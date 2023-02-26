Самые обаятельные и привлекательные: 15 котиков, которые живут у читателей НГС (выбираем царя людей)

В минувшую пятницу журналисты НГС показали читателям фотографии своих котиков — и позитив вернулся в редакцию в десятикратном размере. Мы решили, что скрывать такую красоту жестоко, и собрали 16 самых смешных и умилительных фото из тех, что прислали новосибирцы. Понимаем, выбирать самого милого питомца совершенно неправильно (ведь в глазах каждого кошатника самый очаровательный и умный питомец — тот, что спит на его диване). А вот фотографии бывают более или менее удачные — полюбуйтесь на этих пушистых «булочек» и проголосуйте за самое забавное и милое фото.
Сан Саныч, кстати, уже становился героем публикации НГС: его хозяйка Мария показывала, как ее кошачья «банда» выпрашивает еду.
Скажем прямо: похожее фото можно найти в телефоне любого кошатника. Любят пушистики забраться в стиральную машинку и поиграть в космонавта. Но если кот в вязаном свитере, картинка получается просто умилительная.
Эта роскошная красавица, вальяжно отдыхающая на даче, явно знает себе цену: не хватает только бокала с коктейлем и мускулистого кота на заднем плане.
Наверняка по утрам он бодрит хозяев гораздо лучше, чем кофе (особенно если любит требовать завтрак в пять утра).
— Самая нежная, самая игривая и самая добрая, хоть по ее мордашке так и не скажешь, — смеется хозяйка Даши Ангелина.
Этого пушистого рыжего красавца зовут Лёвочка, и он явно уверен: если он не царь зверей, то царь людей точно.
Иосиф, он же Ёся или Ёськин кот (на фото ниже), по словам хозяйки Оксаны, «в основном беззаботный оболтус». Но есть в его жизни и настоящая драма: его рыжая подруга живет в соседней квартире. Видеться влюбленные могут только на подоконнике.
Еще одна страсть Иосифа — стрижи. Наблюдать за птицами он может всё лето.
— Совершил побег, погулял по подвалу, вернулся через 5 минут. Поел. Теперь отдыхает. Когда ты дикий хищник, но кушать и батониться тоже хочешь, — смеется над питомцем Екатерина.
— Черно-белый кот — старший в семье, ему в мае будет девять. Встретились с ним ночью на троллейбусной остановке и с тех пор не расстаёмся. Он самый грациозный, общительный, любит живую музыку. Его зовут Лембит — в честь персонажа рассказа Сергея Довлатова, — рассказала хозяйка животных. — Серая (на самом деле зеленая) кошка Дюня пришла к нам сама.
Есть и третья кошка, которая на фото не попала: если уж начинаешь заводить животных, остановиться бывает непросто.
— Шотландскую кошку зовут Пума, ей полтора года. Сибирскую — Маркиза, 2 месяца, — рассказала хозяйка Юлиана. — Дружно живут, маленькая доводит большую, но Пума всегда делится едой.
Кот Витя живет вместе с хозяйкой Татьяной и старшим товарищем Васей. Косоглазие, по словам нашей читательницы, у ее питомца месяцев с четырех, но зрение у кота хорошее. Витя отзывается и на Заю: слишком похож на кролика.
Черная кошка Тася живет у хозяйки Анастасии с 2014 года, и, как уверена девушка, они спасли друг друга. Настя недавно похоронила любимого кота и сильно тосковала, когда неожиданно нашла на улице крошечного черного котенка. На улице стоял
Любимое занятие кота Барсика (на фото ниже) — есть и спать. А еще он следит за режимом любимой хозяйки: не дает ей долго спать по утрам, но будет очень нежно: перебирает лапкой волосы.
Это далеко не все фотографии котиков, которые прислали нам наши читатели. А значит, и не последняя подборка милоты на выходные.
В прошлый раз мы искали котов-долгожителей и нашли восемь пушистых пенсионеров. Одна кошечка живет на свете дольше, чем Владимир Путин работает президентом!