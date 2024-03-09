Реклама
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 3/10
usd 90.75
eur 98.88
СрочноАйтишник погиб в лобовом ДТП с Lexus: видео
Все новости
Все новости
Истории

«Захожу домой, а этот хмырь жрет из собачьей чашки»: как котики выбрали себе хозяев и остались у них — истории читателей НГС

Иногда животные выбирают себе хозяев, а не наоборот

1 091

Все эти котики подошли к выбору хозяина очень ответственно и не прогадали

Поделиться

Хорошо, когда животное в семье появляется по плану — все готовы принять пушистика, купили миски, лоток, наполнитель и изучили всю возможную информацию. Но жизнь иногда подкидывает сюрпризы, и тот, кто громче всех кричал: «Никаких котов в доме!» — внезапно приносит домой крохотный пищащий комочек просто потому, что не мог пройти мимо. Новосибирцы поделились своими трогательными и забавными историями, как их выбирали коты.

Ченьцин жила в приюте и именно она выбрала Ирину в качестве своей хозяйки, а не наоборот. Девушка сначала смотрела на другую кошку, но та не пошла на контакт.

Ченьцин забралась на плечи будущей хозяйки — так и получила новый дом

Ченьцин забралась на плечи будущей хозяйки — так и получила новый дом

Поделиться

— А потом я обернулась и увидела ее, которая маялась в клетке и хотела ко мне. Я попросила достать ее, и она сразу залезла мне на плечи. И вот мы вместе уже больше года. По паспорту Хиллари, но я решила поменять ей имя вместе с жизнью, — объяснила читательница НГС Ирина.

Кошка очень ласковая, хотя любит помявкать-поскандалить, болтушка. Немного подрала выступающие углы в квартире, но хозяйка старается приучить ее так не делать.

Бусенька пищала в подъезде и звала на помощь

Бусенька пищала в подъезде и звала на помощь

Поделиться

Два года назад кошка оказалась в подъезде Веры. Но женщине пришлось ее еще поискать.

— Я услышала истошный писк, долго ездила по этажам и нашла котенка. Получается, звала меня? Так и осталась у нас. С первых дней она вписалась в нашу семью. На то время у нас уже был кот, принял ее отлично. Она наша нянька. Так как в июле 2022 года родился ребенок, и она с первых дней его умывала и до сих пор спит с ним. Мы всей семьей счастливы, что нашли ее и она с нами, — отметила Вера, хозяйка кошки.

Коты женщины друг друга любят и дополняют. Буся задирает взрослого кота и не дает ему расслабиться.

Тима забрали с улицы

Тима забрали с улицы

Поделиться

Инна помнит точный день, когда увидела на улице своего Тима, — 17 августа 2017 года. В ветклинике сказали, что котику примерно 3–4 месяца. В этом году в мае ему будет 7 лет.

— Этот красавчик выбрал нас на улице, чтобы мы его вылечили, вымыли, откормили и почаще гладили, — уверена Инна. — Кот игривый, ласковый, но, как и все коты, может похулиганить. Например, любит в 3 часа ночи начать мяукать. Ходит по квартире и мявкает, всех разбудит и ляжет спать с чистой совестью!

Паштет прятался под машиной, но, увидев Милану, сразу к ней побежал

Паштет прятался под машиной, но, увидев Милану, сразу к ней побежал

Поделиться

Милана несла на стрижку своего домашнего любимца, когда увидела котенка на улице.

— Сначала прошли мимо, так как какая-то пара остановилась рядом с ним. Возвращаясь домой, услышали писк из-под машины, а когда я подошла, он выбежал ко мне и забрался на руки. Отнесли домой, думали — выходим и отдадим, но он у нас уже 2 года живет вместе с другим рыжиком.

Котика назвали Паштет. Раньше он был диковатым после улицы, но сейчас стал домашним. Немного хулиганит, но ему всё прощается!

Мурз и Снежок были найдены случайно

Мурз и Снежок были найдены случайно

Поделиться

Двух своих котов Анна нашла случайно.

— Черный был грязный, страшный, худющий, буквально увязался за мной. Пришлось забрать домой. Белого нашли орущего с плацентой и пуповиной, обмотанной за дерево. Выкормили. Красавчики любимые! — поделилась историей читательница НГС Анна.

Нюша выбирала себе хозяев, сидя на козырьке подъезда

Нюша выбирала себе хозяев, сидя на козырьке подъезда

Поделиться

Нюша уже 12 лет живет в своей семье.

— После смерти кота мама сказала, что заведет животное, только если оно само к ней придет, намеренно искать не будет. И вот она идет с утра на работу, а на козырьке подъезда в сточной трубе котенок кричит. Пока бегали за стремянкой, мама разговаривала с котенком, и в итоге он прыгнул с крыши. Она его поймала на руки. За день никто не объявился — думали, у кого-нибудь из окна дома прыгнул. И приняли решение забрать себе, — объяснила читательница НГС.

