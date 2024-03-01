Рейтинг пушистости: показываем 15 котиков читателей НГС — одни мерзнут и носят кофточки, другие любят холод

1 марта — не только начало весны, но и Всемирный день кошек. К празднику НГС подготовил забавный рейтинг, в который попали совершенно разные питомцы: от самых лысых до самых пушистых. Фото котов, каждый из которых блещет красотой и индивидуальностью, прислали наши читатели. Мы уже успели ими и полюбоваться, и поумиляться — вам тоже предлагаем.
Модники без волос
Лысые котики иногда похожи на загадочных инопланетян. Зимой канадский сфинкс Ромэс (для своих просто Рома) спасается от холода либо на батарее, либо под одеялом. Летом обожает греться под солнечными лучами и для этого забирается на подоконник. Кроме того, питомец, говорит его хозяйка Екатерина, — фанат СПА-процедур.
— После того, как кто-то из домочадцев принял душ, он может долго сидеть во влажной ванне, — поделилась девушка с НГС.
А еще прелестный сфинкс — настоящая фешн-икона. Носит кофточки и наряжается в богемные меха. И, кстати, Ромэс дружит с собакой породы шпиц, и не прочь поспать с ней в обнимку, ведь она — ходячий комок шерсти, говорит его хозяйка.
Другие читатели тоже показали нам своих сфинксов. Их стиль в одежде не хуже, чем у людей.
Несмотря на почти полное отсутствие шерсти, сибирские морозы сфинксам явно не помеха. С такими-то нарядами.
С роскошной короткой шерстью
У ориентальной кошки Персеи шерстинка к шерстинке. Как говорится, без сучка и задоринки. Ее хозяин отмечает, что она теплолюбива.
Юша (ее имя образовано от слова Юань) — тоже ориентал. Обычно она активно бегает и прыгает, но порой бывает и сонной.
— Иногда удается подловить ее в разных позах. Они у нее забавные, так как лапы длинные, — подчеркивает хозяйка животного Алена.
— Жужик любит лежать на батарее. Переворачивается то на один бочок, то на другой, — говорит его владелица.
Сторож отопления во плоти.
Плюшевые шубки
Дальше по импровизированной шкале пушистости — плюшевые коты, чья шерсть и не очень короткая, и не особо длинная.
Элегантный британец Джованни жил у нашего читателя Ивана, и в квартире всегда старался выбирать себе местечко потеплее. Как-то он устроился у обогревателя, прижавшись к нему хвостом, и в какой-то момент вдруг резко вскочил и стал судорожно тереться шерстью о ковер. Хозяина кота это порядком испугало. Кот получил небольшой ожог, и неделю его обрабатывали специальной мазью. К обогревателю котика больше не подпускали.
Кот Сёма с виду как причесанный. Владелица Юлия называет его дворянином.
Лео с богатой бело-рыжей шерстью не боится холодов, но все-таки любит комфорт.
— Он часто спит в комнате в доме моих родителей, в которой раньше жила я. Может лежать на подоконнике в родительской спальне и на диванчике на веранде. Тут как настроение подскажет, — комментирует читательница НГС Анна.
Матильда — тоже любит погреться у батарей.
— Хулиганка Василиса всегда в движении, — пишет ее хозяйка.
Много-много шерсти
Настало время самых пушистых. Этот милый, взъерошенный рыжик — Борис Николаевич. По словам хозяйки, читательницы НГС Елены, зимой он предпочитает отдыхать на диване.
Даже зимой кошка Дуся залезает на подоконник, потому что ей по душе температуры пониже: проветривает свою шубку.
— В перерывах между сном и едой кошка лазает по цветам, как по лианам. Что-то мне подсказывает, что в прошлой жизни она была женой Тарзана, — шутит ее хозяйка Анастасия.
Бобтейлу Теодору летом жарко, но он не отчаивается.
— Сэм — серьезный парень и любит прохладные местечки, — признается владелица этого красавца мейн-куна.
Недавно мы уже публиковали фото котиков, которые живут у читателей НГС — из них выбирали царя людей.