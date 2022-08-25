Олимпийский чемпион Андрей Перлов ушел с поста директора ФК «Новосибирск»
Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов представил нового руководителя клуба — Андрея Полищука
В футбольном клубе «Новосибирск» сменился генеральный директор. Контракт с Андреем Перловым расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Андрей Перлов — заслуженный мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, чемпион XXV Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 50 км 1992 года в Барселоне, чемпион Европы (1990). Рекордсмен мира на дистанции в 30 км. Награжден медалью «За трудовую доблесть».
25 августа министр спорта Сергей Ахапов представил коллективу нового руководителя — Андрея Полищука.
— Я бы хотел поблагодарить руководителей нашей области в лице Сергея Александровича Ахапова и новосибирцев за доверие. Задачи понятны. Мы должны развивать новосибирский футбол, выстроить модель клуба, поставить себе цель — вырастить игрока национальной сборной. И не забывать о текущем результате. Как настоящие спортсмены, мы должны стремиться к победам во всех турнирах, — заявил Полищук при знакомстве с новыми подчиненными.
Андрей Полищук родился в 1967 году. Занимался футболом. Выпускник ДЮСШ № 9. Играл в командах «Оловозавод», «Чкаловец», «Автомобилист». С 1998 года его работа связана с футболом: Полищук был тренером или директором спортивной организации. С 1997 по 2000 годы — работал начальником спортивного отдела социальной реабилитации детей сирот НАРОКИ общества инвалидов «Сибирский родник».
Прежде в футбольном клубе «Новосибирск» назвали имя нового главного тренера. Им стал 49-летний Алексей Поддубский.