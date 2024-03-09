«Захожу домой, а этот хмырь жрет из собачьей чашки»: как котики выбрали себе хозяев и остались у них — истории читателей НГС

Инна помнит точный день, когда увидела на улице своего Тима, — 17 августа 2017 года. В ветклинике сказали, что котику примерно 3–4 месяца. В этом году в мае ему будет 7 лет.

— Этот красавчик выбрал нас на улице, чтобы мы его вылечили, вымыли, откормили и почаще гладили, — уверена Инна. — Кот игривый, ласковый, но, как и все коты, может похулиганить. Например, любит в 3 часа ночи начать мяукать. Ходит по квартире и мявкает, всех разбудит и ляжет спать с чистой совестью!