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Фоторепортаж

«В ход идут грустные глазки»: как питомцы забавно выпрашивают у новосибирцев вкусняшки — очень милые видео и фото

В этом тексте только невероятно милые животные

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Возможно ли устоять перед их обаянием?

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Для многих домашние животные — неиссякаемый источник радости и веселья. Редко какой хозяин устоит перед милыми уловками любимца. Питомцы часто пользуются принципом: «Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан!» Кошки, собаки и даже черепахи строго следуют ему: как они выпрашивают угощения — смотрим на видео и фото новосибирцев и заряжаемся хорошим настроением.

Забавные видео вы можете посмотреть в нашем сборном ролике.

А теперь полюбуемся на фото хулиганов и почитаем рассказы их хозяев.

Котик Крис контролирует ситуацию сверху

Котик Крис контролирует ситуацию сверху

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— Коту Крису сейчас год. Очень любит поесть, особенно нравится влажный корм. Несется как угорелый, если слышит, что зашуршали пакетом с кормом или достаем вкусняшку из холодильника, — объяснила читательница НГС Евгения.

Кокосик мягко намекает, что его мисочка пуста

Кокосик мягко намекает, что его мисочка пуста

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— Кокосику годик, обожает зеленые перцы — и как раз его просил. Приносит тарелочку свою в любую часть квартиры, где есть еда, — отмечает хозяйка собаки Дарья Измайлова.

Пьеса в трех действиях. Бенгал Лексус получает вкусняшку

Пьеса в трех действиях. Бенгал Лексус получает вкусняшку

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Какой лакомый кусочек

Какой лакомый кусочек

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Доволен добычей

Доволен добычей

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Два друга — Мася и Василий

Два друга — Мася и Василий

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— Кошку зовут Мася, ей 6 лет, а сухопутную черепаху — Василий, ему 11 лет. Мася обожает печенку, чуть ли не под ноги кидается, когда учует запах печенки. А Василий обожает листья салата, ради них он тут же вылезет из любого укромного местечка! Когда летом приношу немного травы и одуванчиков, то могут вместе есть из «одной миски» (тазика). Так у них свои миски, но летом иногда они едят именно из тазика, — отмечает читательница НГС Анна.

Чуду очень хотел вареник

Чуду очень хотел вареник

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— Нашего пса зовут Чуду. Его имя — это национальное дагестанское блюдо — пирог с начинкой. Нашли мы нашего любимца в путешествии по Дагестану. Он был совсем маленьким, очень худым и с травмой глаза. Первое, чем мы его накормили, был хлеб. Больше просто с собой ничего не было. Нашли мы его в поле рядом с виноградником, — объяснила читательница НГС Анна.

Чуду привезли в Новосибирск.

— Сейчас ему год и три. И он до сих пор очень любит хлеб, везде его пытается найти. И всё мучное вызывает у него дикий интерес. Мы стараемся его кормить только полезной для собаки пищей, но иногда он начинает жаловаться и ныть. Особенно когда видит вареники. Мы много с ним путешествуем, и часто он вместе с нами бывает в кафе и ресторанах. И всегда больше всего эмоций вызывают блюда, где есть тесто и мясо. Так, в Турции он очень хотел пиде, а в Киргизии — манты. Ещё у нас в семье существует картофельный налог. 13% сырой картошки идет собакам, — добавила хозяйка собаки.

Шоколадная такса Ириска просит крекер

Шоколадная такса Ириска просит крекер

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— Ириска — шоколадная такса. Ей 2,5 года. Она, как и все таксы, активная, веселая. Охотница еще та. Живем в Кировском районе на границе с Краснообском, и рядом с нашим поселком роща. Там гуляем — и есть где ей разгуляться. У нас еще 2 черные таксы есть, мама Ириски и ее сестренка. Я ей предложила рыбку-крекер. Он не сладкий и его ей можно, — отметила читательница НГС Виктория Скасырская.

Чип — гурман

Чип — гурман

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— Моего питомца зовут Чип. Ему 4 года, в феврале будет 5. Он любит пиццу, пирожки, блины, сыр, колбасу, шоколадки, конфетки, все сладости. Выпрашивает постоянно. Семечки еще очень любит, сам умеет чистить, — рассказала о своем питомце читательница НГС Анастасия.

