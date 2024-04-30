На Кавказе по полицейским открыли огонь: главные новости за 29 апреля

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 29 апреля.
На Кавказе напали на сотрудников полиции
В Карачаево-Черкесии пятеро местных жителей напали на наряд ДПС. По данным регионального МВД, неизвестные подъехали к посту на автомобиле «ВАЗ-2109», бросили в полицейских взрывное устройство и начали стрельбу.
В результате перестрелки погибли двое сотрудников МВД по Курганской области, еще двое сотрудников ДПС ранены. В ведомстве добавили, что все пятеро нападавших ликвидированы на месте.
По мнению Следственного комитета, нападавшие причастны к обстрелу полицейских в Карачаевске 22 апреля — тогда в результате нападения погибли двое полицейских, а неизвестных объявили в розыск.
Группа «Коррозия металла» приостановила деятельность
Лидер метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий — Паук — объявил о том, что коллектив приостанавливает концертную деятельность.
— Планы какие? Никаких. Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику, — заявил Сергей Троицкий «Известиям».
Такое решение Паук принял после облавы ОМОНа на их концерт в Нижнем Новгороде: силовики ворвались в клуб, пока музыканты играли на сцене, и увели участников группы. Сергей Троицкий назвал произошедшее «беспределом и винтиловом».
В процессе задержания пострадали организаторы концерта: директор группы получила сотрясение мозга, еще у одного человека диагностировали сильный ушиб пальца. Ранее сообщалось о том, что барабанщик «Коррозии металла» впал в кому, но это оказалось выдумкой Паука.
В итоге на троих участников группы завели протоколы о пропаганде нацистской символики, а также оштрафовали в общей сумме на 173 тысячи рублей.
Жерара Депардье арестовали в Париже
Французского актера Жерара Депардье задержали во Франции из-за обвинений в сексуальном насилии. На звезду экранов пожаловались сразу две женщины, обвинив его в приставаниях в 2014 и 2021 годах, сообщает канал BFMTV.
Женщины уверяют, что Депардье домогался их на съемках фильмов, после чего непристойно вел себя во время съемочного процесса. Актер вину отрицает.
После заявлений звезду вызвали в полицию для дачи показаний, а затем сразу же заключили под стражу. Это не первый раз, когда Депардье обвиняют в сексуальном насилии: актера обвиняли в подобных преступлениях по меньшей мере восемь женщин.
Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина.
— Здесь же по просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
В ноябре прошлого года Адама Кадырова назначали начальником отдела обеспечения службы безопасности главы Чечни. Также он курирует батальон в составе Минобороны и батальон в Росгвардии.
Генсек НАТО приехал в Киев с необъявленным визитом
В Киев с необъявленным визитом приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг. На Украине он встретился с Владимиром Зеленским и провел совместную пресс-конференцию.
Столтенберг заявил, что страны НАТО не договорятся о членстве Украины в составе альянса на саммите в Вашингтоне этим летом, однако пообещал предоставлять больше помощи.
— Так важно, чтобы союзники по НАТО теперь действительно сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и теперь я уверен, что именно это и произойдет, — передает Reuters слова Столтенберга.
Глава НАТО также добавил, что Украина вступит в альянс, «когда время будет подходящим».