Рейтинг пушистости: показываем 15 котиков читателей НГС — одни мерзнут и носят кофточки, другие любят холод

— После того, как кто-то из домочадцев принял душ, он может долго сидеть во влажной ванне, — поделилась девушка с НГС.



А еще прелестный сфинкс — настоящая фешн-икона. Носит кофточки и наряжается в богемные меха. И, кстати, Ромэс дружит с собакой породы шпиц, и не прочь поспать с ней в обнимку, ведь она — ходячий комок шерсти, говорит его хозяйка.