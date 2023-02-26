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Фоторепортаж

Самые обаятельные и привлекательные: 15 котиков, которые живут у читателей НГС (выбираем царя людей)

Вы прислали нам снимки своих любимцев — теперь мы просто обязаны показать их всему городу

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На вопрос, какая кошечка самая милая, есть только один ответ: своя собственная!

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В минувшую пятницу журналисты НГС показали читателям фотографии своих котиков — и позитив вернулся в редакцию в десятикратном размере. Мы решили, что скрывать такую красоту жестоко, и собрали 16 самых смешных и умилительных фото из тех, что прислали новосибирцы. Понимаем, выбирать самого милого питомца совершенно неправильно (ведь в глазах каждого кошатника самый очаровательный и умный питомец — тот, что спит на его диване). А вот фотографии бывают более или менее удачные — полюбуйтесь на этих пушистых «булочек» и проголосуйте за самое забавное и милое фото.

Черный кот Сан Саныч, кажется, собирается плотно покушать

Черный кот Сан Саныч, кажется, собирается плотно покушать

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Сан Саныч, кстати, уже становился героем публикации НГС: его хозяйка Мария показывала, как ее кошачья «банда» выпрашивает еду.

«Поехали!»

«Поехали!»

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Скажем прямо: похожее фото можно найти в телефоне любого кошатника. Любят пушистики забраться в стиральную машинку и поиграть в космонавта. Но если кот в вязаном свитере, картинка получается просто умилительная.

Даже у кошки есть отпуск

Даже у кошки есть отпуск

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Эта роскошная красавица, вальяжно отдыхающая на даче, явно знает себе цену: не хватает только бокала с коктейлем и мускулистого кота на заднем плане.

Коробка явно лучше лежанки: в этом уверены все коты, и Николас не исключение

Коробка явно лучше лежанки: в этом уверены все коты, и Николас не исключение

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Наверняка по утрам он бодрит хозяев гораздо лучше, чем кофе (особенно если любит требовать завтрак в пять утра).

Кажется, кошка Даша не очень рада человеческой любви — но это только кажется

Кажется, кошка Даша не очень рада человеческой любви — но это только кажется

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— Самая нежная, самая игривая и самая добрая, хоть по ее мордашке так и не скажешь, — смеется хозяйка Даши Ангелина.

Судя по состоянию шубки, этого красавца регулярно расчесывают

Судя по состоянию шубки, этого красавца регулярно расчесывают

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Этого пушистого рыжего красавца зовут Лёвочка, и он явно уверен: если он не царь зверей, то царь людей точно.

Публиковать такое фото утром буднего дня было бы слишком жестоко, но в выходной день можно любоваться на спящего котейку бесконечно

Публиковать такое фото утром буднего дня было бы слишком жестоко, но в выходной день можно любоваться на спящего котейку бесконечно

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Иосиф, он же Ёся или Ёськин кот (на фото ниже), по словам хозяйки Оксаны, «в основном беззаботный оболтус». Но есть в его жизни и настоящая драма: его рыжая подруга живет в соседней квартире. Видеться влюбленные могут только на подоконнике.

Ёся весит 7 килограммов: породистый британец в самом расцвете сил

Ёся весит 7 килограммов: породистый британец в самом расцвете сил

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Еще одна страсть Иосифа — стрижи. Наблюдать за птицами он может всё лето.

Строго говоря, кот Марсик к нашим читателям отношения не имеет: он живет у журналиста НГС Екатерины Евстафьевой

Строго говоря, кот Марсик к нашим читателям отношения не имеет: он живет у журналиста НГС Екатерины Евстафьевой

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— Совершил побег, погулял по подвалу, вернулся через 5 минут. Поел. Теперь отдыхает. Когда ты дикий хищник, но кушать и батониться тоже хочешь, — смеется над питомцем Екатерина.

Животный мир удивителен: черно-белый кот Лембит мимикрирует под большую панду

Животный мир удивителен: черно-белый кот Лембит мимикрирует под большую панду

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— Черно-белый кот — старший в семье, ему в мае будет девять. Встретились с ним ночью на троллейбусной остановке и с тех пор не расстаёмся. Он самый грациозный, общительный, любит живую музыку. Его зовут Лембит — в честь персонажа рассказа Сергея Довлатова, — рассказала хозяйка животных. — Серая (на самом деле зеленая) кошка Дюня пришла к нам сама.

Есть и третья кошка, которая на фото не попала: если уж начинаешь заводить животных, остановиться бывает непросто.

Сан Саныч уже был в этой подборке, но выбрать только одно фото редакция не смогла: как можно было опубликовать попытку кражи суши и проигнорировать вот такую победу света над тьмой?

Сан Саныч уже был в этой подборке, но выбрать только одно фото редакция не смогла: как можно было опубликовать попытку кражи суши и проигнорировать вот такую победу света над тьмой?

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Это не мама с дочкой, а две подруги. Правда, так спокойны эти серые девицы, только когда спят

Это не мама с дочкой, а две подруги. Правда, так спокойны эти серые девицы, только когда спят

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— Шотландскую кошку зовут Пума, ей полтора года. Сибирскую — Маркиза, 2 месяца, — рассказала хозяйка Юлиана. — Дружно живут, маленькая доводит большую, но Пума всегда делится едой.

Кот Витя, похоже, один из претендентов на победу в номинации «самый смешной кот»

Кот Витя, похоже, один из претендентов на победу в номинации «самый смешной кот»

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Кот Витя живет вместе с хозяйкой Татьяной и старшим товарищем Васей. Косоглазие, по словам нашей читательницы, у ее питомца месяцев с четырех, но зрение у кота хорошее. Витя отзывается и на Заю: слишком похож на кролика.

«Коробочку не выбрасывай!»

«Коробочку не выбрасывай!»

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Черная кошка Тася живет у хозяйки Анастасии с 2014 года, и, как уверена девушка, они спасли друг друга. Настя недавно похоронила любимого кота и сильно тосковала, когда неожиданно нашла на улице крошечного черного котенка. На улице стоял 35-градусный мороз, и девушка, не раздумывая, забрала животное домой. У Анастасии кисе явно понравилось: как ни старалась она найти Тасе хозяев, кошка осталась жить у нее — и давно уже не напоминает крошечный несчастный комочек.

Будь ты даже британцем самых голубых кровей, клубок ниток всё равно слишком заманчивая цель

Будь ты даже британцем самых голубых кровей, клубок ниток всё равно слишком заманчивая цель

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Любимое занятие кота Барсика (на фото ниже) — есть и спать. А еще он следит за режимом любимой хозяйки: не дает ей долго спать по утрам, но будет очень нежно: перебирает лапкой волосы.

Со стороны можно подумать, что поза весьма удобная

Со стороны можно подумать, что поза весьма удобная

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Это далеко не все фотографии котиков, которые прислали нам наши читатели. А значит, и не последняя подборка милоты на выходные.

В прошлый раз мы искали котов-долгожителей и нашли восемь пушистых пенсионеров. Одна кошечка живет на свете дольше, чем Владимир Путин работает президентом!

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