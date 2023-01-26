Сибирячка заявила, что ее коту 22 года. Ей ответили, что это не предел (и показали много милых фото)

— Его принесли нам уже с именем Тимоша, но уж слишком простым оно было для этого интеллигентного и брутального парня. Весь его вид просил называть его по имени-отчеству. Так вскоре и прижилось Тимофей Ильич. Впрочем, он почувствовал важность своего отчества и отзывался всю жизнь только на такое обращение, — рассказала хозяйка корреспонденту NGS55.RU.



К слову говоря, все кошки, которые жили у Ольги, всегда носили имя и отчество. Первой была Эльза Францевна, потом Тимофей Ильич, а сейчас еще и Стелла Константиновна.

