье.



В начале 80-х Перлов окончил Новосибирский институт водного транспорта, после чего по собственной воле пошел в армию — якобы начальник спортивной команды ВВ обещал спортсмену «сделать квартиру». В армии чемпион впоследствии получил звание майора и после окончания спортивной карьеры в 1996 году ещё пять лет служил в Сибирском округе ВВ.



В 2001 году Перлов уходит работать в спорткомитет мэрии Новосибирска. Впоследствии он долгое время возглавлял учебно-спортивный отдел городского Управления физической культуры и спорта, а также руководил различными общественными спортивными организациями: например, в сфере зимних видов спорта и служебного собаководства.



В 2016 году Перлов переключился на футбол. Он становится исполнительным директором региональной Федерации футбола, а четыре года спустя возглавляет ФК «Новосибирск». Именно деятельность чемпиона в качестве гендиректора футбольного клуба привлекла пристальное внимание силовиков.



«Пришёл футбол зарезать?»

Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с корреспондентом НГС пояснил, что в структуру ФК «Новосибирск» входит Академия «ФК «Новосибирск», которая занимается спортивной подготовкой подрастающего поколения. По версии следствия, в 2020 году Перлов учредил коммерческую организацию с названием, полностью повторяющим название академии — ООО «Академия ФК «Новосибирск».



По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Академия ФК «Новосибирск» было зарегистрировано в сентябре 2020 года. Единственным учредителем выступил Перлов Андрей Борисович. По итогам 2021 года, выручка компании составила 964 тысячи рублей, прибыль — 21 тысяча рублей. Компания ликвидирована в 2022 году.



Известно, что в течение трёх лет, когда Перлов руководил ФК «Новосибирск», футбольный клуб получал огромные субсидии из областного бюджета в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»: всего около 750 млн рублей. Силовики полагают, что часть средств бюджетной субсидии, причем по завышенным тарифам экс-гендиректор направил владельцам футбольных полей в качестве арендной платы за занятия воспитанников в подконтрольной ему частной «Академии футбола». С самих юных футболистов также брались деньги за занятия. При этом по документам поля для занятий спортсменов бюджетной Академии «ФК «Новосибирск» коммерсанты предоставляли бесплатно. По сути Перлов просто экономил: брал деньги за тренировки в своей коммерческой спортивной секции, включая в оплату, в том числе, аренду полей, зная, что аренда оплачена из субсидии. Не исключено, что деньги под эти цели брались с детей, занимавшихся в муниципальной секции, а сама одноименная коммерческая организация деятельности не вела.

Параллельно с Перловым силовики задержали бухгалтера академии, но после допроса его отпустили. По неподтвержденным данным, фигурантами по уголовному делу проходит ещё несколько человек.



Перлов просил отправить его под домашний арест, пообещав не скрываться и не воздействовать на свидетелей Источник: Павел Тиунов











В 2021 году знаменитый российский футболист Андрей Канчельскис нелестно отзывался о гендиректоре новосибирского футбольного клуба — некоем легкоатлете, который «пришёл зарезать футбол».



— Команда приехала на сборы в Крым. Погода ― снег, слякоть, тренироваться невозможно. Тренер ему звонит и говорит: «Куда ты нас привез?». А он говорит: «А вы пойдите на пляж по песочку, зарядочку сделайте и все будет нормально». Нормально? Вы что издеваетесь? Нашу лёгкую атлетику уже убили, зарезали. Пришел футбол что ли зарезать? — негодовал известный спортсмен.

В 2022 году Андрей Перлов сложил полномочия гендиректора ФК «Новосибирск». Сегодня клубом руководит Алексей Толоконский — сын бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского.