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Олимпийский чемпион Андрей Перлов ушел с поста директора ФК «Новосибирск»

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов представил нового руководителя клуба — Андрея Полищука

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Андрей Перлов — слева, справа новый руководитель клуба Андрей Полищук

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В футбольном клубе «Новосибирск» сменился генеральный директор. Контракт с Андреем Перловым расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Андрей Перлов — заслуженный мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, чемпион XXV Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 50 км 1992 года в Барселоне, чемпион Европы (1990). Рекордсмен мира на дистанции в 30 км. Награжден медалью «За трудовую доблесть».

25 августа министр спорта Сергей Ахапов представил коллективу нового руководителя — Андрея Полищука.

— Я бы хотел поблагодарить руководителей нашей области в лице Сергея Александровича Ахапова и новосибирцев за доверие. Задачи понятны. Мы должны развивать новосибирский футбол, выстроить модель клуба, поставить себе цель — вырастить игрока национальной сборной. И не забывать о текущем результате. Как настоящие спортсмены, мы должны стремиться к победам во всех турнирах, — заявил Полищук при знакомстве с новыми подчиненными.

Андрей Полищук родился в 1967 году. Занимался футболом. Выпускник ДЮСШ № 9. Играл в командах «Оловозавод», «Чкаловец», «Автомобилист». С 1998 года его работа связана с футболом: Полищук был тренером или директором спортивной организации. С 1997 по 2000 годы — работал начальником спортивного отдела социальной реабилитации детей сирот НАРОКИ общества инвалидов «Сибирский родник».

Прежде в футбольном клубе «Новосибирск» назвали имя нового главного тренера. Им стал 49-летний Алексей Поддубский.

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