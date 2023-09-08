На площади Маркса около нового ТЦ «Грани» возводят постройку — что там будет

В Новосибирске на площади Маркса возле нового ТЦ «Грани» возводят постройку. По словам жителей, здание мешает проходить до остановок. НГС узнал что строят на участке.
Как объяснила журналисту администратор торгового центра «Грани» постройку около здания на улице Покрышкина, 6 начали возводить месяц назад. Там в будущем должна появиться автомойка.
— Строится автомойка, она относится к нам и возводится на нашей земле. Арендатор взял у нас землю в аренду. У нас никаких шумных работ там не ведут. Арендаторы захотели, разместились, мы не против. Земля у нас в собственности, мы ее сдаем в аренду, — заявила администратор.
По данным ЕГРН, участок, на котором строится автомойка, принадлежит компании «СибАренда» с 2020 года. Землю можно использовать под торгово-развлекательными комплексы и центры, общественные здания административного назначения, стоянки и объекты метрополитена. Получить комментарий от представителей компании на момент публикации не удалось.
В «Контур.Фокусе» указано, что ООО «СибАренда» занимается управлением нежилым имуществом и строительством зданий. Компания образована в 2012 году. Директор и учредитель — Андрей Боженко. На конец 2022 года выручка организации составила 27,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 8,8 миллиона рублей.
Компания ООО «СибАренда» числится среди учредителей компании ООО «Гранит», которая владеет новым торговым центром. Предположительные конечные владельцы торгового центра — тот же Андрей Боженко (25%), Евгений Тарасов (23,06%), Сергей Трубников (23,04%), Вера Князева (12,5%), Валерий Павлов (8,5%), Сергей Карпов (4%) и Сергей Дубс (3,9%). На конец 2022 года выручка «Гранита» ушла в минус на 27% по сравнению с прошлым годом и составила 6,1 миллиона рублей, чистый убыток компании — 11 миллионов.
На месте недостроенного здания ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса также идет стройка. Там появится целый комплекс зданий под названием «Аэрон», среди них гостиницы с общей площадью номеров до 140 тысяч квадратных метров, а этаж одного из помещений хотят отдать под музей Александра Покрышкина. Строительством занимается девелоперская группа Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк.
Недавно бывший «Тойота центр» на улице Фрунзе у ТРЦ «Сибирский Молл», который также принадлежит компании Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк, обнесли забором. НГС узнал, что там могут построить высотки.