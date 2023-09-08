На площади Маркса около нового ТЦ «Грани» возводят постройку — что там будет

— Строится автомойка, она относится к нам и возводится на нашей земле. Арендатор взял у нас землю в аренду. У нас никаких шумных работ там не ведут. Арендаторы захотели, разместились, мы не против. Земля у нас в собственности, мы ее сдаем в аренду, — заявила администратор.