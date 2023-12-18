Правила не писаны: в Новосибирске в метре от окон жилого дома растет непонятный павильон — у властей претензий к стройке нет

Одним мешает, другим все равно

Стройка возле дома на Кольцова, 130 началась в августе с вырубки деревьев и сноса овощехранилища. Когда участок очистили, землю под ним закатали в асфальт. Жители думали, что здесь появится парковка — территория находится примерно в одном метре от жилого дома.

В ноябре люди еще не знали, сколько будет этажей у здания, но уже тогда было понятно, что оно перекроет вид из окон квартир на нижних этажах. Сейчас строение частично закрывает уже и окна вторых этажей. По словам одной из собственниц квартир в доме, активные жители писали жалобы, но получали отписки: участок принадлежит юридическому лицу и никаких нарушений в строительстве нет, потому что строение не капитальное.