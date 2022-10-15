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«Выдрал линолеум. Считает диван своим главным врагом»: фото и видео, как питомцы наводят свои порядки у новосибирцев

Несмотря на разрушения, хулиганов любят и прощают

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Ни капли раскаяния в глазах

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Многие владельцы домашних животных с удивлением обнаруживают необычные таланты своих питомцев в преображении помещений. Уникальный дизайн обоев «острые коготки», эксклюзивная форма дивана «разорванный в клочья» и идеально обточенные ножки столов и стульев знакомы и новосибирцам. Они поделились фото и видео итогов веселья своих любимцев.

Отдохнем немного от серьезных новостей и посмотрим, на что способны питомцы новосибирцев. Спойлер — на очень многое.

Первый в нашей подборке — пес Арни. Ему не понравился ремонт в новой квартире.

— Мой Арни не любит оставаться один дома, и пока хозяин был на работе, он устроил погром в коридоре новой квартиры: выдрал линолеум, снял стяжку пола и всю грязь разнес по квартире, вот такой вот хвостик. Пакостливый дядя Арни, — отмечает хозяин собаки Вячеслав.

«Пакостливый дядя Арни» — так предложил подписать фото хозяин этого милейшего проказника

«Пакостливый дядя Арни» — так предложил подписать фото хозяин этого милейшего проказника

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Вот такой ремонт от Арни

Вот такой ремонт от Арни

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Следующий претендент на звание лучшего ремонтника — кошечка Бася. Она поправила обои.

— Ловит мышек, возим ее на огород, ловит и у подъезда, когда гуляем на поводке у дома. Ее страсть — улица, не хочет уходить с нее, — объяснила хозяйка кошки Людмила.

Бася знает толк в ремонте

Бася знает толк в ремонте

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Не только собаки и кошки имеют тягу к прекрасному.

— Крольчиха Марти прогрызет всё, что попадется ей на пути. Когда была молодая, проела силовой кабель удлинителя. Также сделала из проводной компьютерной мыши беспроводную. Cчитает своим заклятым врагом диваны и пытается их уничтожить при любом удобном случае. А во время удаленки в 2021 году она решила, что интернет в квартире не нужен, — рассказал владелец животного Иван.

Провод пал жертвой острых зубов

Провод пал жертвой острых зубов

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Главный враг крольчихи — диван

Главный враг крольчихи — диван

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Щенки часто пытаются сделать ремонт в квартире хозяев.

— Мой Лео грызет обои, постельное белье, диван, штукатурку... Мой дизайнер сгрыз всю квартиру... Второго песика зовут Микки. Он тоже грыз до года провода, зарядки. Сейчас ему 6,5 года, он перерос уже этот возраст, слава богу, а Лео 11 месяцев. Они чудесные! Обои переклеиваю постоянно. Жду терпеливо прекращения погрома, — отметила читательница НГС Ирина.

У нашей читательницы Муси живут два хулигана. Один из них — косоглазый Витенька.

— Темненького котика зовут Вася, а светленького — Витя. Коробка была с помидорами, и он ее грыз и царапал. Еще на пару с Витей гоняют по ковру, и они оба любят на меня запрыгивать. Из всех членов семьи только на меня. Наверное, потому, что я их не ругаю, — объяснила читательница Муся.

Слева — Вася, справа — Витенька

Слева — Вася, справа — Витенька

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А вот этот котик Вася пытался отвлечь внимание хозяйки, явно чтобы что-то стянуть со стола. Но план был провален.

Если вы любите смотреть на животных, то обязательно понаблюдайте за жизнью четырех подросших котят манула в Новосибирском зоопарке. Они недавно переехали в отдельный вольер.

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