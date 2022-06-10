В футбольном клубе «Новосибирск» назвали имя нового главного тренера
С Алексеем Поддубским заключили контракт на один год
В Новосибирском футбольном клубе «Новосибирск» назвали имя нового главного тренера. Им стал 49-летний Алексей Поддубский.
— Сегодня с 49-летним специалистом был подписан контракт на 1 год. Алексей Николаевич долгие годы работал в хабаровском СКА, несколько раз занимал пост главного тренера команды, именно под его руководством армейцы вышли в Премьер-лигу, — сообщили в официальной группе клуба.
Сейчас Алексей Поддубский должен определиться с составом тренерского штаба.
О том, что предыдущий тренер Павел Могилевский покидает пост, стало известно