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Страна и мир истории От рядового врача до звезды экрана: как Елена Малышева стала самым узнаваемым доктором страны

От рядового врача до звезды экрана: как Елена Малышева стала самым узнаваемым доктором страны

Собрали профайл на нее и смешные случаи из передач

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Уроженка Кузбасса стала самым известным доктором в России

Уроженка Кузбасса Елена Малышева прославилась на всю Россию (и не только) как ведущая телепрограмм на медицинскую тематику — «Здоровье» (16+) и «Жить здорово!» (16+). Но в последнее время главный доктор страны исчезла с телеэкранов. Наши коллеги из NGS42.RU узнали, что случилось с Еленой Малышевой и чем она занимается сейчас.

Медицинская среда с детства

Можно сказать, будущее Елены Малышевой было предопределено — она родилась в семье медиков. Ее отец Василий Шабунин работал главврачом кемеровской больницы, а после — в горздравотделе, а мать Галина Морозова возглавляла инфекционное отделение. Будущая теледоктор пошла по их стопам вместе с братом Алексеем и сестрой Мариной — они тоже выбрали стезю врача.

Елена Малышева признательна своей маме за выбор профессии, об этом она написала в запрещенной соцсети:

— Наша мама — чудо-человек. Именно она воспитала в нас преданность профессии, любовь к людям, гордость за дело, которое мы делаем. Мы все стали врачами. Брат — хирург, сестра — невролог, я — терапевт. Наша мама — детский врач. Настоящий врач от Бога.

Елена Малышева с близкими

После окончания средней школы № 19 в Кемерове медалистка Елена Малышева поступила в Кемеровский медицинский институт. Она выбрала лечебный факультет, который окончила с красным дипломом.

Затем молодой доктор уехала в Москву и поступила там в аспирантуру Академии медицинских наук. Елена Малышева изучала влияние стресса на человека и защитила диссертацию.

В Москве она работала врачом-терапевтом в городской больнице № 51 и клинике имени Пирогова. Елена строила серьезную медицинскую карьеру и в общем-то о телевидении не помышляла.

Как Малышева попала на ТВ

Сама известный теледоктор рассказывала, что на экран она попала по чистой случайности. Как-то раз она пожаловалась школьному приятелю, что на ТВ мало оптимистичных программ. Он же, в свою очередь, предложил Малышевой попробовать свои силы и познакомил с выпускающим редактором кемеровского телеканала.

Так в 1992 году Елена Малышева дебютировала в прямом эфире в программе «Рецепт» на телеканале «Кузбасс», а через год у нее появилась собственная программа — «Лазарет», которая выходила на 6-м канале в Кемерове.

Сейчас Елену Малышеву знает каждый россиянин

Однако Елене пришлось прервать карьеру ведущей на региональном ТВ. Она вернулась в Москву и стала сотрудничать с каналом «Россия» как автор ежедневной программы «Врача вызывали?».

В звезды экрана Елена Малышева не переквалифицировалась — вместе с работой на ТВ она повышала свою квалификацию как врача. Она прошла обучение в США и занималась докторской диссертацией.

Программы на центральном ТВ сделали кемеровчанку знаменитой на всю страну

Знаменитой на всю Россию Елена Малышева стала после выхода в эфир программы «Здоровье» на Первом канале. С 1997 года она стала ее ведущей и автором. А в 2010 году Малышева стала вести передачу «Жить здорово!».

Танцующая матка и обрезанный свитер

У популярности теледоктора есть и скандальный оттенок. Выдержки из ее программ стали мемами и завирусились в интернете.

«Вопрос, как правильно какать, непростой. Поэтому мы назвали нашу программу "Искусство какать" и разложим вам сейчас всё по полочкам. Вносите в студию всё необходимое!»

«После 40 лет вы и так уже нездоровый человек!»

«Вода — это вода. 0 калорий. Только воду мы пьем. Все остальные напитки — ЕДА. Их мы едим».

Многие высказывания Малышевой о ковиде шокировали россиян — например, календарь прививок по гороскопу

Особенно полюбилась пользователям фраза «Это норма», которую Елена Малышева произнесла несколько раз, обсуждая температуру тела человека. Позже в ее передаче даже появилась рубрика с таким названием.

Также Сеть взорвали кадры передач о пользе обрезания, как правильно ходить в туалет, видео с танцем девушки в костюме матки и другие.

Теме ковида было посвящено немало выпусков программы

При этом Малышева подвергалась критике со стороны коллег-врачей за «ненаучность» преподносимой ею информации. Ополчились на теледоктора и зоозащитники, когда она предлагала отстреливать бродячих собак. А фармацевты даже подавали на Елену Васильевну иск в суд за сравнения аптек с магазинами, продающими лекарства.