Стэлу от участи бездомыша не уберегла даже порода

Стэлу от участи бездомыша не уберегла даже порода

Поделиться

Породистые тоже плачут... И оказываются на улице. Стэла осталась без хозяев 4 года назад.

— Эту девушку сын нашел на улице осенью. И вот теперь королевна живет с нами. За это время она привыкла к своей новой кличке, — объяснила Марина.

Барсик просто зашел в дом, который выбрал

Барсик просто зашел в дом, который выбрал

Поделиться

Ирина пошла выносить мусор, а когда вернулась, дома обнаружила нового питомца.

— Захожу домой — вот этот хмырь жрет из собачьей чашки. Поел и лег на диван. Перебрали кучу кличек. На Барсика откликнулся. 7 лет уже живет с нами. Оказался отличным мышеловом, в деревенском доме больше грызунов нет, — отметила Ирина.

Гарфилд доволен хозяевами, которых выбрал

Гарфилд доволен хозяевами, которых выбрал

Поделиться

Гарфилда восемь лет назад крошечным котенком подкинули в подъезд.

— Ему было меньше месяца, замерзший, больной, отвезли сразу к врачу, шанс, что выживет, был небольшой, но мы справились! — очень довольна Светлана.

Соседи Натальи нашли во дворе под машиной котенка. Так Василиса осталась в новом доме

Соседи Натальи нашли во дворе под машиной котенка. Так Василиса осталась в новом доме

Поделиться

Хозяин Болта был против животных. Но этот кот решил его особо не спрашивать

Хозяин Болта был против животных. Но этот кот решил его особо не спрашивать

Поделиться

Болту пришлось постараться, чтобы его забрали домой.

— Мой муж вообще не любит котов. И говорил, что у нас никогда не будет животных. Но вот однажды вечером он пришел и сказал: «Пойдем покажу что-то ». Мы спустились на первый этаж. А там сидел котенок в половину ладошки. С огромными ушами, глазами и блохами... Муж поставил коробку и сказал: «Если за ночь никуда не нагадишь, кроме коробки, заберем к себе жить», — объяснила Елена.

Утром мужчина обнаружил, что кот послушно ходил в коробку.

— Котенок сам залез мужу в капюшон. Шел за ним и мяукал, потом по джинсам вскарабкался и залез в капюшон. Так муж домой его и принес, — отметила женщина.

Мурка действовала очень быстро!

Мурка действовала очень быстро!

Поделиться

Мурка поджидала хозяйку в лесу около Краснообска.

— Что она там делала, одному богу известно. Мы ехали с речки в 10 вечера на великах, остановились попить, и из кустов она прям вылетела. В одну секунду забралась на руки, мы все посмотрели друг на друга, и ясно было без слов, что мы ее заберем. А меньше чем через два месяца она родила нам 5 котят! Котята подросли и их забрали в семьи. Так что 6 жизней мы привезли тогда из леса. Признает только нас, свою семью и пару наших знакомых, а других просто не подпускает к себе, — поделилась историей читательница НГС Татьяна.

Двух котят пришлось Елене забрать с дачи. Черненькую кошечку семья оставила себе

Двух котят пришлось Елене забрать с дачи. Черненькую кошечку семья оставила себе

Поделиться

Этого красавца просто выбросили с балкона

Этого красавца просто выбросили с балкона

Поделиться

Котик на фото выше был вынужден испытать на себе, что такое свободный полет.

— Мой кот упал сверху прямо перед носом. Выкинули под ноги с балкона, с 10-го этажа. Выжил, вылечили, оставили у себя. Подружился с моей кошкой. Правда, хромой на всю жизнь остался. Кто кого выбрал, не знаю, — рассуждает Ирина.

Леву месячным нашли в коробке на улице

Леву месячным нашли в коробке на улице

Поделиться

Слева — котик Бич, справа — красавица Яшма

Слева — котик Бич, справа — красавица Яшма

Поделиться

Первого котика читательница НГС нашла на улице зимой 3 года назад замершим и истощавшим. Назвали Бич.

— А кошечку Яшму мы взяли в приюте, чтоб Бичику не было одиноко! Мы их обоих очень любим! У Яшмы тоже довольно трагичная жизнь была до попадания в приют. Выглядели, конечно, они, мягко сказать, не очень, зато какие сейчас красавцы. Вот что делает любовь, причем взаимная! — отметила женщина.

1 марта был Всемирный день кошек. К празднику НГС подготовил забавный рейтинг, в который попали совершенно разные питомцы: от самых лысых до самых пушистых.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ЖивотныеКотИсторииКоты НовосибирскаБездомные кошки
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter