На Кавказе по полицейским открыли огонь: главные новости за 29 апреля

Следственный комитет считает, что участники нападения причастны к апрельской атаке на полицейских Источник: Следственный комитет Российской Федерации / Vk.com











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 29 апреля.



На Кавказе напали на сотрудников полиции

В Карачаево-Черкесии пятеро местных жителей напали на наряд ДПС. По данным регионального МВД, неизвестные подъехали к посту на автомобиле «ВАЗ-2109», бросили в полицейских взрывное устройство и начали стрельбу.

Источник: МВД по Карачаево-Черкесской Республике / Vk.com

В результате перестрелки погибли двое сотрудников МВД по Курганской области, еще двое сотрудников ДПС ранены. В ведомстве добавили, что все пятеро нападавших ликвидированы на месте.



По мнению Следственного комитета, нападавшие причастны к обстрелу полицейских в Карачаевске 22 апреля — тогда в результате нападения погибли двое полицейских, а неизвестных объявили в розыск.



Группа «Коррозия металла» приостановила деятельность

Лидер метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий — Паук — объявил о том, что коллектив приостанавливает концертную деятельность.



— Планы какие? Никаких. Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику, — заявил Сергей Троицкий «Известиям».



Такое решение Паук принял после облавы ОМОНа на их концерт в Нижнем Новгороде: силовики ворвались в клуб, пока музыканты играли на сцене, и увели участников группы. Сергей Троицкий назвал произошедшее «беспределом и винтиловом».

Источник: читатель NN.RU

В процессе задержания пострадали организаторы концерта: директор группы получила сотрясение мозга, еще у одного человека диагностировали сильный ушиб пальца. Ранее сообщалось о том, что барабанщик «Коррозии металла» впал в кому, но это оказалось выдумкой Паука.



В итоге на троих участников группы завели протоколы о пропаганде нацистской символики, а также оштрафовали в общей сумме на 173 тысячи рублей.



Жерара Депардье арестовали в Париже

Французского актера Жерара Депардье задержали во Франции из-за обвинений в сексуальном насилии. На звезду экранов пожаловались сразу две женщины, обвинив его в приставаниях в 2014 и 2021 годах, сообщает канал BFMTV.



Женщины уверяют, что Депардье домогался их на съемках фильмов, после чего непристойно вел себя во время съемочного процесса. Актер вину отрицает.



После заявлений звезду вызвали в полицию для дачи показаний, а затем сразу же заключили под стражу. Это не первый раз, когда Депардье обвиняют в сексуальном насилии: актера обвиняли в подобных преступлениях по меньшей мере восемь женщин.



Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина.



— Здесь же по просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, — написал Кадыров в своем телеграм-канале.



В ноябре прошлого года Адама Кадырова назначали начальником отдела обеспечения службы безопасности главы Чечни. Также он курирует батальон в составе Минобороны и батальон в Росгвардии.



Генсек НАТО приехал в Киев с необъявленным визитом

В Киев с необъявленным визитом приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг. На Украине он встретился с Владимиром Зеленским и провел совместную пресс-конференцию.



Столтенберг заявил, что страны НАТО не договорятся о членстве Украины в составе альянса на саммите в Вашингтоне этим летом, однако пообещал предоставлять больше помощи.



— Так важно, чтобы союзники по НАТО теперь действительно сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и теперь я уверен, что именно это и произойдет, — передает Reuters слова Столтенберга.

