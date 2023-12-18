Правила не писаны: в Новосибирске в метре от окон жилого дома растет непонятный павильон — у властей претензий к стройке нет

В конце лета во дворе одного из домов Центрального района вырубили деревья и снесли старое овощехранилище. Совсем скоро расчищенный участок закатали в асфальт, а позже на нем стали возводить железные конструкции неизвестного здания. От окон жилого дома и административного здания по соседству до новых стен — около метра. Жители переживают, что в случае пожара это может привести к трагедии. Журналист НГС узнала, кто ведет такое строительство и почему строение вряд ли снесут.
Одним мешает, другим все равно
Стройка возле дома на Кольцова, 130 началась в августе с вырубки деревьев и сноса овощехранилища. Когда участок очистили, землю под ним закатали в асфальт. Жители думали, что здесь появится парковка — территория находится примерно в одном метре от жилого дома.
В ноябре люди еще не знали, сколько будет этажей у здания, но уже тогда было понятно, что оно перекроет вид из окон квартир на нижних этажах. Сейчас строение частично закрывает уже и окна вторых этажей. По словам одной из собственниц квартир в доме, активные жители писали жалобы, но получали отписки: участок принадлежит юридическому лицу и никаких нарушений в строительстве нет, потому что строение не капитальное.
— Получается, если строить без фундамента, то можно как угодно и где угодно — хоть на крыше, хоть впритык к зданию, лишив вида из окна и игнорируя пожарную безопасность, — возмущается жительница.
Журналист попыталась пообщаться с жителями второго этажа, но единственная оказавшаяся дома женщина категорически отказалась разговаривать.
Сейчас постройка занимает участок сбоку от дома на улице Кольцова, практически вплотную к двери офиса компании «А-Топ» на первом этаже (подъезды дома расположены с противоположной стороны). По словам сотрудников компании, претензий к строительству у них нет — раньше здесь была бетонная стена овощехранилища. При этом проход к офису совсем узкий, в нем едва ли могут разойтись два человека. В «А-Топ» заметили, что в мороз рабочих не было, а так они часто появляются на стройке.
— Сказали, что здесь будет магазин, пекарня какая-то, — рассказали они.
Жители квартир, окна которых не выходят на стройку, говорят, что им она не мешает, и бороться против нее не планируют. Здание также закрывает окна административного здания на улице Кольцова, 132, пристроенного к жилому дому.
В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска объяснили, что разрешение выдают на строительство только капитальных сооружений, а за нестационарными объектами следит администрация Центрального округа. Правда, только на муниципальной территории. Строительство же на улице Кольцова ведется на частной собственности и нарушений здесь чиновники не видят. Жителям предложили написать заявление в прокуратуру, если они считают, что их права нарушены.
Как объяснил НГС руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, размер участка в четыре раза меньше минимального по правилам землепользования и застройки, поэтому капитальные здания на нем возводить просто нельзя.
— Ставят избушку на курьих ножках и называют объект некапитальным, на который правила застройки не распространяются, — сказал он. — Для капитальных объектов отступ от границ участка — 3 метра. Для нестационарного такого ограничения нет. Единственный выход для соседей — добиваться признания объекта самовольным и его дальнейшего сноса.
Кто строит на участке
В 2020 году мэрия выставляла участок на улице Кольцова площадью 220 кв. м на аукцион вместе с нежилым зданием — овощехранилищем. Начальная цена объекта тогда составляла почти 3 миллиона рублей, а сама земля стоила 98 тысяч рублей. Тогда участок можно было использовать только для подземного овощехранилища.
Сразу продать его не удалось — по данным выписки из ЕГРН, из собственности города в частную земля перешла только в октябре 2022 года. Сегодня им владеет компания «КапиталИнвест», разрешенные виды использования — коммунальное обслуживание и магазины, а кадастровая стоимость составляет более 1 миллиона рублей.
Согласно сервису «Контур.Фокус», компания «КапиталИнвест» образована в марте 2022 года, директор и учредитель — Алексей Мозговой. На конец прошлого года чистый убыток организации составил 6 тысяч рублей. Алексей Мозговой также указан владельцем ещё трёх компаний («Гермес», «СтройКапиталИнвест» и «ЭверестСтрой») и директором одной — «Строймонтаж». Все они связаны со строительством, большая часть появились за последние 5 лет. «СтройКапиталИнвест» не один раз получал финансирование от Минэкономразвития России как микропредприятие. По данным одного из решений суда, на декабрь 2020 года компании принадлежали три помещения на улице Дуси Ковальчук,12 общей площадью почти 900 кв. м.
Журналист НГС связалась с Алексеем Мозговым, но он отказался отвечать на вопросы, связанные со строительством около дома на улице Кольцова, 130.
По данным издания «РБК.Новосибирск», компания «КапиталИнвест» хотела купить комплекс зданий на улице Станиславского, 25, 25/1, 25а, в одном из которых располагалось издательство «Наука», но проиграла аукцион. Начальная цена комплекса составила 137,66 миллиона рублей, здания в итоге продали компании «Диадема», которая принадлежит связанному со строительной группой «Расцветай» Владиславу Савельеву, за 250 миллионов рублей. На участке можно строить жилье и апартаменты.
Весной этого года, как писал «Коммерсантъ», компания «КапиталИнвест» купила на торгах недостроенное здание торгового центра в рабочем поселке Линево Искитимского района.
Недавно НГС рассказывал о предпринимателе Руслане Коноваленко: он реконструировал трансформаторную подстанцию в центре Новосибирска. В мае к журналистам обратились жители улицы Ельцовка военный санаторий, 9, где этот же предприниматель пристроил крыльцо и мансарду к котельной 6-этажного дома, сам бизнесмен заявлял, что это лишь капитальный ремонт крыши.
Позже оказалось, что Коноваленко купил несколько квартир в «сталинке» на улице Водозабор, 1. На территории дома, по словам жителей, он построил вместо песочницы навес для мотоциклов, срубил деревья для парковки своих автомобилей, строит некое здание и возвел террасу с видом на реку. Позже предприниматель начал возводить постройку, жители забеспокоились, что там может появиться еще одна квартира.