Под Новосибирском отремонтируют мост через реку Орда — на что потратят 112 миллионов рублей

Подрядчик должен дать гарантию на работы Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирской области ищут подрядчика на капитальный ремонт моста через реку Орда в Ордынском районе. Информация опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчиком работ выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо провести демонтаж части дорожного покрытия, установить новое земляное полотно, уложить асфальтобетон, установить водопропускные трубы и регуляционные сооружения.

Кроме того, необходимо установить сигнальные столбики, металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и нанести дорожную разметку. Подрядчик также должен дать гарантию на все работы на срок от года до восьми лет.



Работы будут вестись в четыре этапа. Первый начнется с даты заключения контракта и продлится до 1 августа 20224 года. Полностью сдать объект заказчику необходимо до 11 сентября 2025 года.



Максимальная стоимость контракта — 112 миллионов рублей. Сейчас идет прием заявок на участие в торгах. Финальный срок подачи — 15 мая 2024 года.

