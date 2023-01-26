Сибирячка заявила, что ее коту 22 года. Ей ответили, что это не предел (и показали много милых фото)

Пролистывая ленту в соцсети «ВКонтакте», наши коллеги из NGS55.RU увидели позитивный пост в паблике «Омск ВК» от омички Ольги Аверьяновой. Девушка рассказала о своем питомце очень почтенного возраста (ему скоро будет 22 года), добавив, что ветврач назвал его самым старым котиком города. В ответ подписчики начали делиться фотографиями своих зверей — выяснилось, что в городе есть коты и постарше. Самому старому из них — рыжему Васе — со слов хозяина, уже исполнилось 24 года. Журналисты попросили комментаторов рассказать об их пушистых пенсионерах. Владельцы некоторых старичков поделились с их историями. Читайте их в подборке.
Кошечка Ириска, без малого 24 года
Рекордсменка нашей подборки родилась в далеком 1999 году. Через два месяца этой почтенной даме исполнится 24 года, и зовут ее Ириска. Это имя выбрала для кошечки подруга хозяйки Юлии. Ириска очень любит бегать за солнечными зайчиками и играть с маленькими теннисными шариками.
— Мама попросила съездить в «Торговый город» за продуктами на ее день рождения. После покупок осталось 40 рублей. По пути на остановку в подземном переходе продавали котят. Это был самый очаровательный сиамский котенок, и я решила купить его маме в подарок на день рождения. А на оставшиеся деньги взяла большой красный бант. Мама, конечно, была в шоке. Но все были рады появлению котенка в нашей семье, — вспоминает Юлия.
Котик Филя, 23 года
Этого красавчика Елена нашла в поликлинике в сентябре 1999 года. Малыша, которому не исполнилось и месяца, подкинули. Филя — дружелюбный мужчина, очень ласковый, готовый к общению и с собаками, и с кошками. Никогда не царапался и не дрался. Сейчас котик совсем старенький, и знакомые даже советуют Елене его усыпить. Но девушка подчеркивает, что никогда не предаст питомца.
— Я с ним прожила дольше, чем с кем-либо. Я для него самый близкий друг. Пока он был молодой, даже ездил со мной на рыбалку. Сейчас, конечно, он в большей степени спит, уже не играет, плохо видит, не слышит совсем, только вибрацию чувствует. Ходит тяжело из-за артрита и жалуется, что болит. Когда он плачет, я беру его на ручки и хожу с ним, глажу. Он очень любит ласку. Он самый умный и преданный кот! — рассказала нам хозяйка Фили.
Котик Тимофей Ильич, 22 года
Всё началось именно с поста Ольги. Ее кот с благородным именем появился в семье в 2001 году. Ольга тогда работала в клубе «Бригантина», и однажды мальчик принес сумку с неуклюжим, но красивым сиамским котенком. Мальчик посетовал, что мама сказала выкинуть котенка, потому что нечем кормить, но кот хороший. «Кто же отказывается от очень хорошего кота?» — удивляется Ольга.
— Его принесли нам уже с именем Тимоша, но уж слишком простым оно было для этого интеллигентного и брутального парня. Весь его вид просил называть его по имени-отчеству. Так вскоре и прижилось Тимофей Ильич. Впрочем, он почувствовал важность своего отчества и отзывался всю жизнь только на такое обращение, — рассказала хозяйка корреспонденту NGS55.RU.
К слову говоря, все кошки, которые жили у Ольги, всегда носили имя и отчество. Первой была Эльза Францевна, потом Тимофей Ильич, а сейчас еще и Стелла Константиновна.
— Говорят, что сиамская (тайская) порода — коты-долгожители, но при этом они имеют весьма скверный характер. Поверьте, характер у кошки такой, который вы у нее воспитали. А ум — то, что дала природа. Для меня Тимофей Ильич — это Эйнштейн всего кошачьего мира, — признается девушка.
Кошечка Мура, 19 лет
Омичка Люся называет свою кошечку бабушкой с характером. Мурочка игривая и активная, живет в компании сородичей и собак.
По словам хозяйки, судьба у Муры была тяжелой. Котенком ее спасли из колодца. Местная бабушка подкармливала ее и других бездомных кошечек, а потом забрала Муру себе. Когда бабушки не стало, Люся долго пыталась пристроить малышку, но всегда неудачно. Был даже момент, когда кошка сбежала от новых хозяев, и Люся искала ее по улицам. А когда нашла, уже решила не расставаться.
— Были у нее проблемы со здоровьем, которые мы решили. Муре сделали операцию, она тяжело отходила от наркоза. Много было переживаний, — говорит Алена.
Кошечка Роза, 16 лет
Еще одна долгожительница живет у редактора NGS55.RU Олега Малиновского. Девочку зовут Роза. В 2006 году ее еще котенком нашли в частном секторе у Омки.
— На ее жизнь выпало много невзгод. Ее странная сестра в свое время зачем-то выкусила ей усы и вибриссы. Взамен она отрастила только то, что смогла. Вторая кличка у нее была когда-то КГБ: она никогда не давалась в руки, а только следила за всеми из темных мест. К старости, видимо, немного размякла и стала очень общительной, хотя уже слабослышащей кошкой, — рассказал наш редактор.
Кошечка Маруся, 16 лет
Девочке было уже 12 лет, когда она обрела новых хозяев. Прежние переехали в Москву и не смогли взять Марусю с собой. Потому друзья первой семьи с радостью пригласили кошку в свой дом.
— Мы знали, какая она обалденная, поэтому оставили ее у себя. Мадам очень любит людей — постоянно на ручках, можно ее сколько угодно раз снимать с коленок, но она всё равно вернется. В игрушки она особо не играет. Максимум, что от нее можно ожидать, это бесовство с другими котами по вечерам, — рассказала хозяйка с созвучным именем Мария.
Котик Тимофей, 16 лет
Этот рыжий красавчик обрел семью в 2006 году. Тимофей — характерный кот, он не злой, а просто умеет добиваться чего хочет. При всем при этом он очень ладит с другими котами.
— Было время, когда в квартире было три кота, и Тимофей всех принимал, облизывал. Может, конечно, в силу возраста, он ведь как отец для них. Он любит спокойствие, но если захочет играть, то будет задираться, бегать, прыгать. Тимофей думает, что квартира его, и мы приходим погостить. Если мы дома, то он просто ходит и не замечает нас. А если приходят гости, то садится обязательно со всеми за стол, — рассказывает Ксения.
Котик Тимоша, 15 лет
Наша подборка заканчивается самым юным котиком. Его подарили Алене на 19-летие. Он приехал в новый дом в коробке из села Желанное. Был размером с ладошку, но с очень длинными лапками.
— Он любит ласкаться и кушать и наблюдать за всеми. Громко кричит, когда ему скучно или когда что-то не так, как ему хотелось бы. Характер у него сложный, скорее человеческий. Очень умный котик. Маленький был хулиганом. Сейчас степенный импозантный мужчина. Царь, одним словом, — резюмирует счастливая хозяйка кота.
В 2020 году корреспонденту НГС удалось найти трех котов, которым на тот момент было больше 20 лет. Почитайте, что о них рассказали хозяева.