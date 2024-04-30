«Не хватает умственной нагрузки»: почему кот все скидывает с полок и как не стать его прислугой — советы зоопсихолога

Иногда кошачьи привычки удивляют их владельцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кошки многие века были и остаются спутниками человека. Но, несмотря на это, продолжают удивлять людей своими повадками. Хозяевам приходится привыкать к их выходкам, объяснения которым, кажется нет. Но на самом деле фелинологи достаточно хорошо изучили повадки кошек. Наши читатели присылали в редакцию вопросы о своих любимцах, и на них отвечала Еленой Клюсовец — зоопсихолог, автор книги «На одном языке с кошкой», владелица питомника британских кошек Union Snobs. Мы решили вспомнить самые интересные вопросы новосибирцев из ее интервью и ответы на них. Читайте их в этом материале.

— Беготня по ночам, так называемый «тыгыдык», — почему он появляется?



— Чаще всего это происходит из-за недостаточной физической и умственной нагрузки. Эти животные — сумеречные. В природе кошки просыпаются в 03:00–04:00 и собираются на охоту. Это работает и у домашних котов. Им в это время надо чем-то заняться, и они находят для себя развлечения: бегают, в том числе по людям, играют со своими хвостами, скидывают что-то с полок.

Кошки отличаются прекрасным зрением Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как решается проблема? У кошки должны быть какие-то занятия, пока вы спите. Например, интеллектуальные игрушки, игрушки-кормушки — она должна решать какие-то логические задачи в это время. Полезны физические нагрузки перед сном.



И обязательно нужно поддерживать режим. Если кот бегает и кричит ночью, а человек реагирует на это, начинает с ним разговаривать или насыпать корм, то животное понимает, что нужно делать, чтобы приучить хозяина к себе. Поэтому следует кормить кошку только в определенное время, избегая ее манипуляций.



— Почему некоторые кошки отказываются от красивых домиков с когтеточками и предпочитают сидеть в обычных картонных коробках?



— По поводу сидения в коробках ученые проводили исследование. Для этого на две группы разделили котов, которые только попали в приют. Группа, в ареале которой присутствовали коробки, быстро социализировалась, в другой это происходило немного дольше. Ученые сделали вывод, что благодаря нахождению в коробках кошки себя чувствуют более уверенно, быстрее успокаиваются.

Не каждая коробка полюбится кошке. Им нравятся те, в которых будет немного тесно, — это может напоминать кошкам утробу матери. Также из-за тесноты температура в коробке увеличивается на 1–2 градуса. Плюс она шуршит, издает звуки — животным это интересно.

Кошки могут играть с обычными вещами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Красивые домики часто привлекают людей, но не учитывают потребности кошек. Поэтому мы видим огромное количество входов и выходов в домике, которые не нужны кошке, либо домик с крышей, хотя животным не нравится настолько замкнутое пространство из-за небольшого обзора. Некоторые не любят обивку или покрытие.



— Как понять, что кот считает человека своей прислугой?



— У большинства животных есть понятие иерархии: есть тот, кто подчиняется, и тот, кто управляет. Когда кот видит, как человек выполняет его пожелания, считает, что управляет им. Это видно, когда кот ночью на что-то жалуется, мешает спать, требует покормить и только после успокаивается. Если бы человек не велся на это и не шел давать еду, то кот бы понял, что подчинению этот человек не подлежит. А если человек всё выполняет, кот понимает, что прислуга наметилась.



— Иногда, если хозяева ругаются, кот начинает громко мяукать. Зачем он это делает?

Кошки завораживают своей красотой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Они реагируют на уровень звука, который воспроизводят люди. Им нравятся высокие тона, и когда мы ласково с ними разговариваем, то поднимаем голос. А когда люди говорят на эмоциях, переходят на низкий тон, и кот понимает, что происходит что-то нехорошее, считывает эмоции. И поэтому пытается всем сказать, что надо быть тише.



— Почему кот смотрит в одну точку или начинает охотиться на невидимый объект?



— Чаще всего они что-то действительно видят. Зрение у котов очень хорошее, они видят прекрасно и в сумерках, и в полутемноте, мелкие предметы тем более. Больше всего их интересуют предметы, которые двигаются. Если кошка видит летящую пылинку, то ее привлечет движение.



— У одной из наших читательниц кот рвет туалетную бумагу и прячет, у другой — утаскивает носки. С чем это может быть связано?



— Туалетная бумага нравится кошкам своей мягкостью: некоторые животные даже берут и сосут ее. Им интересно и приятно рвать бумагу, потому что это имитация охоты на какого-то зверька, это сродни добыче. Так проявляется инстинкт охотника. Носки животным чаще всего нравятся потому, что они сделаны из натуральных материалов, плюс они небольшие — это тоже имитирует добычу.

Эти милые животные — прирожденные охотники Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кошки не прячут вещи. Просто добычу нужно куда-то относить. Редко бывает такое, что в дикой природе кошка ловит мышь и съедает на этом же месте. Здесь то же самое: нужно уйти от места, где была поймана добыча, туда, где можно с ней что-то делать.



— Почему коты не любят дорогие покупные игрушки, но играют с резинкой для волос, пачками салфеток или другими бытовыми вещами?



— Большая часть индустрии рассчитана не на кошек, а на людей. И поэтому мы видим яркие игрушки, мышей пищащих. А если выбирать игрушку для кошки, то нужно понимать, что цвет не столь важен — яркие цвета они всё равно не видят. Пищащие игрушки своим звуком не нравятся. Стоит учесть, что кошке интересней играть с натуральными материалами, а не искусственными. И любая игрушка будет интересна, если она двигается, как добыча в естественной среде, поэтому мышкой нужно водить по полу, будто она пытается убежать. Резинка для волос удобна тем, что она мягкая, ближе к ощущению добычи, и пружинит. Плюс для кошек привлекателен звук шуршания.



— Зачем коты поворачиваются хвостом к лицу хозяина?



— Это показатель того, что кошка доверяет этому человеку. У кошек у анального отверстия много желез, в которых находятся феромоны. Они содержат огромное количество информации о кошке: пол, возраст, готовность к спариванию. Животные, когда знакомятся, обнюхивают друг друга под хвостом. И когда кошка поворачивается попой к оппоненту, в том числе к человеку, она хочет показать свое доверие и благодушие. Просто люди не всегда это понимают и думают, что животные наглеют. А на самом деле они показывают свою любовь.



— Из-за чего после похода в туалет кот бегает по всей квартире?



— Бывает, что коты бегают по квартире до похода в туалет, а бывает, что после. Подоплека у этого одна. Если мы понаблюдаем за тем, как живут дикие кошки в природе, то заметим, что они ходят в туалет на отдаленное расстояние от своего места обитания. Любые фекалии — распространитель запаха и информации для других животных. Чтобы не привлекать хищников и как можно быстрее от них отделаться, нужно убегать от этого места.



— Если кот облизывает полотенца и пледы или засыпает в волосах и делает вид, что сосет молоко, — в чем причина?



— Это разные вещи. Когда коты делают вид, что сосут молоко, это значит, что они так себя успокаивают. Чаще всего мы видим такое поведение у котят, которые сначала едят, а потом засыпают рядом с мамой. Для кота волосы выступают в качестве точки релакса. Еще довольно часто кошки любят копаться в волосах, если вы моете их определенным шампунем — например, кокосовым, запах которого привлекает котов.



Иногда кошки спонтанно находят себе хозяев, так, что кажется, что в дело вмешалась судьба. Читатели рассказали о таких историях — читайте их в милой и трогательной подборке.

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