Шкет великолепен и точно знает это!

Шкет великолепен и точно знает это!

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— Моего питомца зовут Шкет. Изначально его звали Пирожочек, так как у него пухлые щечки, а потом наш Пирожочек стал шкодничить и гонять кошку, которая у нас уже 8 лет, и само пришло его назвать Шкет. Ему 2,5 года. Мы когда его взяли, даже не собирались заводить нового питомца, случайно увидели фото маленького котенка, который показывал свой язык, и влюбились в него. Любит покушать и выпрашивает мясо, это любимое его блюдо. Корм кошачий наотрез не нравится — закапывает его! — объяснил читатель НГС Евгений Поляков. — Выпрашивает еду часто, как увидит, что кто-то ест, если даже только сам поел, всё равно выпрашивает грустными глазками.

Сухопутная черепашка Соня, которой уже 32 года, вовсю гоняет котобанду

Сухопутная черепашка Соня, которой уже 32 года, вовсю гоняет котобанду

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У читательницы НГС Марии пять котов и черепаха!

— В 2015 году сначала мы взяли на «Авито» кота в добрые руки, это большой черный лохматый Николас. Через год взяли тоже по объявлению белого кота Митю, чтоб вдвоем веселее было. А в 2017 нашли во дворе маленьких котят, брата с сестрой. Это черный гладкошерстный Сан Саныч и полосатая кошечка Глаша. Хотели подлечить, откормить и пристроить. Но кошечка оказалась неизлечимо больна, решили оставить себе и выхаживать сколько сможем. С братом они очень привязаны с самого детства, не стали их разлучать, — объяснила Мария.

В 2018 году она нашла на улице пятого кота — рыжего.

— Он был уже взрослый. Все остальные у нас с маленьких котят. Вот так и образовалась наша котобанда. У каждого свой характер и свои предпочтения в еде. Выпрашивают всё подряд. Кто-то любит молоко и сметану, кто-то — вареную картошку и яйца, кто-то — сыр и рыбу, колбасу и «Вискас» любят все. На фото едят траву, тоже все любят. Еще у нас есть сухопутная черепашка Соня, ей уже 32 года, досталась нам, когда ей было 10 лет, и вот с 2000 года живет с нами. Тоже наш любимый питомец, гроза котов, гоняет и кусает их за мягкое место, когда выпускаем из аквариума погулять на полу.

Угощения любят и морские свинки! Эту зовут Пышка

Угощения любят и морские свинки! Эту зовут Пышка

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Какое терпение у ретривера Леона!

Какое терпение у ретривера Леона!

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Может, что дадут вкусненькое?

Может, что дадут вкусненькое?

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— Нашего мальчика зовут Кокс, ему 4 года. Не падок на еду вообще, но очень любит оливки. Вот ради них хоть на край света, — отметила читательница НГС Анжела Крумм.

Яблоко для привлечения внимания

Яблоко для привлечения внимания

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— Зовут ее Зайца, подобрашка подъездная, живет 2 года у меня. Выпрашивает корм, который подъела, пока я была на работе. Украла из пакета яблоки с дачи и положила аккуратно перед пустыми мисками. Прихожу домой, и вот такая вот икебана, — улыбается читательница НГС Валентина.

Малыш Хотошо — бурято-могнольский волкодав — был, похоже, слишком голоден

Малыш Хотошо — бурято-могнольский волкодав — был, похоже, слишком голоден

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Чей же это любопытный носик?

Чей же это любопытный носик?

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— Это носик лабрадора Бэнни. Этот нос просит всё, что лежит на столе! Иногда мы сдаемся. В тот самый момент (на фото) клянчил жареную рыбу, — объяснила читательница НГС Анна.

Это был носик лабрадора Бэнни

Это был носик лабрадора Бэнни

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Многие владельцы домашних животных с удивлением обнаруживают необычные таланты своих питомцев в преображении помещений. Они поделились фото и видео итогов веселья своих любимцев.

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