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Город Построили без разрешения: мэрия Новосибирска считает автомойку на площади Маркса у ТЦ «Грани» незаконной

Построили без разрешения: мэрия Новосибирска считает автомойку на площади Маркса у ТЦ «Грани» незаконной

Если нарушения не устранят, то администрация пойдет в суд

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Так выглядит пристройка

Власти Новосибирска просит владельца незаконно построенной автомойки на площади Маркса около нового ТЦ «Грани» устранить нарушения. Если этого не произойдет, то мэрия пойдет в суд.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, о том, что возводит автомойка в администрации не знали, выдавали разрешение только на строительство торгового комплекса компании «Гранит». Других разрешений на строительство или ввод в эксплуатацию, уверяют в мэрии, не выдавали, с заявлением никто не обращался.

При этом администрация Ленинского района попросила Управление архитектурно-строительной инспекции проверить странную пристройку почти впритык к торговому центру. В январе установили, что постройка самовольная, вопрос вынесли на комиссию.

— Принято решение о направлении владельцу самовольно построенного объекта уведомления об устранении допущенного нарушения в срок до 30 июня. В случае не устранения нарушения в указанный срок, мэрией города Новосибирска будет рассмотрена возможность обращения в суд с иском о сносе объекта, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Ранее НГС писал, что к автостоянке «Гранит» на улице Покрышкина, 6 пристроили круглосуточную автомойку самообслуживания Voda, на здании повесили яркую надпись об открытии, а водители уже пользуются услугами. О том, что строят именно автомойку стало известно еще в сентябре прошлого года, тогда об этом рассказала администратор торгового центра «Грани». Она объяснила, что объект возводят на земле, которая принадлежит «Граням» и собственник отдал часть участка в аренду.

Недавно во дворе одного из домов Центрального района вырубили деревья, снесли старое овощехранилище и под окнами начали возводить павильон. Мэрия нарушений не нашла.

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Автомойка Площадь Маркса Самовольная постройка ГРАНИ Мэрия Новосибирска
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