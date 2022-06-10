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В футбольном клубе «Новосибирск» назвали имя нового главного тренера

С Алексеем Поддубским заключили контракт на один год

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О новом тренере стало известно <nobr class="_">10 июня</nobr>

О новом тренере стало известно 10 июня

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В Новосибирском футбольном клубе «Новосибирск» назвали имя нового главного тренера. Им стал 49-летний Алексей Поддубский.

— Сегодня с 49-летним специалистом был подписан контракт на 1 год. Алексей Николаевич долгие годы работал в хабаровском СКА, несколько раз занимал пост главного тренера команды, именно под его руководством армейцы вышли в Премьер-лигу, — сообщили в официальной группе клуба.

Сейчас Алексей Поддубский должен определиться с составом тренерского штаба. 19 июня футболисты команды соберутся в Новосибирске, а с 20 июня на базе «Олимпийская» начнется предсезонный сбор.

О том, что предыдущий тренер Павел Могилевский покидает пост, стало известно 5 июня. Как сообщили в ФК «Новосибирск», клуб не стал продлевать контракт по взаимной договоренности с тренером.

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