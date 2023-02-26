Самые обаятельные и привлекательные: 15 котиков, которые живут у читателей НГС (выбираем царя людей)

В минувшую пятницу журналисты НГС показали читателям фотографии своих котиков — и позитив вернулся в редакцию в десятикратном размере. Мы решили, что скрывать такую красоту жестоко, и собрали 16 самых смешных и умилительных фото из тех, что прислали новосибирцы. Понимаем, выбирать самого милого питомца совершенно неправильно (ведь в глазах каждого кошатника самый очаровательный и умный питомец — тот, что спит на его диване). А вот фотографии бывают более или менее удачные — полюбуйтесь на этих пушистых «булочек» и проголосуйте за самое забавное и милое фото.