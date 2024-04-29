С кокосом и аджикой. Рецепты простых, но необычных маринадов для шашлыка — они понадобятся вам на майских

В России начался активный сезон отдыха на природе. Это значит, что пришло время для пикников с шашлыком и песнями под гитару. Но что, если привычные рецепты и маринады на уксусе или кефире надоели? Наши коллеги из «ИрСити» спросили лучших поваров , как вкусно и необычно приготовить шашлык, и вот что из этого получилось.