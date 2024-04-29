С кокосом и аджикой. Рецепты простых, но необычных маринадов для шашлыка — они понадобятся вам на майских

В России начался активный сезон отдыха на природе. Это значит, что пришло время для пикников с шашлыком и песнями под гитару. Но что, если привычные рецепты и маринады на уксусе или кефире надоели? Наши коллеги из «ИрСити» спросили лучших поваров , как вкусно и необычно приготовить шашлык, и вот что из этого получилось.
Кокосовое карри
Шеф ресторана Le Chef в отеле History Александр Евменов предлагает мариновать птицу, мясо или даже рыбу в кокосовом карри.
Для приготовления нам понадобятся:
кокосового молока из банки — 1/3 стакана;
порошок карри — 1 столовая ложка;
тмин — 1/2 чайной ложки;
сок лайма — 1 столовая ложка;
кокосовый сахар — 2 столовые ложки;
луковица, нарезанная ломтиками — 2 штуки;
свободно нарезанные листья кинзы — 1/4 стакана;
свежий тертый имбирь — 1/2 столовой ложки;
измельченный чеснок — 1 зубчик;
соль — 1/2 чайной ложки.
Все ингредиенты необходимо просто смешать, а затем положить в этот маринад курицу, индейку, свинину, белую рыбу или морепродукты. Птица и мясо должны настояться в течение 1,5 часа, а рыбе и морепродуктам хватит всего лишь 30 минут.
Маринад на меду и с паприкой
Бренд-шеф ресторанов «Андреано», «Купер», «Канам Чикен» и Chalet Константин Полунин предлагает свой рецепт для вкусного шашлыка из свиной шеи.
Для приготовления нам понадобятся:
свиная шея — 2,5 килограмма;
неострая аджика — 70 граммов;
соевый соус — 120 миллилитров;
мед — 60 граммов;
томатная паста — 50 граммов;
копченая паприка — 8 граммов;
черный молотый перец — 4 грамма;
соль — по вкусу;
масло растительное — 200 миллилитров;
чеснок — 20 граммов;
лук — 100 граммов.
Все ингредиенты необходимо сначала смешать, а затем пробить погружным блендером, чтобы поднялась пышная пена (эспума).
Свиную шею необходимо порезать кубиками примерно 3 на 3 сантиметра, а затем залить этим маринадом и оставить на 2 часа. Маринад придаст мясу красивый цвет и пикантную сладость.
Говяжий шашлык с аджикой
Бренд-шеф компании «Элит Трейд» Ёдгор Якубов предлагает взять за основу говядину и приготовить из нее нежный и мягкий шашлык, который при этом не нужно очень долго отмачивать в маринаде.
Для приготовления нам понадобятся:
говяжий кострец — 1 килограмм;
соль — по вкусу, но лучше добавить побольше, так как маринад быстрый;
черный перец — по вкусу;
сухая аджика;
свежая кинза (порвать, но не слишком мелко);
свежая петрушка (тоже порвать, но не мелко);
красный лук — 150–200 граммов;
киви — 2 штуки среднего размера.
Говядину необходимо нарезать на порционные кусочки среднего размера. Добавить к ним специи, порезанный соломкой лук, зелень и размятый почти в пюре киви. Всё это необходимо промять руками, чтобы лук дал сок, а затем оставить на 30 минут. После этого мясо готово отправиться на огонь.
Для большей сочности Ёдгор советует через каждый кусочек мяса насаживать на шампур ломтики курдюка или говяжьего жира.