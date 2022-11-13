«В ход идут грустные глазки»: как питомцы забавно выпрашивают у новосибирцев вкусняшки — очень милые видео и фото

Чуду привезли в Новосибирск.

— Сейчас ему год и три. И он до сих пор очень любит хлеб, везде его пытается найти. И всё мучное вызывает у него дикий интерес. Мы стараемся его кормить только полезной для собаки пищей, но иногда он начинает жаловаться и ныть. Особенно когда видит вареники. Мы много с ним путешествуем, и часто он вместе с нами бывает в кафе и ресторанах. И всегда больше всего эмоций вызывают блюда, где есть тесто и мясо. Так, в Турции он очень хотел пиде, а в Киргизии — манты. Ещё у нас в семье существует картофельный налог. 13% сырой картошки идет собакам, — добавила хозяйка собаки.