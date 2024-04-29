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Происшествия «Отчетливый след от пули»: новосибирцу прострелили окно машины на улице Ватутина

«Отчетливый след от пули»: новосибирцу прострелили окно машины на улице Ватутина

В результате происшествия никто не пострадал

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Мужчина не обращался в полицию по факту происшествия

Житель Новосибирска заявил, что ему прострелили окно в автомобиле на улице Ватутина. Информация об этом опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Автор поста рассказал, что в минувшее воскресенье, 28 апреля, он ехал на автомобиле вместе семьей по улице Ватутина и попал в пробку. В пути он услышал звук разбившегося стекла. Его дочь рассказала, что кто-то разбил заднее стекло в машине.

— Уже у дома при подробном осмотре повреждений, я увидел отчётливый след от пули. Так же эту версию подтвердил мастер, который срезал разбитое стекло, он сказал, что не первый раз такое видит, — утверждает автор поста в сообществе.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что на данный момент в Кировский отдел полиции сообщений о данном происшествии не поступало.

Ранее на улице Гоголя неизвестный расстрелял белый внедорожник. Прозвучали не менее шести выстрелов.

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