Впрочем, у эксцентричности программ Елены Малышевой есть и другая сторона — ей удалось привлечь очень широкую аудиторию и обратить ее внимание на состояние здоровья. В масштабах нации — неплохой результат!

Почему закрыли «Жить здорово!»

В марте 2022 года Елена Малышева пропала с телеэкранов — Первый канал приостановил эфиры программы «Жить здорово!». Руководство телеканала объяснило это началом СВО.

— Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет, — прокомментировали тогда в пресс-службе телеканала изданию Forbes.

Уроженка Кузбасса сейчас живет в Москве

Вскоре после этого сама Малышева собрала сотрудников программы и сообщила им о том, что передача, которая выходила в эфир 12 лет, закрывается.

Где Елена Малышева сейчас

Отойдя от ТВ, Малышева сосредоточилась на преподавательской деятельности. Сейчас она — профессор Московского медико-стоматологического университета имени Евдокимова.

Еще уроженка Кузбасса проявила себя как незаурядная бизнес-леди. Сейчас она владеет медицинскими центрами в Москве, Петербурге и Краснодаре, и их сеть постоянно расширяется.

Елена Малышева возглавляет частный медицинский центр

Особое внимание теледоктор уделила проблеме лишнего веса. С 2012 года она продвигает свой проект — «Диета Елены Малышевой», а также открывает клиники снижения веса.

— Доктор Малышева — создатель наборов готовой еды для снижения веса. С их помощью похудели десятки тысяч человек в 7 странах мира, среди которых Россия, Израиль, Армения, Казахстан и другие. Кроме того, она создатель экспресс-курса по снижению веса, в основу которого положены все самые современные достижения мировой медицины, — сказано на сайте Медицинского центра Елены Малышевой.

Елена Малышева помогла с реабилитацией фельдшеру, которого сбила сотрудница ФСБ и бросила жена

Также кемеровчанка инициировала премию для выдающихся врачей. Совместно с Первым каналом и Министерством здравоохранения она занимается поиском лучших докторов в России.

У Малышевой часто появляются обновления в соцсетях, а также публикации в СМИ на медицинскую тематику. В них она рассказывает об актуальных проблемах — например, об опасности гипертонии, как выбрать лекарство для лечения насморка и даже о российском аналоге лекарства для похудения «Оземпик».

Личная жизнь телеведущей

Главный теледоктор страны давно замужем за Игорем Малышевым. Он тоже медик и молекулярный биолог. В 2021 году Елена Васильевна трогательно его поздравила в соцсетях.

— Тогда мы поженились с отличным парнем — талантливым ученым и командиром легендарного стройотряда Томского мединститута. И, оглядываясь назад, я могу сказать только одно. Спасибо тебе, мой любимый Игорь Малышев! Ты дал мне прекрасную фамилию, ты дал мне прекрасную семью, ты дал мне лучших мужчин моей жизни — двух моих сыновей! Я хочу состариться с тобой под одним одеялом. И умереть в один день. Но до этого я очень хочу вместе с тобой увидеть, как живут наши дети, как растут наши внуки. Хочу выдать всех внуков замуж и женить! Вместе с тобой, с нашими мальчиками, с нашими прекрасными девочками, со всей нашей огромной семьей. Люблю тебя, Игорь Малышев. Ты — золото-человек! — написала Малышева.

На открытии катка возле столичного ГУМа

У Елены Малышевой два сына. Старший, Юрий, — врач-хирург по образованию, а младший, Василий, — юрист. В 2015 году Юрий и Карина Малышевы подарили Елене Васильевне внука, которого назвали Игорь.

Из открытых источников известно, что сыновья Елены Малышевой живут в США. По данным КП, у нее трое внуков — дети старшего сына Юрия. Он работает кардиохирургом в одном из нью-йоркских госпиталей. После эмиграции в США младший сын, Василий, учился в адвокатской школе. Он тоже женился, однако о детях пары не сообщается.

Елена Малышева периодически навещает своих детей и внуков, живущих в Америке. Иногда известный теледоктор приезжает в Кузбасс. Например, в августе 2022 года она была в Новокузнецке.

Также известно, что уроженка Кузбасса перевезла свою мать в Москву, поскольку женщина болела и в силу возраста находится под наблюдением врачей.

ПО ТЕМЕ
Малышева Елена Малышева Здоровье Жить здорово Телеведущая Доктор Врач
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