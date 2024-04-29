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Еда карточки С кокосом и аджикой. Рецепты простых, но необычных маринадов для шашлыка — они понадобятся вам на майских

С кокосом и аджикой. Рецепты простых, но необычных маринадов для шашлыка — они понадобятся вам на майских

Повара рассказали, как замариновать свинину, говядину и птицу и удивить гостей

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Вкусный, сочный, с дымком. Топовые шеф-повара Иркутска поделились необычными рецептами шашлыка

В России начался активный сезон отдыха на природе. Это значит, что пришло время для пикников с шашлыком и песнями под гитару. Но что, если привычные рецепты и маринады на уксусе или кефире надоели? Наши коллеги из «ИрСити» спросили лучших поваров , как вкусно и необычно приготовить шашлык, и вот что из этого получилось.

  1. Кокосовое карри
  2. Маринад на меду и с паприкой
  3. Говяжий шашлык с аджикой
1

Кокосовое карри

Шеф ресторана Le Chef в отеле History Александр Евменов предлагает мариновать птицу, мясо или даже рыбу в кокосовом карри.

Александр Евменов

Для приготовления нам понадобятся:

  • кокосового молока из банки — 1/3 стакана;

  • порошок карри — 1 столовая ложка;

  • тмин — 1/2 чайной ложки;

  • сок лайма — 1 столовая ложка;

  • кокосовый сахар — 2 столовые ложки;

  • луковица, нарезанная ломтиками — 2 штуки;

  • свободно нарезанные листья кинзы — 1/4 стакана;

  • свежий тертый имбирь — 1/2 столовой ложки;

  • измельченный чеснок — 1 зубчик;

  • соль — 1/2 чайной ложки.

Все ингредиенты необходимо просто смешать, а затем положить в этот маринад курицу, индейку, свинину, белую рыбу или морепродукты. Птица и мясо должны настояться в течение 1,5 часа, а рыбе и морепродуктам хватит всего лишь 30 минут.

2

Маринад на меду и с паприкой

Бренд-шеф ресторанов «Андреано», «Купер», «Канам Чикен» и Chalet Константин Полунин предлагает свой рецепт для вкусного шашлыка из свиной шеи.

Константин Полунин

Для приготовления нам понадобятся:

  • свиная шея — 2,5 килограмма;

  • неострая аджика — 70 граммов;

  • соевый соус — 120 миллилитров;

  • мед — 60 граммов;

  • томатная паста — 50 граммов;

  • копченая паприка — 8 граммов;

  • черный молотый перец — 4 грамма;

  • соль — по вкусу;

  • масло растительное — 200 миллилитров;

  • чеснок — 20 граммов;

  • лук — 100 граммов.

Все ингредиенты необходимо сначала смешать, а затем пробить погружным блендером, чтобы поднялась пышная пена (эспума).

Свиную шею необходимо порезать кубиками примерно 3 на 3 сантиметра, а затем залить этим маринадом и оставить на 2 часа. Маринад придаст мясу красивый цвет и пикантную сладость.

3

Говяжий шашлык с аджикой

Бренд-шеф компании «Элит Трейд» Ёдгор Якубов предлагает взять за основу говядину и приготовить из нее нежный и мягкий шашлык, который при этом не нужно очень долго отмачивать в маринаде.

Ёдгор Якубов

Для приготовления нам понадобятся:

  • говяжий кострец — 1 килограмм;

  • соль — по вкусу, но лучше добавить побольше, так как маринад быстрый;

  • черный перец — по вкусу;

  • сухая аджика;

  • свежая кинза (порвать, но не слишком мелко);

  • свежая петрушка (тоже порвать, но не мелко);

  • красный лук — 150–200 граммов;

  • киви — 2 штуки среднего размера.

Говядину необходимо нарезать на порционные кусочки среднего размера. Добавить к ним специи, порезанный соломкой лук, зелень и размятый почти в пюре киви. Всё это необходимо промять руками, чтобы лук дал сок, а затем оставить на 30 минут. После этого мясо готово отправиться на огонь.

Для большей сочности Ёдгор советует через каждый кусочек мяса насаживать на шампур ломтики курдюка или говяжьего жира.

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