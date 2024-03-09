«Захожу домой, а этот хмырь жрет из собачьей чашки»: как котики выбрали себе хозяев и остались у них — истории читателей НГС

Хорошо, когда животное в семье появляется по плану — все готовы принять пушистика, купили миски, лоток, наполнитель и изучили всю возможную информацию. Но жизнь иногда подкидывает сюрпризы, и тот, кто громче всех кричал: «Никаких котов в доме!» — внезапно приносит домой крохотный пищащий комочек просто потому, что не мог пройти мимо. Новосибирцы поделились своими трогательными и забавными историями, как их выбирали коты.
Ченьцин жила в приюте и именно она выбрала Ирину в качестве своей хозяйки, а не наоборот. Девушка сначала смотрела на другую кошку, но та не пошла на контакт.
— А потом я обернулась и увидела ее, которая маялась в клетке и хотела ко мне. Я попросила достать ее, и она сразу залезла мне на плечи. И вот мы вместе уже больше года. По паспорту Хиллари, но я решила поменять ей имя вместе с жизнью, — объяснила читательница НГС Ирина.
Кошка очень ласковая, хотя любит помявкать-поскандалить, болтушка. Немного подрала выступающие углы в квартире, но хозяйка старается приучить ее так не делать.
Два года назад кошка оказалась в подъезде Веры. Но женщине пришлось ее еще поискать.
— Я услышала истошный писк, долго ездила по этажам и нашла котенка. Получается, звала меня? Так и осталась у нас. С первых дней она вписалась в нашу семью. На то время у нас уже был кот, принял ее отлично. Она наша нянька. Так как в июле 2022 года родился ребенок, и она с первых дней его умывала и до сих пор спит с ним. Мы всей семьей счастливы, что нашли ее и она с нами, — отметила Вера, хозяйка кошки.
Коты женщины друг друга любят и дополняют. Буся задирает взрослого кота и не дает ему расслабиться.
Инна помнит точный день, когда увидела на улице своего Тима, — 17 августа 2017 года. В ветклинике сказали, что котику примерно 3–4 месяца. В этом году в мае ему будет 7 лет.
— Этот красавчик выбрал нас на улице, чтобы мы его вылечили, вымыли, откормили и почаще гладили, — уверена Инна. — Кот игривый, ласковый, но, как и все коты, может похулиганить. Например, любит в 3 часа ночи начать мяукать. Ходит по квартире и мявкает, всех разбудит и ляжет спать с чистой совестью!
Милана несла на стрижку своего домашнего любимца, когда увидела котенка на улице.
— Сначала прошли мимо, так как какая-то пара остановилась рядом с ним. Возвращаясь домой, услышали писк из-под машины, а когда я подошла, он выбежал ко мне и забрался на руки. Отнесли домой, думали — выходим и отдадим, но он у нас уже 2 года живет вместе с другим рыжиком.
Котика назвали Паштет. Раньше он был диковатым после улицы, но сейчас стал домашним. Немного хулиганит, но ему всё прощается!
Двух своих котов Анна нашла случайно.
— Черный был грязный, страшный, худющий, буквально увязался за мной. Пришлось забрать домой. Белого нашли орущего с плацентой и пуповиной, обмотанной за дерево. Выкормили. Красавчики любимые! — поделилась историей читательница НГС Анна.
Нюша уже 12 лет живет в своей семье.
— После смерти кота мама сказала, что заведет животное, только если оно само к ней придет, намеренно искать не будет. И вот она идет с утра на работу, а на козырьке подъезда в сточной трубе котенок кричит. Пока бегали за стремянкой, мама разговаривала с котенком, и в итоге он прыгнул с крыши. Она его поймала на руки. За день никто не объявился — думали, у кого-нибудь из окна дома прыгнул. И приняли решение забрать себе, — объяснила читательница НГС.
Породистые тоже плачут... И оказываются на улице. Стэла осталась без хозяев 4 года назад.
— Эту девушку сын нашел на улице осенью. И вот теперь королевна живет с нами. За это время она привыкла к своей новой кличке, — объяснила Марина.
Ирина пошла выносить мусор, а когда вернулась, дома обнаружила нового питомца.
— Захожу домой — вот этот хмырь жрет из собачьей чашки. Поел и лег на диван. Перебрали кучу кличек. На Барсика откликнулся. 7 лет уже живет с нами. Оказался отличным мышеловом, в деревенском доме больше грызунов нет, — отметила Ирина.
Гарфилда восемь лет назад крошечным котенком подкинули в подъезд.
— Ему было меньше месяца, замерзший, больной, отвезли сразу к врачу, шанс, что выживет, был небольшой, но мы справились! — очень довольна Светлана.
Болту пришлось постараться, чтобы его забрали домой.
— Мой муж вообще не любит котов. И говорил, что у нас никогда не будет животных. Но вот однажды вечером он пришел и сказал: «Пойдем покажу что-то ». Мы спустились на первый этаж. А там сидел котенок в половину ладошки. С огромными ушами, глазами и блохами... Муж поставил коробку и сказал: «Если за ночь никуда не нагадишь, кроме коробки, заберем к себе жить», — объяснила Елена.
Утром мужчина обнаружил, что кот послушно ходил в коробку.
— Котенок сам залез мужу в капюшон. Шел за ним и мяукал, потом по джинсам вскарабкался и залез в капюшон. Так муж домой его и принес, — отметила женщина.
Мурка поджидала хозяйку в лесу около Краснообска.
— Что она там делала, одному богу известно. Мы ехали с речки в 10 вечера на великах, остановились попить, и из кустов она прям вылетела. В одну секунду забралась на руки, мы все посмотрели друг на друга, и ясно было без слов, что мы ее заберем. А меньше чем через два месяца она родила нам 5 котят! Котята подросли и их забрали в семьи. Так что 6 жизней мы привезли тогда из леса. Признает только нас, свою семью и пару наших знакомых, а других просто не подпускает к себе, — поделилась историей читательница НГС Татьяна.
Котик на фото выше был вынужден испытать на себе, что такое свободный полет.
— Мой кот упал сверху прямо перед носом. Выкинули под ноги с балкона, с
Первого котика читательница НГС нашла на улице зимой 3 года назад замершим и истощавшим. Назвали Бич.
— А кошечку Яшму мы взяли в приюте, чтоб Бичику не было одиноко! Мы их обоих очень любим! У Яшмы тоже довольно трагичная жизнь была до попадания в приют. Выглядели, конечно, они, мягко сказать, не очень, зато какие сейчас красавцы. Вот что делает любовь, причем взаимная! — отметила женщина.
1 марта был Всемирный день кошек. К празднику НГС подготовил забавный рейтинг, в который попали совершенно разные питомцы: от самых лысых до самых пушистых.